Залужний про Курську операцію: Ізольований тактичний прорив не завжди приносить необхідного успіху
Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, це він описує у матеріалі для ZN.ua.
За словами Залужного, наявність БпЛА створила умови неминучого виявлення будь-якої концентрації ударних груп як у районі лінії бойового зіткнення, так і в тилу.
"Усе це доповнювалося атакою далекобійною високоточною та касетною зброєю, а виявлене розташування резервів дозволяло легко визначити напрямки ударів. Тож домогтися фактора раптовості удару при прориві оборонних ліній стало практично неможливо", - пояснив ексголовком.
"Хоча, звісно, мені можна заперечити, згадавши той самий Курський наступ. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування - також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", - додав Залужний.
Він наголосив, що в основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше - неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір.
Росіяни наростили застосування FPV-дронів, проте системи РЕБ України змогли фактично нівелювати цю перевагу.
"Це потребувало від росіян розробки нової системи зв'язку й управління для цих БпЛА і баражуючих боєприпасів. Саме це дало шанс нашим військам застосувати бронетехніку для проведення наступальних дій на Курському напрямку, де добре захищена нашими засобами РЕБ західна техніка змогла здійснити стрибок на територію противника. Проте це спричинило й інший поштовх. Саме для боротьби з нашою технікою і подолання РЕБ улітку з’явився новий вид FPV - з передачею команд не по радіо, а по дротах, який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута", - підсумував Залужний.
1. Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб'єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
2. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
3. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів - переважно в КНР, на Тайвані, у США.
4. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
5. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень)."
А на моє питання який тут стратегічний сенс - і згадку максими Клаузевіца " Що стратегія без тактики - повільне просування вперед , а тактика без стратегії - метушня перед поразкою " - мене знову закидували лайном - бо я не бачу геніяльних задумів Гєнштаба .
Але мої найгірші підзори підтвердилися - Курська операція - це була найдоржча і найкривавіша піаркампанія по виробництву переможних відосіків для Протермінованого ТогоХтоНевтік
Але є ще аспект відтягування резервів русні з інших напрямків, є аспект перенесення війни на територію ворога (послаблення тиску на наші власні землі, мирне населення і інфраструктуру), є психологічний фактор. Нарешті є політичний фактор який повинні були розігрувати зовсім не військові а цивільне керівництво країною - і воно це явно просрало.
Ну і звісно були прорахунки в самій операції - мої побратими звідти підтвердили мої попередні здогадки - якби ми могли дійти до Сейму і прокритися ним з півночі - наші оборонні позиції там були би набагато міцнішими і це могло дати шанс втриматися там і досьогодні.
І насамкінець про твої вангування і такі самі кукуріки інших професійних зрадойобів - я можу нагадати вам що ви весь час тоді верещали ніби-то Суджу поміняли на Покровськ. Так ось хочу вас спитати що там з Покровськом і чому ж він досі стоїть.