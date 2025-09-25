УКР
Новини Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини
533 9

Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

Зеленський та Ахмед аш-Шараа

24 вересня Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Ми з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа під час перемовин також детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм. Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", - розповів Зеленський.

А нашо нам то комуняке з Сирією?
25.09.2025 00:16 Відповісти
а шо нам не нашо?
25.09.2025 00:24 Відповісти
Шо там по базі з москалями упливли чи сидять?
25.09.2025 00:27 Відповісти
Сирійці зайняті дієвою зачисткою, (це не люстрація нікчемна, у 2014-15 роках), усієї башарівської гнидоти на посадах!! Автокранів і вірьовки, вистачає!
25.09.2025 01:21 Відповісти
Верблюды лстались?Давай на шашлыкМашлык!!!
25.09.2025 00:18 Відповісти
Вони мають богато радянсьского мотлоха снарядив.
25.09.2025 00:34 Відповісти
Пішов скакати по комюніке..ти взагалі цікавишся що в тебе в Україні відбувається?! Корупція захмарна і не тільки..
25.09.2025 01:04 Відповісти
Їзде по світу бл і рже як кінь на всіх зустрічах. Весело бл?
25.09.2025 01:16 Відповісти
Радість то яка.
25.09.2025 01:48 Відповісти
 
 