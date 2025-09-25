537 2
Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL
Президент Украины Владимир Зеленский с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"За два месяца с начала ее создания наполнение программы, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран - членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долл. и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней", - отметил Зеленский.
Также собеседники обсудили угрозы от эскалации российской агрессии. Нарушение воздушного пространства стран - членов НАТО - это не ошибки, а целенаправленные действия России.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшные откровения сенатора США / Пошёл поток оружия в Украину по программе PURL
У путіна горить дах