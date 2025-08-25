Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, - The Guardian

За інформацією The Guardian, голова Офісу Президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного і пропонував приєднатись до команди президента Зеленського на майбутніх виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни… Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського", пише The Guardian.

Видання зазначає, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. "Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було б поставити незручні запитання", - говориться у публікації.

У той же час, за даними The Guardian, до посольства України у Лондоні постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах. Також видання зазначає, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. The Guardian пише, що Залужний відмовився від пропозиції.

Також читайте: Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі. Той відмовився від розмови, - The Guardian

За даними видання, щ одним "гостем" Залужного був керівник ОП Андрій Єрмак, За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Однак Залужний відмовився від пропозиції.

Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП жодних неприємних сюрпризів. "Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – цитує видання слова Залужного Єрмаку.

Читайте: НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний