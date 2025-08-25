УКР
Новини
Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, - The Guardian

За інформацією The Guardian, голова Офісу Президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного і пропонував приєднатись до команди президента Зеленського на майбутніх виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"В Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки країна перебуває у стані війни… Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться, опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який становив би серйозну загрозу для Зеленського", пише The Guardian.

Видання зазначає, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. "Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було б поставити незручні запитання", - говориться у публікації.

У той же час, за даними The Guardian, до посольства України у Лондоні постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах. Також видання зазначає, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії. The Guardian пише, що Залужний відмовився від пропозиції.

За даними видання, щ одним "гостем" Залужного був керівник ОП Андрій Єрмак, За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Однак Залужний відмовився від пропозиції.

Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП жодних неприємних сюрпризів. "Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", – цитує видання слова Залужного Єрмаку.

вибори (6739) Зеленський Володимир (25253) Залужний Валерій (734) Єрмак Андрій (1416)
+23
Генерал у Zелене лайно не бруднится.
25.08.2025 19:43 Відповісти
+21
Бо Валерій має голову на місті. Тому Україна і встояла, в супереч оманським домовленостям боневтіків.
25.08.2025 19:43 Відповісти
+20
А чому Єрмак Порошенку не пропонував приєднатися?
25.08.2025 19:46 Відповісти
Генерал у Zелене лайно не бруднится.
25.08.2025 19:43 Відповісти
У 2019 році, під час поїздки до Брюсселя на саміт НАТО, Валерія Залужного затримало Інтерпол за запитом РФ, яка без його відома внесла його до списку "воєнних злочинців".

Залужний розповів (інтерв'ю - The Washington Post), що як тільки вийшов з літака, його було оточено правоохоронцями, змушено лягти обличчям до землі та одягнено кайданки.

На щастя, він зміг зателефонувати послу України при НАТО, і той допоміг оперативно отримати підтвердження, що він не є злочинцем - що призвело до його звільнення.

Цей досвід змусив Залужного задуматися про власні знання з міжнародного права. У результаті він 2020 року здобув ступінь магістра з міжнародних відносин в Острозькій академії.
25.08.2025 20:19 Відповісти
чат GPT мені допоміг
25.08.2025 20:21 Відповісти
в Ківалова?
показати весь коментар
25.08.2025 20:29 Відповісти
Чудо, а знаєш чому "в Ківалова"? В нього дисер з "грифом", а це значить, що вчена рада на захисті в повному складі має мати допуск до ДТ (вона ж "державна таємниця"). Як раз "в Ківалова" така в наявності, а в десятках інших закладів вищої освіти - ні.

Але ти продовжуй кукурікати.
25.08.2025 20:37 Відповісти
А я сказав, що без грифу? Де, покажить
показати весь коментар
Я пояснив, чому саме "в Ківалова". Але ж ви настільки обмежений, що не зрозуміли цього.
25.08.2025 20:44 Відповісти
Ви не зрозуміли, що я ніколи й не заперечував наявність грифу, то хтось інший заперечив мабуть. Ви переплутали.
25.08.2025 20:51 Відповісти
13 лютого 2025

Уряд вирішив приєднати Одеську юридичну академію, президентом якої з 1998 року є відомий юрист та політик Сергій Ківалов, до Одеського національного університету. Сам Ківалов втрачає посаду президента університету.
25.08.2025 20:46 Відповісти
А підрахуя вся рада і він з державною таємницею? Це ж сюр якийсь...
25.08.2025 20:54 Відповісти
Поштова адреса:
Відділ міжнародних зв'язків
Національного університету «Острозька академія»
проспект Незалежності,3
м. Острог, Рівненська обл.,
35800, Україна
25.08.2025 20:44 Відповісти
В Вас в США заборонили поширювати фото з Ківаловим? То приїдьте, побачите. Втім, в нас теж заборонять перед виборами.
показати весь коментар
25.08.2025 20:47 Відповісти
лютий 2023 рік - дисертація в ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ КІВАЛОВА ...
Добра була ПРичина зняти Залужного ? та невже ?
так він її написав ще після 2020 го ідіоте , коли зрозумів яка влада прийшла , й на що йому треба бути готовим. САМ КІВАЛОВ РИГІВСЬКоМАРОДЕРМЇІВСЬКИЙ затвердив його фах!!!

