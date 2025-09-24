Зеленский обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой пути достижения мира для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил пути достижения мира для Украины с главой Бразилии Лулой да Силвой.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства подчеркнул, что Украина "хочет достичь мира больше, чем кто-либо в мире". Он акцентировал, что готов к встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным, но Россия такой готовности не показывает.
"Поэтому, чтобы разблокировать путь к диалогу, нужно давление международного сообщества", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, Зеленский проинформировал бразильского коллегу о реальной ситуации на поле боя и российских манипулятивных попытках изобразить военные победы.
В свою очередь Лула да Силва отметил, что Бразилия готова играть роль в мирном процессе, а также сообщил о своих контактах с главой Кремля и другими лидерами в контексте усилий по прекращению войны.
Кроме того, глава государства пригласил Лулу Да Силву посетить Украину с визитом.
Один дзвінок Сі і все знов до дупи.