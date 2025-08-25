УКР
Новини
5 919 51

Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі. Той відмовився від розмови, - The Guardian

Венс хотів поговорити із Залужним після сварки Трампа й Зеленського

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який зателефонував йому після публічної суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого.

Про це пише газета The Guardian з посиланням на неназваних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

У статті йдеться, що саме віцепрезидент США зіграв ключову роль у провокуванні конфлікту між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті в лютому.

Як зазначається, Венс зателефонував Залужному на початку березня, через три дні після сварки в Білому домі, "обмірковуючи альтернативу проблемному Зеленському".

"Команда Венса "спробувала різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися із Залужним, повідомив один із трьох співрозмовників. Залужний, після консультації з головою Офісу президента, відмовився відповідати на дзвінок", - сказало джерело.

Одне із джерел, наближене до Залужного, розповіло, що це був що це був "демонстративний прояв єдності", оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента –– не найкращий варіант.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", - каже співрозмовник видання.

Як зауважує The Guardian, в Україні не заплановано жодних виборів, оскільки голосування є неможливим у стані війни: "Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться".

Зазначається, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю.

Однак до посольства України в Лондоні, постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати йому послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах.

Також видання пише, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до Залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в "будь-якій майбутній виборчій кампанії". The Guardian додає, що Залужний відмовився від його пропозиції.

За даними видання, ще одним "гостем" Залужного був голова ОП Андрій Єрмак.

За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно долучитися до політичної команди президента, щоб "представити єдиний фронт перед майбутніми виборами". Однак Залужний відмовився від пропозиції.

Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП "жодних неприємних сюрпризів".

"Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", - цитує The Guardian слова Залужного Єрмаку.

Зеленський Володимир (25253) Залужний Валерій (734) Єрмак Андрій (1416) Джей Ді Венс (137)
Топ коментарі
+19
При всій моїй нелюбові до зелених вважаю, що Залужний вчинив правильно, бо зв'язуватися з Венсом - такий собі вибір...
показати весь коментар
25.08.2025 17:42 Відповісти
+13
https://t.me/putch111/57869 Путч. Русский - нах*й:
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
показати весь коментар
25.08.2025 17:52 Відповісти
+12
Залужний по культурному послав трамповського когутика кобилі в тріщину.
показати весь коментар
25.08.2025 17:43 Відповісти
а Порох?
показати весь коментар
25.08.2025 17:39 Відповісти
Разом із Юлької тоді їздив в США на оглядини - не сподобався ...))
показати весь коментар
25.08.2025 17:46 Відповісти
зеленый врунишка.
показати весь коментар
25.08.2025 17:52 Відповісти
Четверо соратників Дональда Трампа проводили таємні переговори із представниками української опозиції. Вони обговорювали проведення президентських виборів.
Про це https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/ пише видання ... За даними видання, перемовини відбулися із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та п'ятим президентом, лідером "Європейської Солідарності" Порошенком
Джерело: https://censor.net/ua/n3539561
показати весь коментар
25.08.2025 18:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/08/25/petro-poroshenko-9/ Сьогодні зранку Петро Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом
І що це означає? Що там твоя настільна методичка Подоляка каже?
показати весь коментар
25.08.2025 18:11 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 18:13 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2025 17:46 Відповісти
він буде в команді - не хвилюйтеся - овни просто об"єднаються
показати весь коментар
25.08.2025 18:09 Відповісти
І про що йому з рижими п.дорами говорити?
показати весь коментар
25.08.2025 17:40 Відповісти
пан Генерал Залужний - тертий калач, знає коли в засаді сидіти, а коли сміливо діяти багнетом та прикладом.

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:01 Відповісти
При всій моїй нелюбові до зелених вважаю, що Залужний вчинив правильно, бо зв'язуватися з Венсом - такий собі вибір...
показати весь коментар
25.08.2025 17:42 Відповісти
а ще й манафортом - політтехнологом яника

.
показати весь коментар
25.08.2025 19:02 Відповісти
Залужний по культурному послав трамповського когутика кобилі в тріщину.
показати весь коментар
25.08.2025 17:43 Відповісти
О, пішли вкиди про Залужного - схоже кандидатура царя їрмака нікого не влаштовує окрім самого їрмака
показати весь коментар
25.08.2025 17:44 Відповісти
круче єрмачини, тільки студенти, що обісцяли його без жодного сумніву.
показати весь коментар
25.08.2025 17:47 Відповісти
The Guardian? 🙂

Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.

