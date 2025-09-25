Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

24 вересня Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - розповів Зеленський.

