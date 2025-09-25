РУС
Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения
Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, - Зеленский

Зеленский и Ахмед аш-Шараа

24 сентября Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности. Мы с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров также подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им. Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (22025) Сирия (3159)
+7
Їзде по світу бл і рже як кінь на всіх зустрічах. Весело бл?
25.09.2025 01:16 Ответить
+2
Шо там по базі з москалями упливли чи сидять?
25.09.2025 00:27 Ответить
+1
а шо нам не нашо?
25.09.2025 00:24 Ответить
А нашо нам то комуняке з Сирією?
25.09.2025 00:16 Ответить
а шо нам не нашо?
25.09.2025 00:24 Ответить
Шо там по базі з москалями упливли чи сидять?
25.09.2025 00:27 Ответить
Сирійці зайняті дієвою зачисткою, (це не люстрація нікчемна, у 2014-15 роках), усієї башарівської гнидоти на посадах!! Автокранів і вірьовки, вистачає!
25.09.2025 01:21 Ответить
абы полетать , мир повидать и сцарем себя чуствовать
25.09.2025 08:30 Ответить
Верблюды лстались?Давай на шашлыкМашлык!!!
25.09.2025 00:18 Ответить
Вони мають богато радянсьского мотлоха снарядив.
25.09.2025 00:34 Ответить
Пішов скакати по комюніке..ти взагалі цікавишся що в тебе в Україні відбувається?! Корупція захмарна і не тільки..
25.09.2025 01:04 Ответить
Їзде по світу бл і рже як кінь на всіх зустрічах. Весело бл?
25.09.2025 01:16 Ответить
Радість то яка.
25.09.2025 01:48 Ответить
Это наш уровень. Будем опыт перенимать. Скоро такой же Сирией станем.
25.09.2025 02:33 Ответить
Ну, накінець то! Збулося!
Ось це вже заживем!
)(уйло застрелиться в своєму бункері, а лавров прийме ціаністий калій.
25.09.2025 07:01 Ответить
Нарешті....тепер все налагрдиться
25.09.2025 07:06 Ответить
З Талібами ще підпишіть
25.09.2025 07:18 Ответить
Московити зайшли в Сирію з єдиною метою. І ця мета не рятування Асаду, на нього їм наплювати. Метою було зупинити побудову газопроводу зі сходу в Європу. Якщо тепер Сирія дозволить цю побудову, то хай будуть дипломатичні відносини.
25.09.2025 08:56 Ответить
 
 