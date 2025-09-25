Посол Росії у Франції заявив про можливий початок війни з НАТО, якщо її війська зіб’ють літак РФ

Росія знову вдалася до прямих погроз на адресу Північноатлантичного альянсу. Посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив, що у випадку, якщо літаки НАТО зіб’ють російський військовий літак, це буде розцінено Москвою як початок війни.

Заява пролунала на тлі загострення дискусій довкола безпеки в повітряному просторі Чорного моря та прикордонних територій, де російська авіація регулярно порушує міжнародні норми, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо НАТО зіб’є російський літак, це буде означати початок воєнного конфлікту. Це буде війна", - сказав Мєшков в ефірі французької радіостанції RTL.

Кремль традиційно використовує подібні ультиматуми як елемент залякування, намагаючись стримати Захід від активнішої підтримки України та посилення систем ППО й авіаційного патрулювання НАТО.

