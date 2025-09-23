Військового вирішення у війні в Україні не буде, - президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що військового вирішення у війні в Україні не буде, а зустріч президентів США та РФ на Алясці "дала надію на переговорний шлях врегулювання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У конфлікті в Україні ми всі вже знаємо, що військового вирішення не буде. Нещодавня зустріч на Алясці дала надію на вирішення шляхом переговорів. Необхідно прокласти шлях до реалістичного вирішення. Це передбачає врахування законних проблем безпеки всіх сторін", - сказав президент Бразилії під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Лула да Сілва додав, що платформа "Друзі миру", ініційована Китаєм і Бразилією, можуть "сприяти діалогу та дипломатичному вирішенню конфлікту".

