Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех

Залужный прокомментировал Курскую операцию. Что известно?

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал Курскую операцию Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, это он описывает в материале для ZN.ua.

По словам Залужного, наличие БпЛА создало условия неизбежного обнаружения любой концентрации ударных групп как в районе линии боевого соприкосновения, так и в тылу.

"Все это дополнялось атакой дальнобойным высокоточным и кассетным оружием, а выявленное расположение резервов позволяло легко определить направления ударов. Так что добиться фактора внезапности удара при прорыве оборонительных линий стало практически невозможно", - пояснил экс-главнокомандующий.

"Хотя, конечно, мне можно возразить, вспомнив то самое Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение - также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - добавил Залужный.

Он отметил, что в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, самое главное - невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство.

Россияне нарастили применение FPV-дронов, однако системы РЭБ Украины смогли фактически нивелировать это преимущество.

"Это потребовало от россиян разработки новой системы связи и управления для этих БпЛА и барражирующих боеприпасов. Именно это дало шанс нашим войскам применить бронетехнику для проведения наступательных действий на Курском направлении, где хорошо защищенная нашими средствами РЭБ западная техника смогла осуществить прыжок на территорию противника. Однако это вызвало и другой толчок. Именно для борьбы с нашей техникой и преодоления РЭБ летом появился новый вид FPV - с передачей команд не по радио, а по проводам, который открыл новую эру противостояния и новые вызовы позиционного тупика", - подытожил Залужный.

россия (97335) Залужный Валерий (673) Курск (1187)
Топ комментарии
+15
Я ще пам'ятаю ,як закидували мене гівном українські патріоти , коли ,я на третій тиждень курської операції - писав ,що це безсенсова авантюра ,яка приведе до непотрібних втрат людей і техніки .
А на моє питання який тут стратегічний сенс - і згадку максими Клаузевіца " Що стратегія без тактики - повільне просування вперед , а тактика без стратегії - метушня перед поразкою " - мене знову закидували лайном - бо я не бачу геніяльних задумів Гєнштаба .

Але мої найгірші підзори підтвердилися - Курська операція - це була найдоржча і найкривавіша піаркампанія по виробництву переможних відосіків для Протермінованого ТогоХтоНевтік
24.09.2025 10:27 Ответить
+9
24.09.2025 10:21 Ответить
+9
24.09.2025 10:32 Ответить
24.09.2025 10:21 Ответить
Генерал Залужний: " необхідно вирішити низку ключових проблем на державному рівні:

1. Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб'єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
2. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
3. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів - переважно в КНР, на Тайвані, у США.
4. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
5. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень)."
24.09.2025 10:25 Ответить
24.09.2025 10:26 Ответить
24.09.2025 10:27 Ответить
Сирський про Курську операцію: "... недогледіли..."
24.09.2025 10:29 Ответить
арестович вже казав
24.09.2025 10:36 Ответить
А товариш полковник Білецький, який в одному з недавніх інтерв'ю порівнював Залужного і Сирськогл, на повному серйозі заявив, що Залужний - авантюрист без стратегічного мислення і без деталювання операцій, зате Сирскій і стратег, і скрупульозно все проразовує, і аналізи робить. Я підозрюю, що якби зараз головком змінився, то Сирскій теж став би у Білецького авантюристом.
24.09.2025 10:30 Ответить
Якось дуже дипломатично висловився Валерій Залужний про курську авантюру .
24.09.2025 10:30 Ответить
Так він же зараз дипломат!
24.09.2025 11:05 Ответить
24.09.2025 10:32 Ответить
А ти на цій посаді вже був?
24.09.2025 11:06 Ответить
Генерал Залужний: "Для прориву фронту (у 23-ому) противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти в сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу або буде організовано нову лінію оборони. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли. Така недостатність сил і засобів зумовлена перш за все розосередженням уже підготовленого наступального угруповання за іншими напрямками, а також створенням сухопутних компонентів для ведення бойових дій з інших міністерств і відомств і, як наслідок, їхньою неповною, м'яко кажучи, готовністю до ведення саме ******** бойових дій. Також це стало можливим через нерозуміння деякими командирами важливості заміни боєздатних підрозділів і підготовки їх саме до наступальних дій. Недостатній, а інколи і відсутній мінімальний рівень озброєння створених військових частин, який повністю залежав від бачення і можливостей наших партнерів."
24.09.2025 10:37 Ответить
"Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою" - коротко і по суті.
24.09.2025 10:37 Ответить
залужному ще трішки порозказувати про зазделегідь провальну Курську операцію і Оманська Гнида зніме з жирної посади посла ))
24.09.2025 10:41 Ответить
Тільки після закінчення війни та зміни влади буде ясно, що таке було в Курської операції так або не так, але і зараз ясно, що мабуть це була помилка з високою ціною для всіх нас. Чи вигідно було розтягнути фронт ще на декілька сотень км, не маючі резервів та стратегічного плану на подальші дії на цьому напрямку? Питання риторичне.
24.09.2025 11:23 Ответить
 
 