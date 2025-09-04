РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8783 посетителя онлайн
Новости Обмен е-баллов на дроны DOT-Chain Defence
1 457 19

Первые партии РЭБ, которые военные заказали за е-Бали, уже на фронте

е-бали

Военные подразделения уже активно используют баллы за уничтожение врага и обменивают их на нужную технику в Brave1 Market.

Об этом в Телеграме сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укрінформ.

Первые средства РЭБ, заказанные в рамках обновленной программы Армія дронів.Бонус, уже поставлены на фронт. Общая сумма поставленной через DOT-Chain Defence техники достигла 500 млн грн.

Новая модель программы реализована благодаря интеграции трех цифровых инструментов:

  • Brave1 Market: здесь военные могут видеть баланс баллов, выбирать и заказывать технику от украинских производителей.
  • DELTA: защищенная цифровая система для авторизации военных.
  • DOT-Chain Defence: благодаря этой системе техника напрямую поставляется от производителей в подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль встретился с делегацией Новой Зеландии: Предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов

95 подразделений воспользовались системой

Уже 95 подразделений воспользовались преимуществами новой системы и уже заказали через Brave1 Market более 30 тысяч FPV-дронов, бомберов и другой техники на 2 млрд грн.

Благодаря программе Армія дронів.Бонус мы даем возможность подразделениям, которые эффективно уничтожают врага, получать дроны и другую технику дополнительно к централизованным поставкам. И новая модель программы обеспечивает возможность военным выбрать именно те средства, которые им нужны, и быстрый и прозрачный трек их доставки на фронт.

Также читайте: Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер

Автор: 

дроны (4545) е-баллы (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
#Зелені за е-бали, мабуть кращого хештега і не придумати)
показать весь комментарий
04.09.2025 14:47 Ответить
+8
перші РЄБи за е-Бали, всіх кацапів *******.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:45 Ответить
+6
за е-Бали, уже на фронті,напевно все...
показать весь комментарий
04.09.2025 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.09.2025 14:50 Ответить
за е-Бали, уже на фронті,напевно все...
показать весь комментарий
04.09.2025 14:40 Ответить
перші РЄБи за е-Бали, всіх кацапів *******.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:45 Ответить
Заголовок огонь. Вже двоє мене випередили.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:46 Ответить
#Зелені за е-бали, мабуть кращого хештега і не придумати)
показать весь комментарий
04.09.2025 14:47 Ответить
хороша назва, показова
показать весь комментарий
04.09.2025 14:47 Ответить
за e-бали зелені уже всіх
показать весь комментарий
04.09.2025 14:47 Ответить
#зеленізае-бали
показать весь комментарий
04.09.2025 14:50 Ответить
🤣 за-***** уже на фронті, Федорова?🤣
показать весь комментарий
04.09.2025 14:51 Ответить
Правду казали: "хоч поржом"
Назву придумали "геніальну". Тепер головне не розсміятись комусь в прямому ефірі, коли про це буде розказувати))
показать весь комментарий
04.09.2025 14:52 Ответить
Згадався анекдот:
Дід питає внука: "як там в школі, які оцінки?"
Внук: "Сьогодні 7 отримав по математиці".
Дід: "Як 7?"
Внук "Діду, та то є бали такі..."
Дід: "Та нас теж **#ли, але оцінки нормальні ставили"
***
показать весь комментарий
04.09.2025 14:56 Ответить
Мля....
Вони на серйозній базі це подають як Досягнення? ( Потужне досягнення)
Це як феодальні армії, що собі самі годуються від здобич , заробив - купи зброю -- ???
показать весь комментарий
04.09.2025 14:57 Ответить
Куйню якусь пишуть.... "Додатково до централізованого постачання" це діяльність волонтерів!!!! А ви маєте забезпечити нагальні потреби Війська! А не тогрувати "балами" на крові солдат і мирних мешканців фронту і ТОТ !!
показать весь комментарий
04.09.2025 15:00 Ответить
зае-Бали
показать весь комментарий
04.09.2025 15:01 Ответить
замовили на? так тут что за е-бали, что на е-бали
показать весь комментарий
04.09.2025 15:35 Ответить
був мін'єт, то зараз ще краще-за е-бали. це як, федоров?
показать весь комментарий
04.09.2025 15:51 Ответить
кого *******?
показать весь комментарий
04.09.2025 16:19 Ответить
 
 