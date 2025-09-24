Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence: Вже поставлено понад 11 800 БпЛА на 416 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Індустрія дронів

Міністерство оборони України успішно впровадило унікальну цифрову систему DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для військових.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, що це рішення Міноборони прибрало зайву бюрократію у закупівлях та дало бригадам реальну автономію: військові самі обирають необхідні БпЛА у кілька кліків, без довгих погоджень і паперових процедур.

Фінансові, юридичні, логістичні питання закриває "Агенція оборонних закупівель", що дозволило скоротити терміни постачання з місяців до тижнів. Рекорд – лише 5 днів.

Повідомляється, що пілотний етап із бюджетом 600 млн грн вже показав високий потенціал: із 31 липня 12 бригад отримали більше ніж 11 800 БпЛА на 416 млн грн.

У Міноборони додали, що триває робота над розширенням номенклатури техніки та залученням нових підрозділів.

Міноборони впроваджує елементи децентралізації в забезпечення та робить закупівлі простими, швидкими та зручними.