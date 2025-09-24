УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10761 відвідувач онлайн
Новини Індустрія дронів DOT-Chain Defence
404 2

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence: Вже поставлено понад 11 800 БпЛА на 416 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Індустрія дронів

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Міністерство оборони України успішно впровадило унікальну цифрову систему DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для військових.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, що це рішення Міноборони прибрало зайву бюрократію у закупівлях та дало бригадам реальну автономію: військові самі обирають необхідні БпЛА у кілька кліків, без довгих погоджень і паперових процедур.

Фінансові, юридичні, логістичні питання закриває "Агенція оборонних закупівель", що дозволило скоротити терміни постачання з місяців до тижнів. Рекорд – лише 5 днів.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Також читайте: Перші партії РЕБ, які військові замовили за е-Бали, уже на фронті

Повідомляється, що пілотний етап із бюджетом 600 млн грн вже показав високий потенціал: із 31 липня 12 бригад отримали більше ніж 11 800 БпЛА на 416 млн грн.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

У Міноборони додали, що триває робота над розширенням номенклатури техніки та залученням нових підрозділів.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Читайте: Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний

Міноборони впроваджує елементи децентралізації в забезпечення та робить закупівлі простими, швидкими та зручними.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Автор: 

Міноборони (7679) закупівлі (3569) дрони (5696)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну браковані міни та снаряди також поставляли

а що каже ЗСУ про ці дрони - те що знаю , вони нефункціональні , їх перероблюють
показати весь коментар
24.09.2025 14:33 Відповісти
тим часом Стерненко: від початку місяця ми придбали 6535 FPV - це 54% від місячного плану... так може це він???
показати весь коментар
24.09.2025 14:52 Відповісти
 
 