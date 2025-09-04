УКР
Перші партії РЕБ, які військові замовили за е-Бали, уже на фронті

Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів.Бонус, уже поставлені на фронт. Загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.

Нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:

  • Brave1 Market: тут військові можуть бачити баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників.
  • DELTA: захищена цифрова система для авторизації військових.
  • DOT-Chain Defence: завдяки цій системі техніка напряму постачається від виробників у підрозділи.

95 підрозділів скористалися системою

Уже 95 підрозділів скористалися перевагами нової системи і вже замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн.

Завдяки програмі Армія дронів.Бонус ми даємо можливість підрозділам, що ефективно знищують ворога, отримувати дрони та іншу техніку додатково до централізованого постачання. І нова модель програми забезпечує можливість військовим обрати саме ті засоби, які їм потрібні, та швидкий і прозорий трек їх доставки на фронт.

Топ коментарі
+15
Так замовили чи за е-Бали? Привіт редакторам новин.
04.09.2025 14:40
+10
#Зелені за е-бали, мабуть кращого хештега і не придумати)
04.09.2025 14:47
+8
перші РЄБи за е-Бали, всіх кацапів *******.
04.09.2025 14:45
04.09.2025 14:50
за е-Бали, уже на фронті,напевно все...
04.09.2025 14:40
перші РЄБи за е-Бали, всіх кацапів *******.
04.09.2025 14:45
Заголовок огонь. Вже двоє мене випередили.
04.09.2025 14:46
#Зелені за е-бали, мабуть кращого хештега і не придумати)
04.09.2025 14:47
хороша назва, показова
04.09.2025 14:47
за e-бали зелені уже всіх
04.09.2025 14:47
#зеленізае-бали
04.09.2025 14:50
🤣 за-***** уже на фронті, Федорова?🤣
04.09.2025 14:51
Правду казали: "хоч поржом"
Назву придумали "геніальну". Тепер головне не розсміятись комусь в прямому ефірі, коли про це буде розказувати))
04.09.2025 14:52
Згадався анекдот:
Дід питає внука: "як там в школі, які оцінки?"
Внук: "Сьогодні 7 отримав по математиці".
Дід: "Як 7?"
Внук "Діду, та то є бали такі..."
Дід: "Та нас теж **#ли, але оцінки нормальні ставили"
***
04.09.2025 14:56
Мля....
Вони на серйозній базі це подають як Досягнення? ( Потужне досягнення)
Це як феодальні армії, що собі самі годуються від здобич , заробив - купи зброю -- ???
04.09.2025 14:57
Куйню якусь пишуть.... "Додатково до централізованого постачання" це діяльність волонтерів!!!! А ви маєте забезпечити нагальні потреби Війська! А не тогрувати "балами" на крові солдат і мирних мешканців фронту і ТОТ !!
04.09.2025 15:00
зае-Бали
04.09.2025 15:01
замовили на? так тут что за е-бали, что на е-бали
04.09.2025 15:35
був мін'єт, то зараз ще краще-за е-бали. це як, федоров?
04.09.2025 15:51
кого *******?
04.09.2025 16:19
 
 