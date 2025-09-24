РУС
Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence: Уже поставлено более 11 800 БПЛА на 416 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Индустрия дронов

Министерство обороны Украины успешно внедрило уникальную цифровую систему DOT-Chain Defence - маркетплейс оружия для военных.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это решение Минобороны убрало лишнюю бюрократию в закупках и дало бригадам реальную автономию: военные сами выбирают необходимые БПЛА в несколько кликов, без долгих согласований и бумажных процедур.

Финансовые, юридические, логистические вопросы закрывает "Агентство оборонных закупок", что позволило сократить сроки поставки с месяцев до недель. Рекорд - всего 5 дней.

Сообщается, что пилотный этап с бюджетом 600 млн грн уже показал высокий потенциал: с 31 июля 12 бригад получили более 11 800 БПЛА на 416 млн грн.

В Минобороны добавили, что продолжается работа над расширением номенклатуры техники и привлечением новых подразделений.

Минобороны внедряет элементы децентрализации в обеспечение и делает закупки простыми, быстрыми и удобными.

Минобороны (9583) закупки (818) дроны (4774)
ну браковані міни та снаряди також поставляли

а що каже ЗСУ про ці дрони - те що знаю , вони нефункціональні , їх перероблюють
24.09.2025 14:33 Ответить
тим часом Стерненко: від початку місяця ми придбали 6535 FPV - це 54% від місячного плану... так може це він???
24.09.2025 14:52 Ответить
 
 