Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence: Вже поставлено понад 11 800 БпЛА на 416 млн грн. ІНФОГРАФІКА
Індустрія дронів
Міністерство оборони України успішно впровадило унікальну цифрову систему DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для військових.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, що це рішення Міноборони прибрало зайву бюрократію у закупівлях та дало бригадам реальну автономію: військові самі обирають необхідні БпЛА у кілька кліків, без довгих погоджень і паперових процедур.
Фінансові, юридичні, логістичні питання закриває "Агенція оборонних закупівель", що дозволило скоротити терміни постачання з місяців до тижнів. Рекорд – лише 5 днів.
Повідомляється, що пілотний етап із бюджетом 600 млн грн вже показав високий потенціал: із 31 липня 12 бригад отримали більше ніж 11 800 БпЛА на 416 млн грн.
У Міноборони додали, що триває робота над розширенням номенклатури техніки та залученням нових підрозділів.
Міноборони впроваджує елементи децентралізації в забезпечення та робить закупівлі простими, швидкими та зручними.
а що каже ЗСУ про ці дрони - те що знаю , вони нефункціональні , їх перероблюють