Военного решения в войне в Украине не будет, - президент Бразилии Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что военного решения в войне в Украине не будет, а встреча президентов США и РФ на Аляске "дала надежду на переговорный путь урегулирования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В конфликте в Украине мы все уже знаем, что военного решения не будет. Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров. Необходимо проложить путь к реалистичному решению. Это предполагает учет законных проблем безопасности всех сторон", - сказал президент Бразилии во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Лула да Силва добавил, что платформа "Друзья мира", инициированная Китаем и Бразилией, могут "способствовать диалогу и дипломатическому разрешению конфликта".

