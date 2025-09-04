Перші партії РЕБ, які військові замовили за е-Бали, уже на фронті
Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market.
Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів.Бонус, уже поставлені на фронт. Загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.
Нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:
- Brave1 Market: тут військові можуть бачити баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників.
- DELTA: захищена цифрова система для авторизації військових.
- DOT-Chain Defence: завдяки цій системі техніка напряму постачається від виробників у підрозділи.
95 підрозділів скористалися системою
Уже 95 підрозділів скористалися перевагами нової системи і вже замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн.
Завдяки програмі Армія дронів.Бонус ми даємо можливість підрозділам, що ефективно знищують ворога, отримувати дрони та іншу техніку додатково до централізованого постачання. І нова модель програми забезпечує можливість військовим обрати саме ті засоби, які їм потрібні, та швидкий і прозорий трек їх доставки на фронт.
