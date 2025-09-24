Зеленский обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой пути достижения мира для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пути достижения мира для Украины с главой Бразилии Лулой да Силвой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украина "хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире". Он акцентировал, что готов к встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным, но Россия такой готовности не показывает.

"Поэтому, чтобы разблокировать путь к диалогу, нужно давление международного сообщества", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, Зеленский проинформировал бразильского коллегу о реальной ситуации на поле боя и российских манипулятивных попытках изобразить военные победы.

В свою очередь Лула да Силва отметил, что Бразилия готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с главой Кремля и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны.

Кроме того, глава государства пригласил Лулу Да Силву посетить Украину с визитом.

