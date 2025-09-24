УКР
Залужний про Курську операцію: Ізольований тактичний прорив не завжди приносить необхідного успіху

Залужний прокоментував Курську операцію. Що відомо?

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, це він описує у матеріалі для ZN.ua.

За словами Залужного, наявність БпЛА створила умови неминучого виявлення будь-якої концентрації ударних груп як у районі лінії бойового зіткнення, так і в тилу.

Дивіться: Українські дрони 47 ОМБр "Маґура" викурюють окупантів зі зруйнованих будинків на Курщині та нищать їх разом з технікою. ВIДЕО

"Усе це доповнювалося атакою далекобійною високоточною та касетною зброєю, а виявлене розташування резервів дозволяло легко визначити напрямки ударів. Тож домогтися фактора раптовості удару при прориві оборонних ліній стало практично неможливо", - пояснив ексголовком.

"Хоча, звісно, мені можна заперечити, згадавши той самий Курський наступ. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування - також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", - додав Залужний.

Він наголосив, що в основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше - неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір.

Також дивіться: Військові ЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині. ВIДЕО

Росіяни наростили застосування FPV-дронів, проте системи РЕБ України змогли фактично нівелювати цю перевагу.

"Це потребувало від росіян розробки нової системи зв'язку й управління для цих БпЛА і баражуючих боєприпасів. Саме це дало шанс нашим військам застосувати бронетехніку для проведення наступальних дій на Курському напрямку, де добре захищена нашими засобами РЕБ західна техніка змогла здійснити стрибок на територію противника. Проте це спричинило й інший поштовх. Саме для боротьби з нашою технікою і подолання РЕБ улітку з’явився новий вид FPV - з передачею команд не по радіо, а по дротах, який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута", - підсумував Залужний.

Дивіться: Антени та боєприпаси: українські прикордонники знищили російські позиції на Курському напрямку. ВIДЕО

росія (67935) Залужний Валерій (740) Курськ (1199)
+19
Я ще пам'ятаю ,як закидували мене гівном українські патріоти , коли ,я на третій тиждень курської операції - писав ,що це безсенсова авантюра ,яка приведе до непотрібних втрат людей і техніки .
А на моє питання який тут стратегічний сенс - і згадку максими Клаузевіца " Що стратегія без тактики - повільне просування вперед , а тактика без стратегії - метушня перед поразкою " - мене знову закидували лайном - бо я не бачу геніяльних задумів Гєнштаба .

Але мої найгірші підзори підтвердилися - Курська операція - це була найдоржча і найкривавіша піаркампанія по виробництву переможних відосіків для Протермінованого ТогоХтоНевтік
24.09.2025 10:27 Відповісти
+11
24.09.2025 10:32 Відповісти
+10
24.09.2025 10:21 Відповісти
24.09.2025 10:21 Відповісти
Генерал Залужний: " необхідно вирішити низку ключових проблем на державному рівні:

1. Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб'єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
2. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
3. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів - переважно в КНР, на Тайвані, у США.
4. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
5. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень)."
24.09.2025 10:25 Відповісти
24.09.2025 10:26 Відповісти
Я ще пам'ятаю ,як закидували мене гівном українські патріоти , коли ,я на третій тиждень курської операції - писав ,що це безсенсова авантюра ,яка приведе до непотрібних втрат людей і техніки .
А на моє питання який тут стратегічний сенс - і згадку максими Клаузевіца " Що стратегія без тактики - повільне просування вперед , а тактика без стратегії - метушня перед поразкою " - мене знову закидували лайном - бо я не бачу геніяльних задумів Гєнштаба .

