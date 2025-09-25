Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський
24 вересня Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - розповів Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар25.09.2025 00:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dic Dolovo
показати весь коментар25.09.2025 00:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар25.09.2025 00:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.09.2025 01:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
vasilii #602589
показати весь коментар25.09.2025 00:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
duten pula #612293
показати весь коментар25.09.2025 00:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Petr Sidorov
показати весь коментар25.09.2025 01:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Энди Мир
показати весь коментар25.09.2025 01:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
liwimta
показати весь коментар25.09.2025 01:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль