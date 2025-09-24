Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence: Уже поставлено более 11 800 БПЛА на 416 млн грн. ИНФОГРАФИКА
Министерство обороны Украины успешно внедрило уникальную цифровую систему DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия для военных.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это решение Минобороны убрало лишнюю бюрократию в закупках и дало бригадам реальную автономию: военные сами выбирают необходимые БПЛА в несколько кликов, без долгих согласований и бумажных процедур.
Финансовые, юридические, логистические вопросы закрывает "Агентство оборонных закупок", что позволило сократить сроки поставки с месяцев до недель. Рекорд - всего 5 дней.
Сообщается, что пилотный этап с бюджетом 600 млн грн уже показал высокий потенциал: с 31 июля 12 бригад получили более 11 800 БПЛА на 416 млн грн.
В Минобороны добавили, что продолжается работа над расширением номенклатуры техники и привлечением новых подразделений.
Минобороны внедряет элементы децентрализации в обеспечение и делает закупки простыми, быстрыми и удобными.
