Военные ВСУ подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях на Курщине. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 отдельной тяжелой механизированной бригады подняли сине-желтые флаги над селами Горналь и Гуево в Суджанском районе Курской области РФ, которые являются этническими землями украинской Слобожанщины.

Соответствующее видео батальон беспилотных систем RUGBY TEAM обнародовал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ко Дню Государственного Флага Украины операторы батальона беспилотных систем "RUGBY TEAM" 129 отдельная тяжелая механизированная бригада подняли сине-желтые флаги на этнических землях, принадлежащих к украинской Слобожанщине. Сейчас они развеваются над Горналью и Гуево - как знак несокрушимости, как напоминание врагу: Украина всегда помнит и возвращает свое", - говорится в сообщении.

+12
Твої 100 шекелів ніхто не витрачав , не нервуйся .
24.08.2025 01:20 Ответить
+8
Філігранна робота. Слава ЗСУ.
24.08.2025 00:55 Ответить
+4
Щира подяка і Слава Героїчним Силам Оборони України!
24.08.2025 01:48 Ответить
Як тобі таке, Ілон Трамп?))) Территорія - НАШ!
24.08.2025 00:53 Ответить
Філігранна робота. Слава ЗСУ.
24.08.2025 00:55 Ответить
Слава Україні!!!
24.08.2025 01:09 Ответить
Героям слава!
24.08.2025 08:44 Ответить
Тобто дарма втратили дрона, на які усі по 100 грн усією країною збираємо? Заради показухи?
24.08.2025 01:10 Ответить
Твої 100 шекелів ніхто не витрачав , не нервуйся .
24.08.2025 01:20 Ответить
Ну да! Пол Сумщины просрали и в качестве "утешительного приза" 2 квадратьных сантиметра Курщины под контролем
24.08.2025 01:44 Ответить
Рускій, ми цю кацапську методичку вже читали.
24.08.2025 07:05 Ответить
Щира подяка і Слава Героїчним Силам Оборони України!
24.08.2025 01:48 Ответить
Та їх уже зняли.І ця показуха якось впливає на фронті?
24.08.2025 07:02 Ответить
Чомусь таких показух в історії безліч.
24.08.2025 07:08 Ответить
Кацапчику, ти цю методичку тільки в тему про палаючий порт усть луга забув вис.ра.ти....
24.08.2025 09:08 Ответить
Слава Україні !

Смерть кацапським тварюкам !
24.08.2025 08:23 Ответить
В президентах шоумен, ото ж головне у війні при такому президенті - це шоу!
24.08.2025 09:07 Ответить
 
 