Україна може компенсувати брак ресурсів та завдати непропорційних втрат РФ лише впроваджуючи військові інновації, - Залужний

Програма-мінімум для виживання України сьогодні - це позбавлення Росії можливості нав’язувати свої умови через війну.

Про це заявив посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Стійкість держави в умовах такої війни на виснаження повністю залежить від ситуації на фронті, незважаючи на те, що форми та способи бойових дій кардинально змінилися. Своєю чергою, ситуація на фронті залежить від багатьох чинників, і найголовніший - це розвиток технологій, які щоденно змінюються з очевидною тенденцією. Як наслідок - швидке опанування цих технологій, їх практична апробація та масштабування дадуть змогу адаптуватися до нових умов і вийти з описаного позиційного глухого кута раніше, ніж це зроблять наші вороги", - наголосив Залужний.

За його словами, лише впроваджуючи військові інновації, Україна може компенсувати традиційну нестачу ресурсів і завдати непропорційних втрат Росії.

Залужний пояснив, що сьогодні загальна картина бойових дій заснована на тому, що велика концентрація людей навіть у обороні абсолютно неможлива.

"Будь-яке збільшення кількості особового складу на позиціях миттєво призведе до їхнього знищення ударами FPV або артилерії, що буде донаведена через БпЛА. Тому оборона будується розосередженням позицій і зайняттям їх відносно малими групами, які вимушені діяти автономно протягом певного часу у дійсно надважких умовах", - пояснив він.

Ексголовком наголосив, що позиційний глухий кут справді є, він має характерні ознаки, проте спостерігається стійка тенденція до виходу з нього саме з боку Росії.

"Імовірно, доки не буде знайдено способу вийти з цього кута, маючи достатньо людського ресурсу для "засипання" наших позицій та "інфільтрації", Росія продовжить фізично вимотувати наші війська, поєднуючи штурми із завданням максимальних втрат. У її стратегії "війни на виснаження" такі ураження свідомо допускаються: бойові дії покликані забезпечити рівень втрат, що стають неприйнятними для нас, і водночас підтримувати постійну соціальну напругу, зокрема через посилення мобілізаційних заходів. Як наслідок, таке систематичне виснаження сил і засобів рано чи пізно обернеться повним "вигоранням" сил, що обороняються. Можливий шлях виходу з глухого кута саме на полі бою Росія також вбачає в розчищенні "ближнього неба", яке використовують БпЛА тактичного рівня.

Усе наведене вище спонукає нас насамперед шукати шляхи протидії БпЛА тактичного рівня, щоби зберегти життя та здоров’я саме тих військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і поза її межами", - додав він.

"Поки Росія використовує технології та закидує наші позиції все новими й новими живими людьми, нав’язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях - пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї", - підсумував Залужний.

