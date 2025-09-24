Зеленський обговорив із президентом Бразилії Лулою да Сілвою шляхи досягнення миру для України

Президент України Володимир Зеленський обговорив шляхи досягнення миру для України з очільником Бразилії Лулою да Сілвою.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави наголосив, що Україна "хоче досягти миру більше за будь-кого у світі". Він акцентував, що готовий до зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним, але Росія такої готовності не показує.

"Тому, щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський поінформував бразильського колегу про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.

Своєю чергою Лула да Сілва зазначив, що Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з главою Кремля та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.

Крім того, глава держави запросив Лулу Да Сілву відвідати Україну з візитом.