давай гоні далєє
25.08.2025 20:55 Відповісти
Так а я тут до чого? Йому видніше - з ким фоткатися.
показати весь коментар
25.08.2025 20:56 Відповісти
магістр з МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 2020 рік - ОСТРОГ
25.08.2025 20:50 Відповісти
Я Вам про фото з Ківаловим, а Ви мені про якісь міжнародні відносини. Де я їх заперечував, покажить.
25.08.2025 20:53 Відповісти
а я Вам про Острог у 2020 році .- освіта міжнародника Він вже бачив що ПРийшло до влади ...
25.08.2025 20:56 Відповісти
Я не сказав, що він не побачив - що прийшло до влади. За якої він був головнокомандувачем, а зараз послом в Лондоні.
25.08.2025 20:58 Відповісти
ВІН У САМОГО ЄРМАКА БУВ ГОЛОВКОМОМ !!! а ВИ мені про ківалова 0 ото тупойє
25.08.2025 20:57 Відповісти
Тут ми обговорювали освіту. Дермак теж дипломи роздає? Чи до чого він?
25.08.2025 21:00 Відповісти
тут ВИ обговорювали фото з киваловим -типу компроматне... А Залужний служив ще народу й у МАРОДЕРІВ й фотки є
25.08.2025 21:09 Відповісти
Бо Валерій має голову на місті. Тому Україна і встояла, в супереч оманським домовленостям боневтіків.
25.08.2025 19:43 Відповісти
Чесне ім'я та авторитет заробляють роками-а втратити їх можливо за хвилину...
25.08.2025 19:44 Відповісти
єрмак людина не дурна безумовно і усвідомлює , що спілкувався з майбутнім президентом … тому цілком допускав відмову
25.08.2025 19:45 Відповісти
дЄрмак людинка бикувата і дурна ,просто дуже має сильну кришу від фсб...я не здивуюся ,як шо на Залужного ОПа 🤡 розробить знову замах ,перед виборами ...
25.08.2025 19:52 Відповісти
Або це все театр щоб поміняти ЗЕ на За в куратор буде той самий
25.08.2025 19:57 Відповісти
кажу ж, Подлячинні вже не чмирять Пороха, а даремно! Це їхня тепер АТЛІЧМТЄЛЬНА ознака- ЗАЛУЖНИЙ.
розвбавте хоча б з чмиренням ПРитули...
25.08.2025 20:24 Відповісти
100 відсотків.
25.08.2025 20:30 Відповісти
тваринка тваринку усєгда паддєржіт в скотарнику Подляка
25.08.2025 21:10 Відповісти
Залужний, як партизан-снайпер в засаді. Всі питання вирішить одним пострілом...
25.08.2025 19:45 Відповісти
Залужний - член СНБО з 2021 року, звісно він член команди Зеленського і такий же автор катастрофи а-ля 1941 рік. Ну потрібен кумір відімо, йому простим контрнаступ колоннами на мінниє поля.
25.08.2025 19:45 Відповісти
грамонті скотиняки пішли з Подлякоферми - шо Порох вже не в тренді темників ?Так у Пороха вже є ПАРТІЯ - й гарні показники у прохідних 6 відсотках
25.08.2025 19:48 Відповісти
об"єданються в одну комнаду - МАРОДЕРИ у вас шансів НУЛЬ
25.08.2025 19:49 Відповісти
Пригадую, роками мені тринділи про Турчінова, героя Крима, кровавий пластир, ух він там ух він сям. Тепер херой Залужний, що двох слів зв'язати не може і пояснити, куди він дів війська з київського та кримського напрямків.
25.08.2025 19:51 Відповісти
