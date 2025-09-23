РУС
Военного решения в войне в Украине не будет, - президент Бразилии Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что военного решения в войне в Украине не будет, а встреча президентов США и РФ на Аляске "дала надежду на переговорный путь урегулирования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В конфликте в Украине мы все уже знаем, что военного решения не будет. Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров. Необходимо проложить путь к реалистичному решению. Это предполагает учет законных проблем безопасности всех сторон", - сказал президент Бразилии во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Лула да Силва добавил, что платформа "Друзья мира", инициированная Китаем и Бразилией, могут "способствовать диалогу и дипломатическому разрешению конфликта".

Также читайте: Президент Бразилии Лула да Силва: Я дважды призывал Путина принять участие в мирных переговорах с Украиной

+10
Ще одне кремлівське гуано всплило на поверхню. Яка гидота.
23.09.2025 17:56 Ответить
+10
Ще одне пропарашне чмо ***** в Сраці Слива вилізло з власного бразильського гівна та шось перднуло своїм бразилькім ротом.
23.09.2025 17:56 Ответить
+7
Платформа "Друзья москвы" хорошо видна. Зачет.
23.09.2025 17:54 Ответить
Путин похож на вонючего скунса, к которому никто не хотел близко подходить, и он возомнил себя царем зверей. Вони, конечно, будет много, но эту мразь все равно раздавят.
23.09.2025 17:53 Ответить
Мені здається, що хотіли б роздавити, то давно вже це зробили б... Але на жаль з 2008-го року одне занепокоєння від вільного та цивілізованого світу, на жаль ...
23.09.2025 17:56 Ответить
О, ще одного старця наздогнала деменція...
23.09.2025 17:58 Ответить
Нам всім так не вистачає думки мудрого бразильського чувака...
23.09.2025 17:59 Ответить
Він мудак і цим все сказаноь
23.09.2025 18:01 Ответить
Козле да Сілва - немає ніякої війни "в Україні", а є війна кацапії проти України
23.09.2025 18:01 Ответить
Вирішення ЛИШЕ військове...
Іншого не існує - кацапи ніколи самі не повернуть українську землю, як злочинець ніколи не поверне вкрадений гаманець - лише через піздюлю...
Інша річ, що це станеться не зараз...
23.09.2025 18:09 Ответить
А Бразилия тут вообще каким боком?
23.09.2025 18:15 Ответить
Просто там в Амазонке пираньи плавают. Ну примерно таким боком.
23.09.2025 18:25 Ответить
Буде. А от Лули да Сільви не буде. Разом з його теревенями. Треба давно перестати сприймати пи₴діж всілякої швалі. Президент Бразилії ? Це ніщо.
23.09.2025 18:23 Ответить
Ну це вже прямо якесь " глибоке горло" у виконанні цієї бразильської мавпи. Так пуйлу давно не смоктали.
23.09.2025 18:46 Ответить
Ще один ************.
23.09.2025 18:53 Ответить
Хто цей дід? Дайте йому грілку та зменіть памперси, бо в нього спутались думки.
23.09.2025 18:54 Ответить
Це передбачає врахування законних проблем безпеки всіх сторін", А У ВІЙНІ В УКРАЇНІ ,РАШИСТ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (ВІЙНОЮ) ЯКРАЗ І НАРУШИВ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ.
23.09.2025 19:03 Ответить
черговий піз**бол !!!
23.09.2025 19:12 Ответить
 
 