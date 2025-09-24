Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал Курскую операцию Сил обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, это он описывает в материале для ZN.ua.
По словам Залужного, наличие БпЛА создало условия неизбежного обнаружения любой концентрации ударных групп как в районе линии боевого соприкосновения, так и в тылу.
"Все это дополнялось атакой дальнобойным высокоточным и кассетным оружием, а выявленное расположение резервов позволяло легко определить направления ударов. Так что добиться фактора внезапности удара при прорыве оборонительных линий стало практически невозможно", - пояснил экс-главнокомандующий.
"Хотя, конечно, мне можно возразить, вспомнив то самое Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение - также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - добавил Залужный.
Он отметил, что в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, самое главное - невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство.
Россияне нарастили применение FPV-дронов, однако системы РЭБ Украины смогли фактически нивелировать это преимущество.
"Это потребовало от россиян разработки новой системы связи и управления для этих БпЛА и барражирующих боеприпасов. Именно это дало шанс нашим войскам применить бронетехнику для проведения наступательных действий на Курском направлении, где хорошо защищенная нашими средствами РЭБ западная техника смогла осуществить прыжок на территорию противника. Однако это вызвало и другой толчок. Именно для борьбы с нашей техникой и преодоления РЭБ летом появился новый вид FPV - с передачей команд не по радио, а по проводам, который открыл новую эру противостояния и новые вызовы позиционного тупика", - подытожил Залужный.
1. Створити чітку стратегію та механізми вирішення проблеми розвитку саме передових оборонних технологій на національному рівні. Ця стратегія на прикладі розбудови тієї ж ядерної енергетики має охоплювати державний підхід у науковому супроводі, виробництві й експлуатації таких технологій із чітким визначенням відповідальності кожного суб'єкта. Цьому має передувати формування окремої державної програми досліджень саме в області передових оборонних технологій.
2. Мобілізувати необхідну кількість фахівців насамперед у галузі софт-рішень, необхідних для розроблення, впровадження, інтеграції та подальшої підтримки таких рішень. Звісно, ситуація ускладнюється через війну, проте більшість згаданих фахівців уже перебувають у Збройних силах України і, звісно, могли б поглибити наш науковий потенціал.
3. Вирішити проблему доступу до мікропроцесорів (чипів). Це питання виглядає найскладнішим, бо створює значні геополітичні ризики для забезпечення стабільності й відкритості ринків постачання критично важливих компонентів, оскільки ключові виробничі потужності залишаються сконцентрованими в обмеженій кількості географічних регіонів - переважно в КНР, на Тайвані, у США.
4. Скористатися вже доступним експортом оборонних технологій для формування насамперед безпекових альянсів та використання технологічних і наукових можливостей майбутніх партнерів.
5. Забезпечити повну наукову й технологічну ізоляцію Росії. Водночас сконцентруватися на використанні наукового й дослідницького потенціалу Заходу, зокрема тих інституцій, що мають унікальні можливості, - таких, як СЕRN (Європейська організація з ядерних досліджень)."
А на моє питання який тут стратегічний сенс - і згадку максими Клаузевіца " Що стратегія без тактики - повільне просування вперед , а тактика без стратегії - метушня перед поразкою " - мене знову закидували лайном - бо я не бачу геніяльних задумів Гєнштаба .
Але мої найгірші підзори підтвердилися - Курська операція - це була найдоржча і найкривавіша піаркампанія по виробництву переможних відосіків для Протермінованого ТогоХтоНевтік