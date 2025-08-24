УКР
Військові ЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 окремої важкої механізованої бригади підняли синьо-жовті прапори над селами Горналь і Гуєво в Суджанському районі Курської області РФ, які є етнічними землями української Слобожанщини.

Відповідне відео батальйон безпілотних систем RUGBY TEAM оприлюднив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"До Дня Державного Прапора України оператори батальйону безпілотних систем "RUGBY TEAM" 129 окрема важка механізована бригада підняли синьо-жовті прапори на етнічних землях, що належать до української Слобожанщини. Нині вони майорять над Горналью та Гуєво — як знак незламності, як нагадування ворогу: Україна завжди пам’ятає та повертає своє", - йдеться у повідомленні.

Як тобі таке, Ілон Трамп?))) Территорія - НАШ!
24.08.2025 00:53 Відповісти
Філігранна робота. Слава ЗСУ.
24.08.2025 00:55 Відповісти
Слава Україні!!!
24.08.2025 01:09 Відповісти
Тобто дарма втратили дрона, на які усі по 100 грн усією країною збираємо? Заради показухи?
24.08.2025 01:10 Відповісти
Твої 100 шекелів ніхто не витрачав , не нервуйся .
24.08.2025 01:20 Відповісти
Ну да! Пол Сумщины просрали и в качестве "утешительного приза" 2 квадратьных сантиметра Курщины под контролем
24.08.2025 01:44 Відповісти
Щира подяка і Слава Героїчним Силам Оборони України!
24.08.2025 01:48 Відповісти
 
 