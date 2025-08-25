Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі. Той відмовився від розмови, - The Guardian
Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який зателефонував йому після публічної суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого.
Про це пише газета The Guardian з посиланням на неназваних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
У статті йдеться, що саме віцепрезидент США зіграв ключову роль у провокуванні конфлікту між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті в лютому.
Як зазначається, Венс зателефонував Залужному на початку березня, через три дні після сварки в Білому домі, "обмірковуючи альтернативу проблемному Зеленському".
"Команда Венса "спробувала різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися із Залужним, повідомив один із трьох співрозмовників. Залужний, після консультації з головою Офісу президента, відмовився відповідати на дзвінок", - сказало джерело.
Одне із джерел, наближене до Залужного, розповіло, що це був що це був "демонстративний прояв єдності", оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента –– не найкращий варіант.
"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", - каже співрозмовник видання.
Як зауважує The Guardian, в Україні не заплановано жодних виборів, оскільки голосування є неможливим у стані війни: "Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться".
Зазначається, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю.
Однак до посольства України в Лондоні, постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати йому послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах.
Також видання пише, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до Залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в "будь-якій майбутній виборчій кампанії". The Guardian додає, що Залужний відмовився від його пропозиції.
За даними видання, ще одним "гостем" Залужного був голова ОП Андрій Єрмак.
За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно долучитися до політичної команди президента, щоб "представити єдиний фронт перед майбутніми виборами". Однак Залужний відмовився від пропозиції.
Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП "жодних неприємних сюрпризів".
"Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", - цитує The Guardian слова Залужного Єрмаку.
Про це https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/ пише видання ... За даними видання, перемовини відбулися із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та п'ятим президентом, лідером "Європейської Солідарності" Порошенком
Джерело: https://censor.net/ua/n3539561
І що це означає? Що там твоя настільна методичка Подоляка каже?
Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.
🔹 Особливості:
ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-
Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.
Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.
Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.
Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).
Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
взяв відповідальність на себе, та зупинив навалу орків, котру боялися всі на світі!
і оті нев'****** америкосівські генерали, всі у пурпурних серцях!
то, з якого переляку, йому спілкуватися з накрашеним сраколизом?
-подивіться хто написав ОЦЕ й хто підтримав
- все вірно в даній ситуації
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
Політика - дуже брудна штука.
...в Киеве, в ОП всё больше растёт уверенность в том, что Залужный готовится к политической гонке. Генерал не распространяется о своих планах даже в частных беседах с близкими, но многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
Залужный также поддерживает связь со многими командирами армии и следил за боевыми действиями с защищённых видеоэкранов в своём кабинете, которые транслировали прямую трансляцию с поля боя. «Валерий Фёдорович ушёл с войны, но война не покинула Валерия Фёдоровича», - сказал его соратник, используя имя и отчество Залужного.
В личных беседах Залужный не подтверждал своих планов заняться политикой, но позволил себе поразмышлять о том, какую платформу он мог бы предложить, если бы принял такое решение. Его близкие говорят, что он считает Израиль образцом, рассматривая его как небольшую страну, окружённую врагами и полностью сосредоточенную на обороне. Он позиционировал себя как жёсткого лидера военного времени, который обещал украинскому народу «кровь, пот и слёзы» в обмен на спасение страны, подражая Уинстону Черчиллю. В одной частной беседе он сказал: «Не знаю, будет ли готов к этому украинский народ, готов ли он к такой жёсткой политике».
Как по мне, Залужный выбрал единственно верную тактику - прощупывать почву, не спешить, не бить Зеленскому в спину. Так как коварных политиков не любят.
Идеальным вариантом для Залужного было бы, если бы Зеленский вообще не баллотировался (что маловероятно). Многое будет зависеть от того, на кого поставят США и Европа. Если это будет Залужный, то шансы Зеленского резко снижаются.
Він веде себе достойно й розумно. А якщо вже партнери захочуть ( Британія зараз головний дипломат в команді НЕЛОХА) - то покажуть йому ще раз й ще раз дослідження МІ-6 про МАРОДЕРАТ під кріслом вовки чи скоріша НАД... Якщо захочуть - знайдуть шляхи достойних первиборів . ЯКЩО ЗАХОЧУТЬ!!!
Он вовка вже тролить коаліцію недобайдужих ,може вони чекають на його заміну? А воно Боневтікше вже переходить на дипломатію квартальщиків?
А ЯНИК попередником якого МАДОРЕРАТУ був?
А щодо "не хотів повторювати" - ТАК ОТ ! Якби ЄРМАКО МАРОДЕРНЯ його зʼїла як Пристайка- то точно шлях в політику . й це гарний варіант!!!
Не забруднився в гострій скандальній ситуації об Венса і Зеленського - двух клоунських виродків.
Йому срачі Венся і Потужного нах не потрібні.
Як було написано на презервативах:
"**🤬ться як хочете!"
а потім його самого вже ніхто ніде не чекав