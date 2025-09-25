РУС
Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL

Зеленский и Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"За два месяца с начала ее создания наполнение программы, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран - членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд долл. и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней", - отметил Зеленский.

Также собеседники обсудили угрозы от эскалации российской агрессии. Нарушение воздушного пространства стран - членов НАТО - это не ошибки, а целенаправленные действия России.

Зеленский Владимир (22025) НАТО (10352) Рютте Марк (483)
