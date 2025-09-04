Первые партии РЭБ, которые военные заказали за е-Бали, уже на фронте
Военные подразделения уже активно используют баллы за уничтожение врага и обменивают их на нужную технику в Brave1 Market.
Об этом в Телеграме сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укрінформ.
Первые средства РЭБ, заказанные в рамках обновленной программы Армія дронів.Бонус, уже поставлены на фронт. Общая сумма поставленной через DOT-Chain Defence техники достигла 500 млн грн.
Новая модель программы реализована благодаря интеграции трех цифровых инструментов:
- Brave1 Market: здесь военные могут видеть баланс баллов, выбирать и заказывать технику от украинских производителей.
- DELTA: защищенная цифровая система для авторизации военных.
- DOT-Chain Defence: благодаря этой системе техника напрямую поставляется от производителей в подразделения.
95 подразделений воспользовались системой
Уже 95 подразделений воспользовались преимуществами новой системы и уже заказали через Brave1 Market более 30 тысяч FPV-дронов, бомберов и другой техники на 2 млрд грн.
Благодаря программе Армія дронів.Бонус мы даем возможность подразделениям, которые эффективно уничтожают врага, получать дроны и другую технику дополнительно к централизованным поставкам. И новая модель программы обеспечивает возможность военным выбрать именно те средства, которые им нужны, и быстрый и прозрачный трек их доставки на фронт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Назву придумали "геніальну". Тепер головне не розсміятись комусь в прямому ефірі, коли про це буде розказувати))
Дід питає внука: "як там в школі, які оцінки?"
Внук: "Сьогодні 7 отримав по математиці".
Дід: "Як 7?"
Внук "Діду, та то є бали такі..."
Дід: "Та нас теж **#ли, але оцінки нормальні ставили"
***
Вони на серйозній базі це подають як Досягнення? ( Потужне досягнення)
Це як феодальні армії, що собі самі годуються від здобич , заробив - купи зброю -- ???