🔹 Особливості:

ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-

Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.

Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.

Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.

Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).

Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
показати весь коментар
25.08.2025 17:49 Відповісти
То я ж кажу - їрмак всіх задовбав своєю тупістю, космічним его і крадійством. Кого ще їм рекламувати?
показати весь коментар
25.08.2025 17:58 Відповісти
моя думка теж співпадає з Вашою - читайте нижче.
показати весь коментар
25.08.2025 18:05 Відповісти
пан генерал, батько залужний, єдиний у всьому всесвіті генерал, головнокомандувач, що не обісрався!
взяв відповідальність на себе, та зупинив навалу орків, котру боялися всі на світі!
і оті нев'****** америкосівські генерали, всі у пурпурних серцях!
то, з якого переляку, йому спілкуватися з накрашеним сраколизом?
показати весь коментар
25.08.2025 17:46 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
25.08.2025 18:12 Відповісти
я ж кажу - ПОДЛЯЧИНА ПРацює вправніше- невже у Сімонян пройшов практику? Чи у **********? Вона так й прцює- типу з напівправдою

-подивіться хто написав ОЦЕ й хто підтримав
показати весь коментар
25.08.2025 18:17 Відповісти
Залужний правильно зробив.
показати весь коментар
25.08.2025 17:46 Відповісти
Залужному респект
показати весь коментар
25.08.2025 17:48 Відповісти
!!!!...особливо у світлі скотинячго фермерського передвиборчого завивання навколо нього й тут на ЦНу т ч про військову хунту в його можливому президенстстві .
показати весь коментар
25.08.2025 17:51 Відповісти
Зазначається, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю.... Джерело: https://censor.net/ua/n35704
- все вірно в даній ситуації
показати весь коментар
25.08.2025 17:48 Відповісти
Генерал о лайно не бруднится.
показати весь коментар
25.08.2025 17:49 Відповісти
https://t.me/putch111/57869 Путч. Русский - нах*й:
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
показати весь коментар
25.08.2025 17:52 Відповісти
Не всі політики генерали і не всі генерали політики.
показати весь коментар
25.08.2025 17:55 Відповісти
ну від усіх МАРОДЕРИ здихуюються , ЗЕсилаючи їх на курси кваліфікації ПОСЛАМИ БРИТАНІЇ! А. потім біжать під крило самого Короля країни та й влади Британії під крило захисту. ОЙ ТУПИИИЄ році МАРОДЕРИ
показати весь коментар
25.08.2025 18:32 Відповісти
Це він пообіцяв особисто Єрмаку відзвітувати, якщо захоче йти в політику?
показати весь коментар
25.08.2025 17:55 Відповісти
обіцянка - цяцянка. Особливо - в політиці.
Політика - дуже брудна штука.
показати весь коментар
25.08.2025 17:59 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ssha-i-evropa-sdelayut-stavku-esli-na-zaluzhnogo-shansy-zelenskogo-padayut/ Олег Пономарь:
...в Киеве, в ОП всё больше растёт уверенность в том, что Залужный готовится к политической гонке. Генерал не распространяется о своих планах даже в частных беседах с близкими, но многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
Залужный также поддерживает связь со многими командирами армии и следил за боевыми действиями с защищённых видеоэкранов в своём кабинете, которые транслировали прямую трансляцию с поля боя. «Валерий Фёдорович ушёл с войны, но война не покинула Валерия Фёдоровича», - сказал его соратник, используя имя и отчество Залужного.
В личных беседах Залужный не подтверждал своих планов заняться политикой, но позволил себе поразмышлять о том, какую платформу он мог бы предложить, если бы принял такое решение. Его близкие говорят, что он считает Израиль образцом, рассматривая его как небольшую страну, окружённую врагами и полностью сосредоточенную на обороне. Он позиционировал себя как жёсткого лидера военного времени, который обещал украинскому народу «кровь, пот и слёзы» в обмен на спасение страны, подражая Уинстону Черчиллю. В одной частной беседе он сказал: «Не знаю, будет ли готов к этому украинский народ, готов ли он к такой жёсткой политике».
