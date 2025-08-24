Військові ЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори над селами Горналь і Гуєво в Суджанському районі Курської області РФ, які є етнічними землями української Слобожанщини.
Відповідне відео батальйон безпілотних систем RUGBY TEAM оприлюднив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 окрема важка механізована бригада підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини. Нині вони майорять над Горналью та Гуєво — як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє", - йдеться у повідомленні.
Владислав Сварчевський
Ihor Ihor #577453
Віталій #584752
Dmitry Neustroev
Volodymyr Serdiuk
Pirat Karramba
Dum spiro spero #559534
