Вэнс звонил Залужному после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Тот отказался от разговора, - The Guardian

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который позвонил ему после публичного спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

В статье говорится, что именно вице-президент США сыграл ключевую роль в провоцировании конфликта между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Как отмечается, Вэнс позвонил Залужному в начале марта, через три дня после ссоры в Белом доме, "обдумывая альтернативу проблемному Зеленскому".

"Команда Вэнса "попробовала различные дипломатические и другие каналы", чтобы связаться с Залужным, сообщил один из трех собеседников. Залужный, после консультации с главой Офиса президента, отказался отвечать на звонок", - сказал источник.

Один из источников, приближенный к Залужному, рассказал, что это был что это было "демонстративное проявление единства", поскольку он понимал, что поддержка команды Дональда Трампа против своего президента - не лучший вариант.

"Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал. Но это была его принципиальная позиция: Украина подверглась унижению, и мы должны быть едиными", - говорит собеседник издания.

Как отмечает The Guardian, в Украине не запланировано никаких выборов, поскольку голосование невозможно в состоянии войны: "Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется".

Отмечается, что Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью.

Однако в посольство Украины в Лондоне, постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить ему услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах.

Также издание пишет, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в "любой будущей избирательной кампании". The Guardian добавляет, что Залужный отказался от его предложения.

По данным издания, еще одним "гостем" Залужного был глава ОП Андрей Ермак.

По словам источника The Guardian, на встрече в ноябре прошлого года Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы "представить единый фронт перед предстоящими выборами". Однако Залужный отказался от предложения.

В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит ОП "никаких неприятных сюрпризов".

"Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, приватно", - цитирует The Guardian слова Залужного Ермаку.

Зеленский Владимир (21714) Залужный Валерий (666) Ермак Андрей (1303) Джей Ди Вэнс (134)
+13
При всій моїй нелюбові до зелених вважаю, що Залужний вчинив правильно, бо зв'язуватися з Венсом - такий собі вибір...
25.08.2025 17:42 Ответить
+12
https://t.me/putch111/57869 Путч. Русский - нах*й:
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
25.08.2025 17:52 Ответить
+9
Залужний по культурному послав трамповського когутика кобилі в тріщину.
25.08.2025 17:43 Ответить
а Порох?
25.08.2025 17:39 Ответить
Разом із Юлької тоді їздив в США на оглядини - не сподобався ...))
25.08.2025 17:46 Ответить
зеленый врунишка.
25.08.2025 17:52 Ответить
Четверо соратників Дональда Трампа проводили таємні переговори із представниками української опозиції. Вони обговорювали проведення президентських виборів.
Про це https://www.politico.eu/article/donald-trump-allies-secret-talks-volodymyr-zelenskyy-opposition-ukraine-elections-yulia-tymoshenko-petro-poroshenko/ пише видання ... За даними видання, перемовини відбулися із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко та п'ятим президентом, лідером "Європейської Солідарності" Порошенком
Джерело: https://censor.net/ua/n3539561
25.08.2025 18:01 Ответить
https://eurosolidarity.org/2025/08/25/petro-poroshenko-9/ Сьогодні зранку Петро Порошенко зустрівся з Кітом Келлогом
І що це означає? Що там твоя настільна методичка Подоляка каже?
показать весь комментарий
25.08.2025 18:11 Ответить
25.08.2025 18:13 Ответить
показать весь комментарий
він буде в команді - не хвилюйтеся - овни просто об"єднаються
25.08.2025 18:09 Ответить
І про що йому з рижими п.дорами говорити?
25.08.2025 17:40 Ответить
При всій моїй нелюбові до зелених вважаю, що Залужний вчинив правильно, бо зв'язуватися з Венсом - такий собі вибір...
25.08.2025 17:42 Ответить
Залужний по культурному послав трамповського когутика кобилі в тріщину.
25.08.2025 17:43 Ответить
О, пішли вкиди про Залужного - схоже кандидатура царя їрмака нікого не влаштовує окрім самого їрмака
25.08.2025 17:44 Ответить
круче єрмачини, тільки студенти, що обісцяли його без жодного сумніву.
25.08.2025 17:47 Ответить
The Guardian? 🙂

Це одна з найвідоміших і найстаріших газет Великої Британії, заснована ще у 1821 році в Манчестері під назвою The Manchester Guardian. Зараз головний офіс у Лондоні.

