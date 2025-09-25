РУС
Новости
762 13

Поульсен о появлении дронов вблизи военных объектов: "Это гибридная атака. Действует профессиональный субъект"

Поульсен

Правительство Дании считает повторное появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой.

Об этом на срочном брифинге заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Он подчеркнул, что использование различных типов дронов представляет угрозу национальной безопасности. "Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", - отметил Поульсен, добавив, что датская разведка тщательно следит за происходящим.

Министр также прогнозирует, что страну ожидают новые гибридные инциденты, и Дания должна быть готова противодействовать им в будущем.

Министр юстиции Петер Хуммельгор подчеркнул, что событиям в Дании предшествовали аналогичные тревожные инциденты в других европейских странах. "Цель таких гибридных атак - посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", - подчеркнул он.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Дания (643) дроны (4789)
Перевірка на вшивість. Подивимось як вони її пройдуть.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:05 Ответить
кацапи своїми дронами в європі спровокують дефіцит памперсів
показать весь комментарий
25.09.2025 12:07 Ответить
збивати не пробували? помічне
показать весь комментарий
25.09.2025 12:10 Ответить
така вср* та відповідь ...діє профі.. а ви там когось маєте як професіїного снайпера по дронам ,чи ви у Данії тільки по секс клубах , вештатися вмієте професійно ?!!!...
показать весь комментарий
25.09.2025 12:16 Ответить
у Бундесі "невідомі" дрони навколо військових об'єктів, у т.ч. навчальних центрів із нашими в/с, постійно вештаються з 23-го
за їхнє збиття щось не чутно
показать весь комментарий
25.09.2025 12:20 Ответить
Ви повинні їх знешкоджувати, а не кричати як педики мама памаги.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:17 Ответить
Російські чиновники повинні закінчити війну або знайти бомбосховища - Зеленський

Він додав, що Трамп дозволив бити у відповідь по рф, якщо вони атакуватимуть нашу енергетику.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:19 Ответить
Томагавками
показать весь комментарий
25.09.2025 12:20 Ответить
де можна почитати за дозвіл рудого донні бити американською зброєю по **********?
показать весь комментарий
25.09.2025 12:24 Ответить
military secret
показать весь комментарий
25.09.2025 12:30 Ответить
Данія "ретельно стежить за подіями"... Це все, що треба знати про "яйця" європейців. Стежуни
показать весь комментарий
25.09.2025 12:19 Ответить
Якщо ескалація занепокоєнь та стурбованості" так лякає, то мабуть нашим партнерам доцільно таємно знищувати всю невідому (яка не ідентифікована) чортівню в небі над ЄС, не ставлячи путлєра чи будь-кого з його латентних прихильників до відома.
Знищувати без непотрібного розголосу у ЗМІ та пояснень чи виправдань, на який підставі, і як саме саме ті дрони та інша рашистська чортівня невідомо чому і куди безслідно зникає з неба над країнами НАТО.
показать весь комментарий
25.09.2025 13:16 Ответить
 
 