Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний

Колишній головком та посол у Великій Британії Валерій Залужний наголосив на важливості пошуку надійного інструмента стримування дронів ворога.

"Станом на сьогодні саме застосування ударних БпЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БпЛА. Усе це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом", - зазначив ексголовком.

За його словами, РФ використовує технології та закидує позиції людьми. Таку тактику вона намагається нав'язати й Україні.

"Нам потрібен інший шлях - пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", - додав Залужний.

Ексголовком наголосив, що варто шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоб зберегти життя та здоров’я саме тих військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами.