А він зобов"язаний був перед тобою звітуваться? Наприклад, у нас всі війська та штаби були підняті по тривозі заздалегідь, і виведені в місця розвертання. Коли прилетіли кацапські ракети - вони вдарили по пустих будівлях...
25.08.2025 19:57 Відповісти
я прилег спать на броне, проснулся уже в Енергодаре.... в Херсоне..... найбільшу АЕС в Европі не захищав взагалі НІХТО......
25.08.2025 20:12 Відповісти
Так треба менше було спать!
25.08.2025 20:27 Відповісти
Зобов'язання річ двобічна: не хоче звітувати, то й ми ще подумаєм - за кого голосувати. Все по чесному, жодних образ. Не хочєш - не треба.
25.08.2025 20:33 Відповісти
Андрюша твоя фамілія часом не лавров,а то ти берега путаїш.
25.08.2025 20:00 Відповісти
Він не плутає,а пише правду.Може нагадати,що Залужний трендів у програмі "Право на владу" 9 лютого 22 року,що все нормально,що маневри кацапів у кордонів,то фігня,не переймайтесь,хоча ті ж самі амеріканська розвідка ще у листопаді 21 року заявила,що напад буде.
25.08.2025 20:27 Відповісти
о туппппппиє боти паляцца - УКРАЇНА відповідає- значить треба обирати
25.08.2025 20:12 Відповісти
Дурік ти нащо вуса збрив? Для передислокації військ потрібно введення військового стану. Коли військовий на свій розсуд переміщає війська він за законами мирного часу злочинець. Бистро вали до подоляка за інструкціями.
25.08.2025 20:44 Відповісти
Подоляка, а навіщо Залужний прибрав війська з Кримського коридора та Київського напрямку? Для передислокації військ потрібно введення військового стану!
25.08.2025 20:58 Відповісти
Верховного ще не допитували, рядовий Лавриненко! Відімо-нєвідімо,
що побачите.🧐
25.08.2025 20:00 Відповісти
А чому Єрмак Порошенку не пропонував приєднатися?
25.08.2025 19:46 Відповісти
🤣
25.08.2025 19:53 Відповісти
25.08.2025 19:58 Відповісти
агінь
25.08.2025 20:23 Відповісти
Поки Залужний зайняв оборону. Наступ буде здійснено у відповідний час. Правильна стратегія.
25.08.2025 19:48 Відповісти
Залужного хто сховав від повного знищення Єрмакомародернею ? ТАК БРИТИ!!! А хто вовку врятував на врмєнноє іспользованіє, як прапор України, коли Венс наїхав - ОСОБИСТО КОРОЛЬ з ним зустрівся!!! ? так -БРИТИ!
А хто зараз це все випускає через найстаріше найповажніше видання БРИТІВ?
показати весь коментар
25.08.2025 19:53 Відповісти
Почали втягувати військових до своєї партії риго-зелених пройдисвітів, щоб прикрити ширмою з ветеранів свою гниль.
25.08.2025 19:49 Відповісти
вони занадто ПРямолінійно тупі - не та вже ситуація навколо МАРОДЕРАТУ в Україні й тим більше поза нею.
25.08.2025 19:55 Відповісти
закрита зустріч ЄРМАКА зі студентами - тому доказ! Подоляк з Татаровим розумніші - це по скотинякам з їхніми темниками помітно - але то вже такоє...
25.08.2025 19:56 Відповісти
Я не фанат Залужного)Але тут респект.Яким лицем просили і з яким лицем прийняв би пропозицію?)))
25.08.2025 19:52 Відповісти
Маячня із істочніків...
25.08.2025 19:52 Відповісти
про ІСТОЧНІК

