Україна може компенсувати брак ресурсів та завдати непропорційних втрат РФ лише впроваджуючи військові інновації, - Залужний

Залужний пояснив, як Україні вести війну та компенсувати брак ресурсів

Програма-мінімум для виживання України сьогодні - це позбавлення Росії можливості нав’язувати свої умови через війну.

Про це заявив посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Стійкість держави в умовах такої війни на виснаження повністю залежить від ситуації на фронті, незважаючи на те, що форми та способи бойових дій кардинально змінилися. Своєю чергою, ситуація на фронті залежить від багатьох чинників, і найголовніший - це розвиток технологій, які щоденно змінюються з очевидною тенденцією. Як наслідок - швидке опанування цих технологій, їх практична апробація та масштабування дадуть змогу адаптуватися до нових умов і вийти з описаного позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять наші вороги", - наголосив Залужний.

Читайте: Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

За його словами, лише впроваджуючи військові інновації, Україна може компенсувати традиційну нестачу ресурсів і завдати непропорційних втрат Росії.

Залужний пояснив, що сьогодні загальна картина бойових дій заснована на тому, що велика концентрація людей навіть у обороні абсолютно неможлива.

"Будь-яке збільшення кількості особового складу на позиціях миттєво призведе до їхнього знищення ударами FPV або артилерії, що буде донаведена через БпЛА. Тому оборона будується розосередженням позицій і зайняттям їх відносно малими групами, які вимушені діяти автономно протягом певного часу у дійсно надважких умовах", - пояснив він.

Ексголовком наголосив, що позиційний глухий кут справді є, він має характерні ознаки, проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку Росії.

Читайте також: НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний

"Імовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для "засипання" наших позицій та "інфільтрації", Росія продовжить фізично вимотувати наші війська, поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат. У її стратегії "війни на виснаження" такі ураження свідомо допускаються: бойові дії покликані забезпечити рівень втрат, що стають неприйнятними для нас, і водночас підтримувати постійну соціальну напругу, зокрема через посилення мобілізаційних заходів. Як наслідок, таке систематичне виснаження сил і засобів рано чи пізно обернеться повним "вигоранням" сил, що обороняються. Можливий шлях виходу з глухого кута саме на полі бою Росія також вбачає в розчищенні "ближнього неба", яке використовують БпЛА тактичного рівня.

Усе наведене вище спонукає нас насамперед шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоби зберегти життя та здоров’я саме тих військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами", - додав він.

"Поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими й новими живими людьми, нав’язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях - пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", - підсумував Залужний.

Читайте: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, - The Guardian

А війна припиниться коли президент буде із патріотів.
24.09.2025 09:39
програма мінімум для виживання України - негайне знешкодження усіх кацапсячих кротів та агентів у владі
24.09.2025 09:42
24.09.2025 09:54
Цілком погоджуюся. Приклад із кульками-бульками і шорох у кацапетів дуже тому яскраве підтвердження.
24.09.2025 09:37
24.09.2025 09:39
24.09.2025 09:42
24.09.2025 09:50
Пан Залужний думає стратегічно. А у когось на це досі немає часу.
З власного досвіду - протягнути щось цікаве через "сім зелених кол пеклу" нереально, все вже зайнято "своїми".
24.09.2025 09:46
Генерал Залужний: "Найгірше - на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до появи спочатку напів-, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий, якісно новий рівень загрози для людини на полі бою."
24.09.2025 09:59
Питання до знавців: Чому наш Генштаб не шукає інший шлях ,а діє як Росія?
24.09.2025 09:47
Генерал Залужний: "Отже, єдиний вихід сьогодні полягає у якнайшвидшому винайденні засобів чи систем, які підвищать виживання особового складу. Все це, звісно, напряму пов'язане з питаннями мобілізації та підготовки. Це непросте завдання, бо вимагає не тільки розроблення й масштабування необхідних технологічних рішень, а й фундаментального перегляду форм і способів застосування та, як наслідок, структури Збройних сил у частині, що стосуватиметься протидронової оборони. Наприклад, раніше функція захисту фокусувалася на загрозах із боку артилерії, авіації, навіть стрілецької зброї, зброї масового ураження, які постійно створювали ризик фізичного знищення або поранення. Нині ж потрібно створити систему протидії новій загрозі у війні нового типу - дронам. Адже саме вони стали основним чинником, що призводить до втрат особового складу та, відповідно, впливає на результат бойових дій."
24.09.2025 10:02
І який ваш висновок?
24.09.2025 10:11
троха вище зазначив, що потрібно для виживання Украіни
24.09.2025 10:19
24.09.2025 09:54
із "зеленими" міндічами.агрохіміями єрмаками .та іншими квартальними виробника дронів і знищення українського бюджету(без дронів "паляниць " фламінго" і т.д і т.п це не реально....
24.09.2025 09:56
У МО достатньо технічних інновацій для розкрадання коштів
24.09.2025 10:00
Ти тупий?
24.09.2025 10:10
Мабуть уривок з дісертації, захищеной у ,,підрах.я"....
24.09.2025 10:15
Да, орки уже не так тупо лезут в лоб, они учатся в основном нащупывают те решения, которые, пока над ними многие ржали, уменьшили их потери примерно в полтора раза, по сравнению с предыдущими годами, а ведь как говорили многие, тот же Мадяр, нам надо было наоборот, увеличить количество уничтожаемого врага, и с этим надо что то делать.
24.09.2025 10:07
Для того , щоб застосовувати штучний інтелект - потрібно ,що на ключових державних посадах був людський інтелект. А там замість нього лише хапальні та смоктальні рефлекси
24.09.2025 10:18
2+2=4
24.09.2025 10:26
Там велика стаття, краще читати її повністю щоб зрозуміти хід думки фахівця.
24.09.2025 10:31
 
 