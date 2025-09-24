УКР
Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний

Індустрія дронів

Залужний описав роль дронів у війні РФ проти України

Колишній головком та посол у Великій Британії Валерій Залужний наголосив на важливості пошуку надійного інструмента стримування дронів ворога.

Про це він пише у матеріалі для ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні саме застосування ударних БпЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БпЛА. Усе це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом", - зазначив ексголовком.

Також читайте: Україна може компенсувати брак ресурсів та завдати непропорційних втрат РФ лише впроваджуючи військові інновації, - Залужний

За його словами, РФ використовує технології та закидує позиції людьми. Таку тактику вона намагається нав'язати й Україні.

"Нам потрібен інший шлях - пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", - додав Залужний.

Ексголовком наголосив, що варто шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоб зберегти життя та здоров’я саме тих військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами.

Читайте: Залужний про Курську операцію: Ізольований тактичний прорив не завжди приносить необхідного успіху

Автор: 

безпілотник (4923) Залужний Валерій (740) дрони (5681)
Топ коментарі
+6
Треба владу міняти. На таку, яка Війною займеться, а не прикриється.
24.09.2025 11:24 Відповісти
24.09.2025 11:24 Відповісти
+3
Сонце сходить на сході ..а вода мокра
24.09.2025 11:23 Відповісти
24.09.2025 11:23 Відповісти
+3
В першу чергу нам потрібен інший президент і верховний командир .
24.09.2025 11:59 Відповісти
24.09.2025 11:59 Відповісти
Сонце сходить на сході ..а вода мокра
24.09.2025 11:23 Відповісти
24.09.2025 11:23 Відповісти
ОПА - ти?
24.09.2025 11:41 Відповісти
24.09.2025 11:41 Відповісти
Вот и приходится Залужному это объяснять нашим зеленорылым. Бо они такие тупые, что даже этого не могут понять
24.09.2025 12:08 Відповісти
24.09.2025 12:08 Відповісти
Треба владу міняти. На таку, яка Війною займеться, а не прикриється.
24.09.2025 11:24 Відповісти
24.09.2025 11:24 Відповісти
Немає кандидатів. Пороха, який би міг принаймні стопорнути хла, вже ніхто не обере, та й хло вже не розведеться, як лох. Був би варіант - Уряд порятунку, зібрати усіх, і розрулювати ситуацію, так Гундоса мерзота на таке не піде ніколи.
24.09.2025 12:07 Відповісти
24.09.2025 12:07 Відповісти
А Залужний посол, чи вже кандидат? Якщо кандидат, то об'єднання з владою йому принесе більше ніж проти них. Прем'єром буде.
24.09.2025 11:26 Відповісти
24.09.2025 11:26 Відповісти
він вже такі зелені пропозиції відшив
24.09.2025 11:43 Відповісти
24.09.2025 11:43 Відповісти
Хлопці з передка кажуть шо поки тільки рушниця гарно помагає - якби ше била далі
24.09.2025 11:29 Відповісти
24.09.2025 11:29 Відповісти
Ну тогда уже и на кокаиновую зависимость всех кандидатов проверять надо
24.09.2025 12:11 Відповісти
24.09.2025 12:11 Відповісти
І багато вам платять за такі пости?
24.09.2025 12:00 Відповісти
24.09.2025 12:00 Відповісти
Не звертайте увагу. Це кацапи, або боти.
24.09.2025 12:04 Відповісти
24.09.2025 12:04 Відповісти
Для кого шукаты протидию? Для орков?
24.09.2025 11:43 Відповісти
24.09.2025 11:43 Відповісти
В першу чергу нам потрібен інший президент і верховний командир .
24.09.2025 11:59 Відповісти
24.09.2025 11:59 Відповісти
людей на фронте не должно быть. Должны воевать дроны и робототехника против дронов и робототехники. У кого больше дронов и робототехники, и у кого лучше технологии, тот будет двигаться вперед. Даже Илон Маск говорит, что с появлением дронов и ИИ - люди на поле боя - это мгновенные трупы. Потому Украине нужно разрабатывать больше дронов и робототехники с ИИ мозгами, которые будут управлять и вождением и пилотированием и орудиями и будет понимать задачи, которые перед ним поставят. Автономные технологии - это теперь действительность войны. Даже на производствах людей уже не нужно. Автоматизированные технологии и ИИ уже выполняют любую работу - заменяя людей. Украина должна ясно видеть, что работы для людей скоро не останется. Потому что любую работу могут выполнять автоматизированные технологии и ИИ - это начиная с работ, которые простых повторяющихся циклов. Нет того, на что люди могут выучится и на что не может выучиться автоматизированные технологии и ИИ и они превосходят людей в точности, и скорости и продуктивности, им не нужен отдых. Украине нужно это все быстрее внедрять. Украина развивает эти технологии для войны, а эти технологии робототехники и ИИ - можно использовать и в гражданских направлениях: начиная с Баров, где роботы бармены могут работать и при помощи ИИ даже разговор поддержать, или продавцов заменять или сферы услуг на почте, гос услуги: пенсионные фонды, социальное обеспечение, и т.