Как по мне, Залужный выбрал единственно верную тактику - прощупывать почву, не спешить, не бить Зеленскому в спину. Так как коварных политиков не любят.
Идеальным вариантом для Залужного было бы, если бы Зеленский вообще не баллотировался (что маловероятно). Многое будет зависеть от того, на кого поставят США и Европа. Если это будет Залужный, то шансы Зеленского резко снижаются.
показати весь коментар
25.08.2025 17:57 Відповісти
Як на мене- добра ознака - ПАРТНЕРИ ЧЕКАЮТЬ НА ЗАЛУЖНОГО У ПОЛІТИЦІ!
Він веде себе достойно й розумно. А якщо вже партнери захочуть ( Британія зараз головний дипломат в команді НЕЛОХА) - то покажуть йому ще раз й ще раз дослідження МІ-6 про МАРОДЕРАТ під кріслом вовки чи скоріша НАД... Якщо захочуть - знайдуть шляхи достойних первиборів . ЯКЩО ЗАХОЧУТЬ!!!
Он вовка вже тролить коаліцію недобайдужих ,може вони чекають на його заміну? А воно Боневтікше вже переходить на дипломатію квартальщиків?
показати весь коментар
25.08.2025 18:03 Відповісти
Все правильно! Піти на поводу у трампівської "*******" - вляпаться в ще одне гімно... Досить нам і свого, "зеленого" Воно вже звичніше, і "прораховане" - можна здогадаться, який "фортель" воно викинуть здатне...
показати весь коментар
25.08.2025 18:09 Відповісти
Не хотів повторювати урок попередника.
показати весь коментар
25.08.2025 18:14 Відповісти
ЯНИКА? - так він попередник МАРОДЕРАТУ
показати весь коментар
25.08.2025 18:19 Відповісти
Попередником посла Залужного був посол Пристайко.
А ЯНИК попередником якого МАДОРЕРАТУ був?
показати весь коментар
25.08.2025 18:32 Відповісти
ну МАРОДЕРАТ тільки у широкомасштабній війні буває .
А щодо "не хотів повторювати" - ТАК ОТ ! Якби ЄРМАКО МАРОДЕРНЯ його зʼїла як Пристайка- то точно шлях в політику . й це гарний варіант!!!
показати весь коментар
25.08.2025 18:35 Відповісти
Достойний сильний крок бойового генерала.
Не забруднився в гострій скандальній ситуації об Венса і Зеленського - двух клоунських виродків.
показати весь коментар
25.08.2025 18:17 Відповісти
Готовлять посла до виборів, але марно.
показати весь коментар
25.08.2025 18:18 Відповісти
вовка НЕЛОХ сам його ПОСЛАВ готуватися
показати весь коментар
25.08.2025 18:23 Відповісти
Правильно зробив!
Йому срачі Венся і Потужного нах не потрібні.
Як було написано на презервативах:
"**🤬ться як хочете!"
показати весь коментар
25.08.2025 18:23 Відповісти
Хм, а Залужний - молодець. Вистачило розуму не влізти в це гімно. Там не було про що розмовляти. Цей дебіл Венс ще б в Спортлото подзвонив..
показати весь коментар
25.08.2025 18:26 Відповісти
Залужний ні риба,ні м'ясо.ні туди ні сюди .не піде він в президенти
показати весь коментар
25.08.2025 18:29 Відповісти
тобто ця ніриба врятувала від танків з інгіціалами ЯНЕЛОХА?
показати весь коментар
25.08.2025 18:37 Відповісти
Тобто Залужний Головнокомандуючий і Залужний політик дві різні людини
показати весь коментар
25.08.2025 19:24 Відповісти
ну, Мазепа теж довго вичікував . . .

а потім його самого вже ніхто ніде не чекав
показати весь коментар
25.08.2025 18:37 Відповісти
А хто такий залуж? Це порох чи тротил?
показати весь коментар
25.08.2025 18:44 Відповісти
США намагалися пропальцирувати Залужного , як це вони давно вдало зробили з 🤡 зеленським , не вдалося з Залужним , поведінка показала шо тихо по серьйозному відрубає пальці ...США Залужного бояться ,він знає багато , і те , шо вони ліцеміри ...Почекаємо ...Все буде Україна !!!
показати весь коментар
25.08.2025 18:47 Відповісти
Правильно! Не буде ж він виправдовувати безмозглого *******. І трампа не буде хаяти. Краще делікатно промовчати. Йому ще буде що сказати)))
показати весь коментар
25.08.2025 19:07 Відповісти
такое впечатление, шо потом пуйлу звонил....
показати весь коментар
25.08.2025 19:20 Відповісти
 
 