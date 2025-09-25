УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8895 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ
1 124 4

Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив не звертати занадто багато уваги на заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він заявив в етері Fox News' "Fox & Friends", передає Цензор.НЕТ.

"Лавров є міністром закордонних справ РФ, здається, з часів народження Ісуса Христа. Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертаймо на нього занадто багато уваги", - сказав генсек НАТО.

Крім того, Рютте підтримав коментарі президента США Дональда Трампа, який напередодні заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські безпілотники та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок є необхідним.

"Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", - зазначив він, додавши, що військові НАТО навчені оцінювати такі загрози й визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки за межі території союзників або вживати подальших заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте після зустрічі із Зеленським: Підтримка України з боку НАТО триває

Автор: 

Лавров Сергій (1654) НАТО (6816) Рютте Марк (527)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну не кажи... мем "дебіли, ..лядь" - на всі часи...
показати весь коментар
25.09.2025 16:50 Відповісти
В нього робота така - Геббельс
показати весь коментар
25.09.2025 16:50 Відповісти
з часів народження Ісуса Христа
показати весь коментар
25.09.2025 17:04 Відповісти
Давно пора чтобы из его пасти мухи вылетали, предварительно отложив там потомство... может кто потом на рыбалку сходит...
показати весь коментар
25.09.2025 17:11 Відповісти
 
 