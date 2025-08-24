Военные ВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях на Курщине. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 отдельной тяжелой механизированной бригады подняли сине-желтые флаги над селами Горналь и Гуево в Суджанском районе Курской области РФ, которые являются этническими землями украинской Слобожанщины.
Соответствующее видео батальон беспилотных систем RUGBY TEAM обнародовал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 отдельная тяжелая механизированная бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к украинской Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое", - говорится в сообщении.
Смерть кацапським тварюкам !