🔹 Особливості:

ЗАРАДИ СПРАВЕДЛИВОСТІ
чат GPT надав наступне-

Виходить англійською мовою, є і друкована, і онлайн-версія.

Вважається виданням із прогресивними, ліберальними та соціал-демократичними позиціями.

Дуже популярна у світі завдяки якісним журналістським розслідуванням.

Онлайн-версія без жорсткої платної стіни (є прохання робити добровільні пожертви).

Видавець - Scott Trust Limited, що має гарантувати незалежність редакційної політики від впливу власників чи корпорацій.
25.08.2025 17:49 Ответить
То я ж кажу - їрмак всіх задовбав своєю тупістю, космічним его і крадійством. Кого ще їм рекламувати?
25.08.2025 17:58 Ответить
моя думка теж співпадає з Вашою - читайте нижче.
25.08.2025 18:05 Ответить
пан генерал, батько залужний, єдиний у всьому всесвіті генерал, головнокомандувач, що не обісрався!
взяв відповідальність на себе, та зупинив навалу орків, котру боялися всі на світі!
і оті нев'****** америкосівські генерали, всі у пурпурних серцях!
то, з якого переляку, йому спілкуватися з накрашеним сраколизом?
25.08.2025 17:46 Ответить
😂😂😂
25.08.2025 18:12 Ответить
я ж кажу - ПОДЛЯЧИНА ПРацює вправніше- невже у Сімонян пройшов практику? Чи у **********? Вона так й прцює- типу з напівправдою

