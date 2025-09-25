Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порадив не звертати занадто багато уваги на заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це він заявив в етері Fox News' "Fox & Friends", передає Цензор.НЕТ.

"Лавров є міністром закордонних справ РФ, здається, з часів народження Ісуса Христа. Відтоді нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст. Не звертаймо на нього занадто багато уваги", - сказав генсек НАТО.

Крім того, Рютте підтримав коментарі президента США Дональда Трампа, який напередодні заявив, що країни-члени НАТО повинні збивати російські безпілотники та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок є необхідним.

"Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", - зазначив він, додавши, що військові НАТО навчені оцінювати такі загрози й визначати, чи можуть вони супроводжувати російські літаки за межі території союзників або вживати подальших заходів.

