Воинские части уже могут заказывать дроны самолетного типа через DOT-Chain Defence, - Шмыгаль

Дроны самолетного типа отныне представлены на маркетплейсе DOT-Chain Defence и уже доступны к заказу военными частями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке.

По его словам, большинство моделей - это дроны-разведчики. Они рассчитаны на длительные полеты и способны выполнять широкий спектр задач.

В ассортименте - 12 моделей от восьми украинских производителей. Агентство оборонных закупок законтрактовало этих производителей для поставки дронов как из имеющегося состава, так и по предзаказу.

Во исполнение задачи Министерства обороны АОЗ продолжает работу над расширением ассортимента и совершенствованием взаимодействия с производителями.

В ближайших планах масштабирование системы и расширение линейки доступных товаров: другие виды беспилотников, в частности НРК, а также средства РЭБ/РЭР и сбросы, отметил Шмыгаль.

DOT-Chain Defence - это маркетплейс оружия для ВСУ, который позволяет военным самостоятельно выбирать нужную технику и быстро ее получать.

Через DOT-Chain Defence военные уже могут заказывать FPV-дроны и дроны-бомбардировщики. От заказа до передовой - пара недель, а быстрее всего - 5 дней, подчеркнул глава Минобороны.