д. Даже для Судов разрабатываются ИИ специально обученные. В США и Китае доставка уже производится дронами. Украине нужно вкладываться в компании и лаборатории, которые будут делать дронов и робототехнику и ИИ - для каждой работы. Робототехника может и ресурсы добывать, и автоматизация может их обрабатывать, производства могут работать автоматизировано - настроить кодом управление станками и сборки проводить роботизированными манипуляторами руками робота. 3D принтеры могут печатать все и даже дома и не те даже, что маленькие, а в Китае самый большой небоскреб напечатан 3D принтером. Все абсолютно заменяться будет. Людям не нужно будет работать, машины будут работать, а людям будет предоставляться все необходимые услуги. И если Украина в производстве этих технологий преуспеет, конечно с помощью Запада и других союзников - делать кооперации и т.п. То Украина сможет экспортировать на весь мир эти технологии, а государство богатеет только с приливом денег с экспорта - технологий или услуг. Запад вообще экономику умно выстраивает и сферу услуг развил, и даже не физические товары продает, а зарабатывает с подписок или игр или приложений или продаж цифровых услуг всяких и туда текут моря денег, на которые можно позволить себе развитие с опережением другого мира и кто догоняет, тот платит и догнать не может. Украине тоже нужно строить то, что впереди идет по технологиям. Строить датацентров больше для мощностей для ИИ и даже просто продавать мощности передовым компаниям - это уже миллиарды доходов будут идти и ты становишься, как частью компаний передовых. И получаешь вместе с ними доходы. Строить больше АЭС ибо для ИИ нужно много энергии. Энергетику развивать и продавать ее и для стран Европы и других. Кварцевого песка море в Украине и из него делают кремний и солнечные панели. Не понимаю, власть ничего не делает. Их задача зарабатывать деньги для страны, а ничего не делается. Как государство будет жить? Власти просто обворовывают страну и не планируют тут жить и просто бросят страну в разрухе...
24.09.2025 12:05 Відповісти
24.09.2025 12:05 Відповісти
Илон Маск наркоман, который не смыслит ни в чем кроме пиара и инвестиций. В технология он точно ничего не смыслит, он не ученый и не инженер.
24.09.2025 12:20 Відповісти
24.09.2025 12:20 Відповісти
ну главное, что ты дофига всего смыслишь.
24.09.2025 12:43 Відповісти
24.09.2025 12:43 Відповісти
Имхо, самое эффективное это ЭМИ. Компактные эми-бомбы, специально для зениток. Которые эми-ударом просто выжигают всю электронику.
24.09.2025 12:21 Відповісти
24.09.2025 12:21 Відповісти
в Китае действительно есть программы по разработке и испытаниям источников электромагнитного импульса (ЭМИ). Но здесь важно различать несколько направлений:
1. Военные исследования
ЭМИ-оружие (иногда называют «микроволновым» или «HPM» - high-power microwave) - это не фантастика.
Китайские военные университеты и институты публикуют научные статьи по генераторам сверхмощных микроволн, направленным антеннам и импульсным источникам.
Основные цели - выведение из строя электроники дронов, радаров, средств связи, но не массовое «отключение страны».
2. Гражданские технологии
Высокоэнергетические микроволновые установки применяются для стерилизации, плазменных исследований, ускорителей частиц, испытаний на электромагнитную совместимость.
Есть центры, где тестируют спутники и военную технику на устойчивость к ЭМИ, что делают и в США, и в Европе.
3. Реальность угрозы
Создать компактное, переносное и дальнобойное ЭМИ-оружие сложно: нужны гигантские источники энергии, точная фокусировка.
Для поражения электроники на больших территориях проще использовать кибератаки или высокоточное оружие, чем «магнитную бомбу».
Ключевые факты:
Китай вкладывается в исследования, как и США, РФ, Индия.
Официально говорится о «защите от ЭМИ» и «испытаниях устойчивости», что нормальная практика для военной и космической техники.
Массового оружия «выжечь мегаполис одним импульсом» пока не существует в боеспособном виде.
24.09.2025 12:46 Відповісти
24.09.2025 12:46 Відповісти
 
 