The Guardian? 🙂

Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.

🔹 Особливості:

ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-

Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.

Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.

Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.

Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).

Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
25.08.2025 19:59 Відповісти
Мунноє затмєніє!🌜
25.08.2025 20:03 Відповісти
Говорив з сусідом. Підполковник у відставці. Син його служив у підпорядкуванні Залужного. Розказував, що мовчання - одна з головних рис генерала. При плануванні операцій всією інформацією володіли лише дотичні до них, напряму. Лишні "вуха" не допускалися... Саме тому сплановані ним військові операції були такими успішними...
25.08.2025 19:54 Відповісти
ще б - у РНБО напхано було стільки Єрамчатини !!! Залужного ПРоросійська інтерполо хотіли зааршутвати в аеропорту перед самітом НАТО ще до війни, коли ЗЕ здриснуло туди не поїхало. Його врятували спецслужби партнерів ( з спогадів самого Залужного)
25.08.2025 20:01 Відповісти
Особливо оборона Маріуполя, Авдіївки, контрнаступи на Херсон та Мелітополь.
25.08.2025 20:36 Відповісти
А ти хотів, щоб він зумів напіврозваленою "Блазнем" армією, до Москви дійти? Подякуй, що хоч фронт утримав...
25.08.2025 20:40 Відповісти
То це не при ньому залізли по трубі в Авдос, не знаєте? Скільки днів без нього утримують Годинник Яр?
25.08.2025 20:43 Відповісти
Я так розумію - у тебе включився ВЕНТИЛЯТОР... І лопата у тебе в руках... Працюй... Я тобі не заважатиму...
25.08.2025 20:45 Відповісти
І чого Залужний. А чого не Мадяр?
25.08.2025 19:54 Відповісти
Соціологія дає відповідь.
25.08.2025 19:57 Відповісти
Соціологія дає відповідь що 99% ухилянтів оберуть люсю арестовича або медведчука...
25.08.2025 20:02 Відповісти
Хто ж цим бацилам дозволить балотуватися??? Читайте закон про вибори Президента України.
25.08.2025 20:06 Відповісти
Це просто приклад. Любе лайно яке наобіцяє завтрашні шашликі і шоб без тецека, виграє вибори не напружуючись.
25.08.2025 20:18 Відповісти
тепер зрозуміло чому з європрапрорцями боти на ЦН - подруга Люсі латиніна служить тарнзитом бабла на ферми ПОДОЛЯКА .
25.08.2025 20:16 Відповісти
А чого не пес Патрон?
25.08.2025 19:57 Відповісти
Так, або пес Патрон.
Який сенс в цих розмовах...
25.08.2025 19:59 Відповісти
кажу ж таке враження ,що сам ПОДЛЯК пише до ЦН він хітьооор бабьььор
25.08.2025 20:06 Відповісти
Як мінімум, чере дуже мутний довоєнний бекграунд Мадяра.
25.08.2025 20:11 Відповісти
У кого він не мутний?
А Мадяр зараз ворог кацапів номер один. Ним дітей лякають.
25.08.2025 20:20 Відповісти
Ну і гарно. Кожному своє.
Комусь треба свої гріхи спонукати за домовленістю з ОП, а комусь йти у політику.
25.08.2025 20:34 Відповісти
Тому що Білецький!
25.08.2025 20:37 Відповісти
Не хотів би ні "За" ні "Зе" в презеденти.
Думаю Залужний попав на той період, коли людей було вдосталь та був патриотизм та віра в те що країна і ЗСУ змінеться. Саме при Залужному зацементувались всі ті погані практики з брехливими докладами та відсутність розбору помилок командирів, зневажливе ставлення до людського "ресурсу". А "весільні дрони" вже забули? Саме при Залужному їх не оцінили і втратили багато часу, можливостей, життів.
25.08.2025 19:56 Відповісти
Слова не хлопчика, а чоловіка. Вибори. Негайно
25.08.2025 19:58 Відповісти
Ну не хоче людина той не надо. Нічого доброго з цього не буде. Це не як свого часу Манергейм чи Ейзенхауер з явними політичними амбіціями.
25.08.2025 20:00 Відповісти
І отут по тривозі піднімаються всі ботоферми ОПЗЄ і волають:
- що все це брехня,
- Залужний та ЗЄ давно домовилися,
- взагалі він інвалід, ухилянт, ніколи не воював,
- все просрав,
- людей їв, жінок кидав,
- у журналах фотографувався поки Єрмак останню кров проливав. 😁
25.08.2025 20:02 Відповісти
кажу ш тупі але але вдають розумних ( ПОДОЛЯК БАТЬКО НЕ ДУРАК)
25.08.2025 20:03 Відповісти
Було б великою помилкою вимаститися об зелене лайно. Це страшне тавро на всю історію народу.
25.08.2025 20:05 Відповісти
дай бог с порохом сделают одну партию а там и другие адекватные ветераны подтянутся. При таком условии есть хороший вариант сохранить государство
25.08.2025 20:06 Відповісти
Тож падло казало, що йде тільки на 1 строк!!!
25.08.2025 20:09 Відповісти
Ще ніхто нікуди не йде. Триває війна.
25.08.2025 20:16 Відповісти
новину читало?
25.08.2025 20:27 Відповісти
Не хочу брехати, може хтось знає якісь інсайди, але Залужний отримав поранення. Коли він був недалеко від фронту йому зателефонували з ОП. По якомусь дріб'язковому питанню. За ТРИ хвилини в цю локацію прилетів Іскандер. Після цього пан Валерій зник з публічних радарів на два місяці. Коли пан обереться президентом ми дізнаємось як, що і де
25.08.2025 20:17 Відповісти
Один ОПшний дебіл є.
25.08.2025 20:36 Відповісти
Залишитися як? Якщо тебе можуть роками не призначати на посаду і тримати "в розпорядженні".
25.08.2025 20:40 Відповісти
А сидячи послом в Лондоні, він таким чином в команді Порошенко, чи де?
25.08.2025 20:27 Відповісти
вермишелевая фабрика заработала в три смены
25.08.2025 20:50 Відповісти
Залужний наш Президент !
25.08.2025 21:03 Відповісти
Ішак хотів на плечах Залужного втриматись на троні, але цілком закономірно отримав " пішов н...й".
25.08.2025 21:05 Відповісти
По 2 поста основних с 6 посвящает Ыензор Залужному. Милионерами станете за такую пиаркомпанию
25.08.2025 21:13 Відповісти
 
 