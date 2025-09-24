Сьогодні дрони завдають майже 80% втрат на фронті, треба шукати протидію, - Залужний
Індустрія дронів
Колишній головком та посол у Великій Британії Валерій Залужний наголосив на важливості пошуку надійного інструмента стримування дронів ворога.
Про це він пише у матеріалі для ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні саме застосування ударних БпЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БпЛА. Усе це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом", - зазначив ексголовком.
За його словами, РФ використовує технології та закидує позиції людьми. Таку тактику вона намагається нав'язати й Україні.
"Нам потрібен інший шлях - пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", - додав Залужний.
Ексголовком наголосив, що варто шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоб зберегти життя та здоров’я саме тих військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами.
1. Военные исследования
ЭМИ-оружие (иногда называют «микроволновым» или «HPM» - high-power microwave) - это не фантастика.
Китайские военные университеты и институты публикуют научные статьи по генераторам сверхмощных микроволн, направленным антеннам и импульсным источникам.
Основные цели - выведение из строя электроники дронов, радаров, средств связи, но не массовое «отключение страны».
2. Гражданские технологии
Высокоэнергетические микроволновые установки применяются для стерилизации, плазменных исследований, ускорителей частиц, испытаний на электромагнитную совместимость.
Есть центры, где тестируют спутники и военную технику на устойчивость к ЭМИ, что делают и в США, и в Европе.
3. Реальность угрозы
Создать компактное, переносное и дальнобойное ЭМИ-оружие сложно: нужны гигантские источники энергии, точная фокусировка.
Для поражения электроники на больших территориях проще использовать кибератаки или высокоточное оружие, чем «магнитную бомбу».
Ключевые факты:
Китай вкладывается в исследования, как и США, РФ, Индия.
Официально говорится о «защите от ЭМИ» и «испытаниях устойчивости», что нормальная практика для военной и космической техники.
Массового оружия «выжечь мегаполис одним импульсом» пока не существует в боеспособном виде.