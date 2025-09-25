Зеленський та Рютте обговорили розширення програми PURL

Президент України Володимир Зеленський із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорили ефективність і подальше розширення ініціативи PURL.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній", - зазначив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили загрози від ескалації російської агресії. Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський