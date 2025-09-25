УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4167 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
109 2

Зеленський та Рютте обговорили розширення програми PURL

Зеленський та Рютте

Президент України Володимир Зеленський із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили загрози від ескалації російської агресії. Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) НАТО (6816) Рютте Марк (526)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=CSVgoYd3eHg&t=2378s

Страшные откровения сенатора США / Пошёл поток оружия в Украину по программе PURL
показати весь коментар
25.09.2025 03:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6NCcuiEfmhk

У путіна горить дах
показати весь коментар
25.09.2025 03:05 Відповісти
 
 