Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, - The Guardian

залужный, ермак

По информации The Guardian, глава Офиса Президента Андрей Ермак приезжал в Лондон к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному и предлагал присоединиться к команде президента Зеленского на предстоящих выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"В Украине не запланировано никаких выборов, а голосование юридически и технически невозможно, пока страна находится в состоянии войны... Но все в Украине знают, что рано или поздно политика вернется. И когда это произойдет, опросы показывают, что Залужный, который возглавил успешное отражение российского наступления в начале войны, является единственным кандидатом, который представлял бы серьезную угрозу для Зеленского", - пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. "Его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне, чтобы избежать событий, где можно было бы задать неудобные вопросы", - говорится в публикации.

В то же время, по данным The Guardian, в посольство Украины в Лондоне постоянно приезжают "политические паломники", чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли Залужный баллотироваться на выборах. Также издание отмечает, что кроме украинских депутатов, общественных активистов, представителей бизнесменов, к Залужному приезжал бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт, который посетил его, чтобы предложить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании. The Guardian пишет, что Залужный отказался от предложения.

По данным издания, еще одним "гостем" Залужного был руководитель ОП Андрей Ермак, По словам источника The Guardian, на встрече в прошлом ноябре Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить единый фронт перед предстоящими выборами. Однако Залужный отказался от предложения.

В то же время, по данным источников издания, он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит ОП никаких неприятных сюрпризов. "Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня, приватно", - цитирует издание слова Залужного Ермаку.

Автор: 

выборы (24778) Зеленский Владимир (21714) Залужный Валерий (666) Ермак Андрей (1303)
Топ комментарии
+28
Генерал у Zелене лайно не бруднится.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:43 Ответить
+23
Бо Валерій має голову на місті. Тому Україна і встояла, в супереч оманським домовленостям боневтіків.
показать весь комментарий
25.08.2025 19:43 Ответить
+21
А чому Єрмак Порошенку не пропонував приєднатися?
показать весь комментарий
25.08.2025 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Залужний наш Президент !
показать весь комментарий
25.08.2025 21:03 Ответить
Ішак хотів на плечах Залужного втриматись на троні, але цілком закономірно отримав " пішов н...й".
показать весь комментарий
25.08.2025 21:05 Ответить
По 2 поста основних с 6 посвящает Ыензор Залужному. Милионерами станете за такую пиаркомпанию
показать весь комментарий
25.08.2025 21:13 Ответить
Ы, ти вже омара ззів?

Навчився б писати московитською спочатку... "основніх"
показать весь комментарий
25.08.2025 21:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 