Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, - The Guardian
За інформацією The Guardian, голова Офісу Президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного і пропонував приєднатись до команди президента Зеленського на майбутніх виборах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"В Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни… Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського", пише The Guardian.
Видання зазначає, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. "Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було б поставити незручні запитання", - говориться у публікації.
У той же час, за даними The Guardian, до посольства України у Лондоні постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах. Також видання зазначає, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. The Guardian пише, що Залужний відмовився від пропозиції.
За даними видання, щ одним "гостем" Залужного був керівник ОП Андрій Єрмак, За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Однак Залужний відмовився від пропозиції.
Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП жодних неприємних сюрпризів. "Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – цитує видання слова Залужного Єрмаку.
Залужний розповів (інтерв'ю - The Washington Post), що як тільки вийшов з літака, його було оточено правоохоронцями, змушено лягти обличчям до землі та одягнено кайданки.
На щастя, він зміг зателефонувати послу України при НАТО, і той допоміг оперативно отримати підтвердження, що він не є злочинцем - що призвело до його звільнення.
Цей досвід змусив Залужного задуматися про власні знання з міжнародного права. У результаті він 2020 року здобув ступінь магістра з міжнародних відносин в Острозькій академії.
Але ти продовжуй кукурікати.
Уряд вирішив приєднати Одеську юридичну академію, президентом якої з 1998 року є відомий юрист та політик Сергій Ківалов, до Одеського національного університету. Сам Ківалов втрачає посаду президента університету.
Відділ міжнародних зв'язків
Національного університету «Острозька академія»
проспект Незалежності,3
м. Острог, Рівненська обл.,
35800, Україна
Добра була ПРичина зняти Залужного ? та невже ?
так він її написав ще після 2020 го ідіоте , коли зрозумів яка влада прийшла , й на що йому треба бути готовим. САМ КІВАЛОВ РИГІВСЬКоМАРОДЕРМЇІВСЬКИЙ затвердив його фах!!!
давай гоні далєє
розвбавте хоча б з чмиренням ПРитули...
що побачите.🧐
А хто зараз це все випускає через найстаріше найповажніше видання БРИТІВ?
The Guardian? 🙂
Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.
🔹 Особливості:
ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-
Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.
Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.
Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.
Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).
Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
Який сенс в цих розмовах...
А Мадяр зараз ворог кацапів номер один. Ним дітей лякають.
Комусь треба свої гріхи спонукати за домовленістю з ОП, а комусь йти у політику.
Думаю Залужний попав на той період, коли людей було вдосталь та був патриотизм та віра в те що країна і ЗСУ змінеться. Саме при Залужному зацементувались всі ті погані практики з брехливими докладами та відсутність розбору помилок командирів, зневажливе ставлення до людського "ресурсу". А "весільні дрони" вже забули? Саме при Залужному їх не оцінили і втратили багато часу, можливостей, життів.
- що все це брехня,
- Залужний та ЗЄ давно домовилися,
- взагалі він інвалід, ухилянт, ніколи не воював,
- все просрав,
- людей їв, жінок кидав,
- у журналах фотографувався поки Єрмак останню кров проливав. 😁