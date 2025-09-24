РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6461 посетитель онлайн
Новости Прекращение войны
87 3

Зеленский обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой пути достижения мира для Украины

Зеленский, Лула да Силва

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пути достижения мира для Украины с главой Бразилии Лулой да Силвой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что Украина "хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире". Он акцентировал, что готов к встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным, но Россия такой готовности не показывает.

"Поэтому, чтобы разблокировать путь к диалогу, нужно давление международного сообщества", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, Зеленский проинформировал бразильского коллегу о реальной ситуации на поле боя и российских манипулятивных попытках изобразить военные победы.

В свою очередь Лула да Силва отметил, что Бразилия готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с главой Кремля и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны.

Кроме того, глава государства пригласил Лулу Да Силву посетить Украину с визитом.

Читайте также: Военного решения в войне в Украине не будет, - президент Бразилии Лула да Силва

Автор: 

Бразилия (316) Зеленский Владимир (22025) Лула да Силва (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб цей гадьониш перенюхав і ..... Що він забув в Бразилії?
показать весь комментарий
24.09.2025 23:39 Ответить
Бразильська адженда краще колумбійської? Хто розбирається?
показать весь комментарий
24.09.2025 23:41 Ответить
Та можна хоч тижднями з Лулами та Дихлофосами розмовляти.

Один дзвінок Сі і все знов до дупи.
показать весь комментарий
24.09.2025 23:42 Ответить
 
 