Военного решения в войне в Украине не будет, - президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что военного решения в войне в Украине не будет, а встреча президентов США и РФ на Аляске "дала надежду на переговорный путь урегулирования".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В конфликте в Украине мы все уже знаем, что военного решения не будет. Недавняя встреча на Аляске дала надежду на решение путем переговоров. Необходимо проложить путь к реалистичному решению. Это предполагает учет законных проблем безопасности всех сторон", - сказал президент Бразилии во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.
Лула да Силва добавил, что платформа "Друзья мира", инициированная Китаем и Бразилией, могут "способствовать диалогу и дипломатическому разрешению конфликта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іншого не існує - кацапи ніколи самі не повернуть українську землю, як злочинець ніколи не поверне вкрадений гаманець - лише через піздюлю...
Інша річ, що це станеться не зараз...