УКР
Мирні перемовини
Військового вирішення у війні в Україні не буде, - президент Бразилії Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що військового вирішення у війні в Україні не буде, а зустріч президентів США та РФ на Алясці "дала надію на переговорний шлях врегулювання".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У конфлікті в Україні ми всі вже знаємо, що військового вирішення не буде. Нещодавня зустріч на Алясці дала надію на вирішення шляхом переговорів. Необхідно прокласти шлях до реалістичного вирішення. Це передбачає врахування законних проблем безпеки всіх сторін", - сказав президент Бразилії під час виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Лула да Сілва додав, що платформа "Друзі миру", ініційована Китаєм і Бразилією, можуть "сприяти діалогу та дипломатичному вирішенню конфлікту".

Також читайте: Президент Бразилії Лула да Сілва: Я закликав двічі Путіна взяти участь у мирних перемовинах з Україною

Бразилія (290) Лула да Сілва (29) війна в Україні (6288)
+10
Ще одне пропарашне чмо ***** в Сраці Слива вилізло з власного бразильського гівна та шось перднуло своїм бразилькім ротом.
показати весь коментар
23.09.2025 17:56 Відповісти
+9
Ще одне кремлівське гуано всплило на поверхню. Яка гидота.
показати весь коментар
23.09.2025 17:56 Відповісти
+7
Платформа "Друзья москвы" хорошо видна. Зачет.
показати весь коментар
23.09.2025 17:54 Відповісти
Путин похож на вонючего скунса, к которому никто не хотел близко подходить, и он возомнил себя царем зверей. Вони, конечно, будет много, но эту мразь все равно раздавят.
показати весь коментар
23.09.2025 17:53 Відповісти
Мені здається, що хотіли б роздавити, то давно вже це зробили б... Але на жаль з 2008-го року одне занепокоєння від вільного та цивілізованого світу, на жаль ...
показати весь коментар
23.09.2025 17:56 Відповісти
О, ще одного старця наздогнала деменція...
показати весь коментар
23.09.2025 17:58 Відповісти
Нам всім так не вистачає думки мудрого бразильського чувака...
показати весь коментар
23.09.2025 17:59 Відповісти
Він мудак і цим все сказаноь
показати весь коментар
23.09.2025 18:01 Відповісти
Козле да Сілва - немає ніякої війни "в Україні", а є війна кацапії проти України
показати весь коментар
23.09.2025 18:01 Відповісти
Вирішення ЛИШЕ військове...
Іншого не існує - кацапи ніколи самі не повернуть українську землю, як злочинець ніколи не поверне вкрадений гаманець - лише через піздюлю...
Інша річ, що це станеться не зараз...
показати весь коментар
23.09.2025 18:09 Відповісти
А Бразилия тут вообще каким боком?
показати весь коментар
23.09.2025 18:15 Відповісти
Просто там в Амазонке пираньи плавают. Ну примерно таким боком.
показати весь коментар
23.09.2025 18:25 Відповісти
Буде. А от Лули да Сільви не буде. Разом з його теревенями. Треба давно перестати сприймати пи₴діж всілякої швалі. Президент Бразилії ? Це ніщо.
показати весь коментар
23.09.2025 18:23 Відповісти
Ну це вже прямо якесь " глибоке горло" у виконанні цієї бразильської мавпи. Так пуйлу давно не смоктали.
показати весь коментар
23.09.2025 18:46 Відповісти
Ще один ************.
показати весь коментар
23.09.2025 18:53 Відповісти
Хто цей дід? Дайте йому грілку та зменіть памперси, бо в нього спутались думки.
показати весь коментар
23.09.2025 18:54 Відповісти
Це передбачає врахування законних проблем безпеки всіх сторін", А У ВІЙНІ В УКРАЇНІ ,РАШИСТ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (ВІЙНОЮ) ЯКРАЗ І НАРУШИВ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
23.09.2025 19:03 Відповісти
 
 