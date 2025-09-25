УКР
Посол Росії у Франції заявив про можливий початок війни з НАТО, якщо її війська зіб’ють літак РФ

Посол Росії заявив про можливий початок війни з НАТО

Росія знову вдалася до прямих погроз на адресу Північноатлантичного альянсу. Посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив, що у випадку, якщо літаки НАТО зіб’ють російський військовий літак, це буде розцінено Москвою як початок війни.

Заява пролунала на тлі загострення дискусій довкола безпеки в повітряному просторі Чорного моря та прикордонних територій, де російська авіація регулярно порушує міжнародні норми, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо НАТО зіб’є російський літак, це буде означати початок воєнного конфлікту. Це буде війна", - сказав Мєшков в ефірі французької радіостанції RTL.

Кремль традиційно використовує подібні ультиматуми як елемент залякування, намагаючись стримати Захід від активнішої підтримки України та посилення систем ППО й авіаційного патрулювання НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте про Лаврова: "Нічого корисного ніколи не вилітало з його вуст"

Не лізь на чужу територію.не получиш у морду
показати весь коментар
25.09.2025 16:55 Відповісти
*******.
Ердоган збив десять років тому... ну, і що?
показати весь коментар
25.09.2025 16:55 Відповісти
абіділісь...
показати весь коментар
25.09.2025 16:57 Відповісти
Турция могла бы пасть ниц от томатной блокады рф но вовремя ретировалась и попросила пощады.
показати весь коментар
25.09.2025 17:03 Відповісти
Кацапі помідори чавили. Які вже купили у турків...
показати весь коментар
25.09.2025 17:03 Відповісти
Знову вийде Макрон і скаже - шо ви шо ви - яке збиття? -
показати весь коментар
25.09.2025 16:56 Відповісти
Тю, а скільки розповідали, що вони вже воюють із НАТОм…
показати весь коментар
25.09.2025 16:56 Відповісти
Бішену собаку треба вбивати,а не лікувати
показати весь коментар
25.09.2025 16:57 Відповісти
Стара гра у "Божевільного Івана". А Європа тільки шмарклі жує та памперси міняє.
показати весь коментар
25.09.2025 16:57 Відповісти
Припоминаю, шо когда Турция(член НАТО) сбила Су-24, тоже началась война. Ну очень кратковременная...
показати весь коментар
25.09.2025 16:57 Відповісти
Томатный гамбит.
показати весь коментар
25.09.2025 17:06 Відповісти
Ооо! Почалось залякування! Зараз нато задню ввімкне! Хоча і ,,передньої" ще не було!!
показати весь коментар
25.09.2025 16:57 Відповісти
1001-а "червона лінія"....
показати весь коментар
25.09.2025 16:58 Відповісти
Сцикуни!
показати весь коментар
25.09.2025 16:58 Відповісти
Можливо я сьогодні вечером випью грам 200 , а можливо пива.. А можливо і нічого.
показати весь коментар
25.09.2025 17:00 Відповісти
Лягушатники неисправимы
Сначала столько пафрса
А потом - отползают!!!!
Если с яйцами проблема - то нехер языком трепать!!!
показати весь коментар
25.09.2025 17:01 Відповісти
Настав час українським БЕКам захищати небо країн НАТО у Балтиці, збиваючи/топлячи рашистські військові літаки та кораблі.
показати весь коментар
25.09.2025 17:02 Відповісти
Не согласна
Мы свое не можем защитить!!!!!!
Круглые сутки утюжат весь Донбасс
Запорожье ,Херсон
Сумы и Чернигов
Я в шоке от того,как там живут люди
Там АЛЕППО УЖЕ...
показати весь коментар
25.09.2025 17:12 Відповісти
Облезлый и гнилозубый медведь увязший четвертый год в Украине пугает НАТО, а слабо запустить пару Шахедов с БК или залететь хотя бы на 20 км, тогда и посмотрим ху из ху
показати весь коментар
25.09.2025 17:03 Відповісти
Ну і добре. Війна так війна. Кацапня не тягне війни з Україною, а про шо там говорити що до НАТО...
показати весь коментар
25.09.2025 17:03 Відповісти
"бабка дєдку попугівала,а дєдка бабку пойобивал".
показати весь коментар
25.09.2025 17:05 Відповісти
https://youtu.be/sSHkIWtT_IA?si=XwTWq1_3i9nYuNL1
показати весь коментар
25.09.2025 17:05 Відповісти
європейські сцикуни
показати весь коментар
25.09.2025 17:08 Відповісти
так вже було і війни не було
показати весь коментар
25.09.2025 17:10 Відповісти
крім помідор у кацапні нема чим відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 17:11 Відповісти
Польща заявила шо буде збивати і без нати
показати весь коментар
25.09.2025 17:13 Відповісти
треба йо* нути один раз ,а вже потім сказати ,шо непроханих гостей так зустрічають ... традіція така у НАТО ...
показати весь коментар
25.09.2025 17:18 Відповісти
Конєшно почне. Проти Турції вже колись почала, і Європа теж помідорами нє обдєлаєцца.
показати весь коментар
25.09.2025 17:21 Відповісти
⚡️Рютте: Я підтримую заклик Трампа збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО.
показати весь коментар
25.09.2025 17:26 Відповісти
Пі*араси лякають, бо знають що головне завдання європейців не вступати в конфлікт. Воювати повинна тільки Україна.
показати весь коментар
25.09.2025 17:28 Відповісти
 
 