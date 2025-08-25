Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Тот отказался от разговора, - The Guardian

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который позвонил ему после публичного спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

В статье говорится, что именно вице-президент США сыграл ключевую роль в провоцировании конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Как отмечается, Вэнс позвонил Залужному в начале марта, через три дня после ссоры в Белом доме, "обдумывая альтернативу проблемному Зеленскому".

"Команда Вэнса "попробовала различные дипломатические и другие каналы", чтобы связаться с Залужным, сообщил один из трех собеседников. Залужный, после консультации с главой Офиса президента, отказался отвечать на звонок", - сказал источник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО делает ошибку, не меняя доктрину в подготовке к следующей войне, - Залужный

Один из источников, приближенный к Залужному, рассказал, что это был что это было "демонстративное проявление единства", поскольку он понимал, что поддержка команды Дональда Трампа против своего президента - не лучший вариант.

"Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными", - говорит собеседник издания.

Как отмечает The Guardian, в Украине не запланировано никаких выборов, поскольку голосование невозможно в состоянии войны: "Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный: Украина должна выстраивать системные запросы к США по примеру Израиля

Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью.

Однако в посольство Украины в Лондоне, постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить ему услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.

Также издание пишет, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в "любой будущей избирательной кампании". The Guardian добавляет, что Залужный отказался от его предложения.

Читайте также: Залужному доверяют 73% украинцев, Зеленскому - 67%, - опрос

По данным издания, еще одним "гостем" Залужного был глава ОП Андрей Ермак.

По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы "представить единый фронт перед предстоящими выборами". Однако Залужный отказался от предложения.

В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит ОП "никаких неприятных сюрпризов".

"Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, приватно", - цитирует The Guardian слова Залужного Ермаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный выиграет выборы у Зеленского с большим отрывом, - опрос. ИНФОГРАФИКА