Зеленський та Рютте обговорили розширення програми PURL
Президент України Володимир Зеленський із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній", - зазначив Зеленський.
Також співрозмовники обговорили загрози від ескалації російської агресії. Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії.
