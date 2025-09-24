Залужний про Курську операцію: Ізольований тактичний прорив не завжди приносить необхідного успіху

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, це він описує у матеріалі для ZN.ua.

За словами Залужного, наявність БпЛА створила умови неминучого виявлення будь-якої концентрації ударних груп як у районі лінії бойового зіткнення, так і в тилу.

"Усе це доповнювалося атакою далекобійною високоточною та касетною зброєю, а виявлене розташування резервів дозволяло легко визначити напрямки ударів. Тож домогтися фактора раптовості удару при прориві оборонних ліній стало практично неможливо", - пояснив ексголовком.

"Хоча, звісно, мені можна заперечити, згадавши той самий Курський наступ. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування - також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою", - додав Залужний.

Він наголосив, що в основі позиційного глухого кута лежить не лише неможливість прориву оборонних рубежів, найголовніше - неможливість виконати оперативні завдання, включно з виходом на оперативний простір.

Росіяни наростили застосування FPV-дронів, проте системи РЕБ України змогли фактично нівелювати цю перевагу.

"Це потребувало від росіян розробки нової системи зв'язку й управління для цих БпЛА і баражуючих боєприпасів. Саме це дало шанс нашим військам застосувати бронетехніку для проведення наступальних дій на Курському напрямку, де добре захищена нашими засобами РЕБ західна техніка змогла здійснити стрибок на територію противника. Проте це спричинило й інший поштовх. Саме для боротьби з нашою технікою і подолання РЕБ улітку з’явився новий вид FPV - з передачею команд не по радіо, а по дротах, який відкрив нову еру протистояння і нові виклики позиційного глухого кута", - підсумував Залужний.

