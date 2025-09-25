Поульсен о появлении дронов вблизи военных объектов: "Это гибридная атака. Действует профессиональный субъект"

Правительство Дании считает повторное появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой.

Об этом на срочном брифинге заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV2.

Он подчеркнул, что использование различных типов дронов представляет угрозу национальной безопасности. "Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", - отметил Поульсен, добавив, что датская разведка тщательно следит за происходящим.

Министр также прогнозирует, что страну ожидают новые гибридные инциденты, и Дания должна быть готова противодействовать им в будущем.

Министр юстиции Петер Хуммельгор подчеркнул, что событиям в Дании предшествовали аналогичные тревожные инциденты в других европейских странах. "Цель таких гибридных атак - посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", - подчеркнул он.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные части уже могут заказывать дроны самолетного типа через DOT-Chain Defence, - Шмыгаль