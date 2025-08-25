Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Тот отказался от разговора, - The Guardian
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который позвонил ему после публичного спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
В статье говорится, что именно вице-президент США сыграл ключевую роль в провоцировании конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале.
Как отмечается, Вэнс позвонил Залужному в начале марта, через три дня после ссоры в Белом доме, "обдумывая альтернативу проблемному Зеленскому".
"Команда Вэнса "попробовала различные дипломатические и другие каналы", чтобы связаться с Залужным, сообщил один из трех собеседников. Залужный, после консультации с главой Офиса президента, отказался отвечать на звонок", - сказал источник.
Один из источников, приближенный к Залужному, рассказал, что это был что это было "демонстративное проявление единства", поскольку он понимал, что поддержка команды Дональда Трампа против своего президента - не лучший вариант.
"Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными", - говорит собеседник издания.
Как отмечает The Guardian, в Украине не запланировано никаких выборов, поскольку голосование невозможно в состоянии войны: "Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется".
Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью.
Однако в посольство Украины в Лондоне, постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить ему услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.
Также издание пишет, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в "любой будущей избирательной кампании". The Guardian добавляет, что Залужный отказался от его предложения.
По данным издания, еще одним "гостем" Залужного был глава ОП Андрей Ермак.
По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы "представить единый фронт перед предстоящими выборами". Однако Залужный отказался от предложения.
В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит ОП "никаких неприятных сюрпризов".
"Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, приватно", - цитирует The Guardian слова Залужного Ермаку.
Про це https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/ пише видання ... За даними видання, перемовини відбулися із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та п'ятим президентом, лідером "Європейської Солідарності" Порошенком
І що це означає? Що там твоя настільна методичка Подоляка каже?
Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.
🔹 Особливості:
ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-
Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.
Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.
Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.
Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).
Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
взяв відповідальність на себе, та зупинив навалу орків, котру боялися всі на світі!
і оті нев'****** америкосівські генерали, всі у пурпурних серцях!
то, з якого переляку, йому спілкуватися з накрашеним сраколизом?
-подивіться хто написав ОЦЕ й хто підтримав
- все вірно в даній ситуації
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
Політика - дуже брудна штука.
...в Киеве, в ОП всё больше растёт уверенность в том, что Залужный готовится к политической гонке. Генерал не распространяется о своих планах даже в частных беседах с близкими, но многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
Залужный также поддерживает связь со многими командирами армии и следил за боевыми действиями с защищённых видеоэкранов в своём кабинете, которые транслировали прямую трансляцию с поля боя. «Валерий Фёдорович ушёл с войны, но война не покинула Валерия Фёдоровича», - сказал его соратник, используя имя и отчество Залужного.
В личных беседах Залужный не подтверждал своих планов заняться политикой, но позволил себе поразмышлять о том, какую платформу он мог бы предложить, если бы принял такое решение. Его близкие говорят, что он считает Израиль образцом, рассматривая его как небольшую страну, окружённую врагами и полностью сосредоточенную на обороне. Он позиционировал себя как жёсткого лидера военного времени, который обещал украинскому народу «кровь, пот и слёзы» в обмен на спасение страны, подражая Уинстону Черчиллю. В одной частной беседе он сказал: «Не знаю, будет ли готов к этому украинский народ, готов ли он к такой жёсткой политике».
Как по мне, Залужный выбрал единственно верную тактику - прощупывать почву, не спешить, не бить Зеленскому в спину. Так как коварных политиков не любят.
Идеальным вариантом для Залужного было бы, если бы Зеленский вообще не баллотировался (что маловероятно). Многое будет зависеть от того, на кого поставят США и Европа. Если это будет Залужный, то шансы Зеленского резко снижаются.
Він веде себе достойно й розумно. А якщо вже партнери захочуть ( Британія зараз головний дипломат в команді НЕЛОХА) - то покажуть йому ще раз й ще раз дослідження МІ-6 про МАРОДЕРАТ під кріслом вовки чи скоріша НАД... Якщо захочуть - знайдуть шляхи достойних первиборів . ЯКЩО ЗАХОЧУТЬ!!!
Он вовка вже тролить коаліцію недобайдужих ,може вони чекають на його заміну? А воно Боневтікше вже переходить на дипломатію квартальщиків?
А ЯНИК попередником якого МАДОРЕРАТУ був?
А щодо "не хотів повторювати" - ТАК ОТ ! Якби ЄРМАКО МАРОДЕРНЯ його зʼїла як Пристайка- то точно шлях в політику . й це гарний варіант!!!
Не забруднився в гострій скандальній ситуації об Венса і Зеленського - двух клоунських виродків.
Йому срачі Венся і Потужного нах не потрібні.
Як було написано на презервативах:
"**🤬ться як хочете!"
а потім його самого вже ніхто ніде не чекав