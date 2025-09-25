Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, - Зеленский

24 сентября Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности. Мы с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", - рассказал Зеленский.

