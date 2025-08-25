Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі. Той відмовився від розмови, - The Guardian

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився від контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який зателефонував йому після публічної суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого.

Про це пише газета The Guardian з посиланням на неназваних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

У статті йдеться, що саме віцепрезидент США зіграв ключову роль у провокуванні конфлікту між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті в лютому.

Як зазначається, Венс зателефонував Залужному на початку березня, через три дні після сварки в Білому домі, "обмірковуючи альтернативу проблемному Зеленському".

"Команда Венса "спробувала різні дипломатичні та інші канали", щоб зв'язатися із Залужним, повідомив один із трьох співрозмовників. Залужний, після консультації з головою Офісу президента, відмовився відповідати на дзвінок", - сказало джерело.

Одне із джерел, наближене до Залужного, розповіло, що це був що це був "демонстративний прояв єдності", оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента –– не найкращий варіант.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", - каже співрозмовник видання.

Як зауважує The Guardian, в Україні не заплановано жодних виборів, оскільки голосування є неможливим у стані війни: "Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться".

Зазначається, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю.

Однак до посольства України в Лондоні, постійно приїжджають "політичні паломники", щоб запропонувати йому послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах.

Також видання пише, що окрім українських депутатів, громадських активістів, представників бізнесменів, до Залужного приїздив колишній радник Дональда Трампа Пол Манафорт, який відвідав його, щоб запропонувати свої послуги як політичного консультанта в "будь-якій майбутній виборчій кампанії". The Guardian додає, що Залужний відмовився від його пропозиції.

За даними видання, ще одним "гостем" Залужного був голова ОП Андрій Єрмак.

За словами джерела The Guardian, на зустрічі минулого листопада Єрмак запропонував Залужному офіційно долучитися до політичної команди президента, щоб "представити єдиний фронт перед майбутніми виборами". Однак Залужний відмовився від пропозиції.

Водночас, за даними джерел видання, він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, а також запевнив, що не влаштує ОП "жодних неприємних сюрпризів".

"Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене, приватно", - цитує The Guardian слова Залужного Єрмаку.

