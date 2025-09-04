Первые партии РЭБ, которые военные заказали за е-Бали, уже на фронте

Военные подразделения уже активно используют баллы за уничтожение врага и обменивают их на нужную технику в Brave1 Market.

Об этом в Телеграме сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укрінформ.

Первые средства РЭБ, заказанные в рамках обновленной программы Армія дронів.Бонус, уже поставлены на фронт. Общая сумма поставленной через DOT-Chain Defence техники достигла 500 млн грн.

Новая модель программы реализована благодаря интеграции трех цифровых инструментов:

Brave1 Market: здесь военные могут видеть баланс баллов, выбирать и заказывать технику от украинских производителей.

DELTA: защищенная цифровая система для авторизации военных.

DOT-Chain Defence: благодаря этой системе техника напрямую поставляется от производителей в подразделения.

95 подразделений воспользовались системой

Уже 95 подразделений воспользовались преимуществами новой системы и уже заказали через Brave1 Market более 30 тысяч FPV-дронов, бомберов и другой техники на 2 млрд грн.

Благодаря программе Армія дронів.Бонус мы даем возможность подразделениям, которые эффективно уничтожают врага, получать дроны и другую технику дополнительно к централизованным поставкам. И новая модель программы обеспечивает возможность военным выбрать именно те средства, которые им нужны, и быстрый и прозрачный трек их доставки на фронт.