Але мої найгірші підзори підтвердилися - Курська операція - це була найдоржча і найкривавіша піаркампанія по виробництву переможних відосіків для Протермінованого ТогоХтоНевтік
24.09.2025 10:27 Відповісти
Шпундік, твоя проблема в тому що ти все бачиш в одному вимірі і дивишся в одному напрямку. Не змогли втримати території = поразка.
Але є ще аспект відтягування резервів русні з інших напрямків, є аспект перенесення війни на територію ворога (послаблення тиску на наші власні землі, мирне населення і інфраструктуру), є психологічний фактор. Нарешті є політичний фактор який повинні були розігрувати зовсім не військові а цивільне керівництво країною - і воно це явно просрало.
Ну і звісно були прорахунки в самій операції - мої побратими звідти підтвердили мої попередні здогадки - якби ми могли дійти до Сейму і прокритися ним з півночі - наші оборонні позиції там були би набагато міцнішими і це могло дати шанс втриматися там і досьогодні.

І насамкінець про твої вангування і такі самі кукуріки інших професійних зрадойобів - я можу нагадати вам що ви весь час тоді верещали ніби-то Суджу поміняли на Покровськ. Так ось хочу вас спитати що там з Покровськом і чому ж він досі стоїть.
24.09.2025 12:41 Відповісти
Сирський про Курську операцію: "... недогледіли..."
24.09.2025 10:29 Відповісти
арестович вже казав
24.09.2025 10:36 Відповісти
А товариш полковник Білецький, який в одному з недавніх інтерв'ю порівнював Залужного і Сирськогл, на повному серйозі заявив, що Залужний - авантюрист без стратегічного мислення і без деталювання операцій, зате Сирскій і стратег, і скрупульозно все проразовує, і аналізи робить. Я підозрюю, що якби зараз головком змінився, то Сирскій теж став би у Білецького авантюристом.
24.09.2025 10:30 Відповісти
Якось дуже дипломатично висловився Валерій Залужний про курську авантюру .
24.09.2025 10:30 Відповісти
Так він же зараз дипломат!
24.09.2025 11:05 Відповісти
24.09.2025 10:32 Відповісти
А ти на цій посаді вже був?
24.09.2025 11:06 Відповісти
Генерал Залужний: "Для прориву фронту (у 23-ому) противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти в сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу або буде організовано нову лінію оборони. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли. Така недостатність сил і засобів зумовлена перш за все розосередженням уже підготовленого наступального угруповання за іншими напрямками, а також створенням сухопутних компонентів для ведення бойових дій з інших міністерств і відомств і, як наслідок, їхньою неповною, м'яко кажучи, готовністю до ведення саме ******** бойових дій. Також це стало можливим через нерозуміння деякими командирами важливості заміни боєздатних підрозділів і підготовки їх саме до наступальних дій. Недостатній, а інколи і відсутній мінімальний рівень озброєння створених військових частин, який повністю залежав від бачення і можливостей наших партнерів."
24.09.2025 10:37 Відповісти
"Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою" - коротко і по суті.
24.09.2025 10:37 Відповісти
залужному ще трішки порозказувати про зазделегідь провальну Курську операцію і Оманська Гнида зніме з жирної посади посла ))
24.09.2025 10:41 Відповісти
Тільки після закінчення війни та зміни влади буде ясно, що таке було в Курської операції так або не так, але і зараз ясно, що мабуть це була помилка з високою ціною для всіх нас. Чи вигідно було розтягнути фронт ще на декілька сотень км, не маючі резервів та стратегічного плану на подальші дії на цьому напрямку? Питання риторичне.
24.09.2025 11:23 Відповісти
"тактичний прорив"? Та навіть Корєнєво не змогли зайняти при відсутності військ ворога на початковій стадії наступу.
24.09.2025 11:24 Відповісти
Повертайтеся - організуєте "неізольований" прорив
24.09.2025 11:42 Відповісти
Я можу тобі те саме написати - знайди нарешті в гугл мапах свій ТЦК, мобілізуйся і покажи як треба воювати. І до речі в тебе шансів зробити це більше ніж в Залужного - тебе ********** з армії не звільняв через заздрощі.
24.09.2025 12:45 Відповісти
Усім рекомендую зайти за посиланням на Дзеркало Тижня - і прочитати велику системну статтю особисто Залужного - дуже цікаво.
24.09.2025 12:45 Відповісти
 
 