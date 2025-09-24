Украина может компенсировать недостаток ресурсов и нанести непропорциональные потери РФ только внедряя военные инновации, - Залужный
Программа-минимум для выживания Украины сегодня - это лишение России возможности навязывать свои условия через войну.
Об этом заявил посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Устойчивость государства в условиях такой войны на истощение полностью зависит от ситуации на фронте, несмотря на то, что формы и способы боевых действий кардинально изменились. В свою очередь, ситуация на фронте зависит от многих факторов, и самый главный - это развитие технологий, которые ежедневно меняются с очевидной тенденцией. Как следствие - быстрое освоение этих технологий, их практическая апробация и масштабирование позволят адаптироваться к новым условиям и выйти из описанного позиционного тупика раньше, чем это сделают наши враги", - подчеркнул Залужный.
По его словам, только внедряя военные инновации, Украина может компенсировать традиционную нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери России.
Залужный пояснил, что сегодня общая картина боевых действий основана на том, что большая концентрация людей даже в обороне абсолютно невозможна.
"Любое увеличение количества личного состава на позициях мгновенно приведет к их уничтожению ударами FPV или артиллерии, которая будет донаведена через БпЛА. Поэтому оборона строится рассредоточением позиций и занятием их относительно малыми группами, которые вынуждены действовать автономно в течение определенного времени в действительно сверхтяжелых условиях", - пояснил он.
Экс-глава подчеркнул, что позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России.
"Вероятно, пока не будет найден способ выйти из этого угла, имея достаточно человеческого ресурса для "засыпания" наших позиций и "инфильтрации", Россия продолжит физически изматывать наши войска, сочетая штурмы с нанесением максимальных потерь. В ее стратегии "войны на истощение" такие поражения сознательно допускаются: боевые действия призваны обеспечить уровень потерь, которые становятся неприемлемыми для нас, и одновременно поддерживать постоянное социальное напряжение, в частности через усиление мобилизационных мероприятий. Как следствие, такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным "выгоранием" обороняющихся сил. Возможный путь выхода из тупика именно на поле боя Россия также видит в расчистке "ближнего неба", которое используют БпЛА тактического уровня.
Все вышесказанное побуждает нас прежде всего искать пути противодействия БпЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь и здоровье именно тех военнослужащих, которые выполняют задачи как на линии боевого соприкосновения, так и за ее пределами", - добавил он.
"Пока Россия использует технологии и забрасывает наши позиции все новыми и новыми живыми людьми, навязывая нам именно такую тактику, нам нужен другой путь - поиск надежного инструмента сдерживания убийственной силы нового оружия", - подытожил Залужный.