-подивіться хто написав ОЦЕ й хто підтримав
25.08.2025 18:17 Ответить
Залужний правильно зробив.
25.08.2025 17:46 Ответить
Залужному респект
25.08.2025 17:48 Ответить
!!!!...особливо у світлі скотинячго фермерського передвиборчого завивання навколо нього й тут на ЦНу т ч про військову хунту в його можливому президенстстві .
25.08.2025 17:51 Ответить
Зазначається, що Залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю.... Джерело: https://censor.net/ua/n35704
- все вірно в даній ситуації
25.08.2025 17:48 Ответить
Генерал о лайно не бруднится.
25.08.2025 17:49 Ответить
https://t.me/putch111/57869 Путч. Русский - нах*й:
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game?fbclid=IwY2xjawMY_9dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2NUhpNkp5Q0NDdXk3TTRRAR4I0v-Wa5p42HRfBDOO2heVHNLcNYpB3xVEHBhPJn6ylyBHJWfmwIb-PQPQCQ_aem_TNv0uVg0hGfwc0FjdSOtOg Зі статті Guardian стало відомо, що Зеленський відкинув пропозицію Залужного оголосити воєнний стан буквально за 2 дні до нападу москалів!
Тепер зрозуміло чому не підірвали мости на кримському перешийку? Зеленський несе персональну відповідальність за провал підготовки до оборони країни!
"На засіданні Ради безпеки України 22 лютого Залужний та тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський все ще хвилювався щодо можливості створення паніки. Зрештою, рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглася через два дні."
25.08.2025 17:52 Ответить
Не всі політики генерали і не всі генерали політики.
25.08.2025 17:55 Ответить
ну від усіх МАРОДЕРИ здихуюються , ЗЕсилаючи їх на курси кваліфікації ПОСЛАМИ БРИТАНІЇ! А. потім біжать під крило самого Короля країни та й влади Британії під крило захисту. ОЙ ТУПИИИЄ році МАРОДЕРИ
25.08.2025 18:32 Ответить
Це він пообіцяв особисто Єрмаку відзвітувати, якщо захоче йти в політику?
25.08.2025 17:55 Ответить
обіцянка - цяцянка. Особливо - в політиці.
Політика - дуже брудна штука.
25.08.2025 17:59 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/ssha-i-evropa-sdelayut-stavku-esli-na-zaluzhnogo-shansy-zelenskogo-padayut/ Олег Пономарь:
...в Киеве, в ОП всё больше растёт уверенность в том, что Залужный готовится к политической гонке. Генерал не распространяется о своих планах даже в частных беседах с близкими, но многие полагают, что он просто выжидает, прежде чем вступить в борьбу.
Залужный также поддерживает связь со многими командирами армии и следил за боевыми действиями с защищённых видеоэкранов в своём кабинете, которые транслировали прямую трансляцию с поля боя. «Валерий Фёдорович ушёл с войны, но война не покинула Валерия Фёдоровича», - сказал его соратник, используя имя и отчество Залужного.
В личных беседах Залужный не подтверждал своих планов заняться политикой, но позволил себе поразмышлять о том, какую платформу он мог бы предложить, если бы принял такое решение. Его близкие говорят, что он считает Израиль образцом, рассматривая его как небольшую страну, окружённую врагами и полностью сосредоточенную на обороне. Он позиционировал себя как жёсткого лидера военного времени, который обещал украинскому народу «кровь, пот и слёзы» в обмен на спасение страны, подражая Уинстону Черчиллю. В одной частной беседе он сказал: «Не знаю, будет ли готов к этому украинский народ, готов ли он к такой жёсткой политике».
Как по мне, Залужный выбрал единственно верную тактику - прощупывать почву, не спешить, не бить Зеленскому в спину. Так как коварных политиков не любят.
Идеальным вариантом для Залужного было бы, если бы Зеленский вообще не баллотировался (что маловероятно). Многое будет зависеть от того, на кого поставят США и Европа. Если это будет Залужный, то шансы Зеленского резко снижаются.
25.08.2025 17:57 Ответить
Як на мене- добра ознака - ПАРТНЕРИ ЧЕКАЮТЬ НА ЗАЛУЖНОГО У ПОЛІТИЦІ!
Він веде себе достойно й розумно. А якщо вже партнери захочуть ( Британія зараз головний дипломат в команді НЕЛОХА) - то покажуть йому ще раз й ще раз дослідження МІ-6 про МАРОДЕРАТ під кріслом вовки чи скоріша НАД... Якщо захочуть - знайдуть шляхи достойних первиборів . ЯКЩО ЗАХОЧУТЬ!!!
Он вовка вже тролить коаліцію недобайдужих ,може вони чекають на його заміну? А воно Боневтікше вже переходить на дипломатію квартальщиків?
25.08.2025 18:03 Ответить
Все правильно! Піти на поводу у трампівської "*******" - вляпаться в ще одне гімно... Досить нам і свого, "зеленого" Воно вже звичніше, і "прораховане" - можна здогадаться, який "фортель" воно викинуть здатне...
25.08.2025 18:09 Ответить
Не хотів повторювати урок попередника.
25.08.2025 18:14 Ответить
ЯНИКА? - так він попередник МАРОДЕРАТУ
25.08.2025 18:19 Ответить
Попередником посла Залужного був посол Пристайко.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:32 Ответить
ну МАРОДЕРАТ тільки у широкомасштабній війні буває .
А щодо "не хотів повторювати" - ТАК ОТ ! Якби ЄРМАКО МАРОДЕРНЯ його зʼїла як Пристайка- то точно шлях в політику . й це гарний варіант!!!
25.08.2025 18:35 Ответить
Достойний сильний крок бойового генерала.
Не забруднився в гострій скандальній ситуації об Венса і Зеленського - двух клоунських виродків.
25.08.2025 18:17 Ответить
Готовлять посла до виборів, але марно.
25.08.2025 18:18 Ответить
вовка НЕЛОХ сам його ПОСЛАВ готуватися
25.08.2025 18:23 Ответить
Правильно зробив!
Йому срачі Венся і Потужного нах не потрібні.
Як було написано на презервативах:
"**🤬ться як хочете!"
25.08.2025 18:23 Ответить
Хм, а Залужний - молодець. Вистачило розуму не влізти в це гімно. Там не було про що розмовляти. Цей дебіл Венс ще б в Спортлото подзвонив..
25.08.2025 18:26 Ответить
Залужний ні риба,ні м'ясо.ні туди ні сюди .не піде він в президенти
25.08.2025 18:29 Ответить
тобто ця ніриба врятувала від танків з інгіціалами ЯНЕЛОХА?
25.08.2025 18:37 Ответить
ну, Мазепа теж довго вичікував . . .

а потім його самого вже ніхто ніде не чекав
25.08.2025 18:37 Ответить
А хто такий залуж? Це порох чи тротил?
25.08.2025 18:44 Ответить
США намагалися пропальцирувати Залужного , як це вони давно вдало зробили з 🤡 зеленським , не вдалося з Залужним , поведінка показала шо тихо по серьйозному відрубає пальці ...США Залужного бояться ,він знає багато , і те , шо вони ліцеміри ...Почекаємо ...Все буде Україна !!!
25.08.2025 18:47 Ответить
 
 