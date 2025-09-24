РУС
Украина может компенсировать недостаток ресурсов и нанести непропорциональные потери РФ только внедряя военные инновации, - Залужный

Залужный объяснил, как Украине вести войну и компенсировать недостаток ресурсов

Программа-минимум для выживания Украины сегодня - это лишение России возможности навязывать свои условия через войну.

Об этом заявил посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Устойчивость государства в условиях такой войны на истощение полностью зависит от ситуации на фронте, несмотря на то, что формы и способы боевых действий кардинально изменились. В свою очередь, ситуация на фронте зависит от многих факторов, и самый главный - это развитие технологий, которые ежедневно меняются с очевидной тенденцией. Как следствие - быстрое освоение этих технологий, их практическая апробация и масштабирование позволят адаптироваться к новым условиям и выйти из описанного позиционного тупика раньше, чем это сделают наши враги", - подчеркнул Залужный.

По его словам, только внедряя военные инновации, Украина может компенсировать традиционную нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери России.

Залужный пояснил, что сегодня общая картина боевых действий основана на том, что большая концентрация людей даже в обороне абсолютно невозможна.

"Любое увеличение количества личного состава на позициях мгновенно приведет к их уничтожению ударами FPV или артиллерии, которая будет донаведена через БпЛА. Поэтому оборона строится рассредоточением позиций и занятием их относительно малыми группами, которые вынуждены действовать автономно в течение определенного времени в действительно сверхтяжелых условиях", - пояснил он.

Экс-глава подчеркнул, что позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России.

"Вероятно, пока не будет найден способ выйти из этого угла, имея достаточно человеческого ресурса для "засыпания" наших позиций и "инфильтрации", Россия продолжит физически изматывать наши войска, сочетая штурмы с нанесением максимальных потерь. В ее стратегии "войны на истощение" такие поражения сознательно допускаются: боевые действия призваны обеспечить уровень потерь, которые становятся неприемлемыми для нас, и одновременно поддерживать постоянное социальное напряжение, в частности через усиление мобилизационных мероприятий. Как следствие, такое систематическое истощение сил и средств рано или поздно обернется полным "выгоранием" обороняющихся сил. Возможный путь выхода из тупика именно на поле боя Россия также видит в расчистке "ближнего неба", которое используют БпЛА тактического уровня.

Все вышесказанное побуждает нас прежде всего искать пути противодействия БпЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь и здоровье именно тех военнослужащих, которые выполняют задачи как на линии боевого соприкосновения, так и за ее пределами", - добавил он.

"Пока Россия использует технологии и забрасывает наши позиции все новыми и новыми живыми людьми, навязывая нам именно такую тактику, нам нужен другой путь - поиск надежного инструмента сдерживания убийственной силы нового оружия", - подытожил Залужный.

Топ комментарии
+7
А війна припиниться коли президент буде із патріотів.
показать весь комментарий
24.09.2025 09:39 Ответить
+7
програма мінімум для виживання України - негайне знешкодження усіх кацапсячих кротів та агентів у владі
показать весь комментарий
24.09.2025 09:42 Ответить
+7
із "зеленими" міндічами.агрохіміями єрмаками .та іншими квартальними виробника дронів і знищення українського бюджету(без дронів "паляниць " фламінго" і т.д і т.п це не реально....
показать весь комментарий
24.09.2025 09:56 Ответить
Цілком погоджуюся. Приклад із кульками-бульками і шорох у кацапетів дуже тому яскраве підтвердження.
показать весь комментарий
24.09.2025 09:37 Ответить
А війна припиниться коли президент буде із патріотів.
показать весь комментарий
24.09.2025 09:39 Ответить
програма мінімум для виживання України - негайне знешкодження усіх кацапсячих кротів та агентів у владі
показать весь комментарий
24.09.2025 09:42 Ответить
Генерал Залужний: "Для прориву фронту (у 23-ому) противника необхідно було мати рішучу перевагу в силах і засобах саме на ділянці прориву, а також мати мобільні резерви, які здатні швидко увійти в сформований прорив і вийти в оперативний простір, перш ніж підійдуть резерви противника для контрнаступу або буде організовано нову лінію оборони. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин створити таку перевагу перед самим наступом ми вже не могли. Така недостатність сил і засобів зумовлена перш за все розосередженням уже підготовленого наступального угруповання за іншими напрямками, а також створенням сухопутних компонентів для ведення бойових дій з інших міністерств і відомств і, як наслідок, їхньою неповною, м'яко кажучи, готовністю до ведення саме ******** бойових дій. Також це стало можливим через нерозуміння деякими командирами важливості заміни боєздатних підрозділів і підготовки їх саме до наступальних дій. Недостатній, а інколи і відсутній мінімальний рівень озброєння створених військових частин, який повністю залежав від бачення і можливостей наших партнерів."
показать весь комментарий
24.09.2025 09:50 Ответить
Пан Залужний думає стратегічно. А у когось на це досі немає часу.
З власного досвіду - протягнути щось цікаве через "сім зелених кол пеклу" нереально, все вже зайнято "своїми".
показать весь комментарий
24.09.2025 09:46 Ответить
Генерал Залужний: "Найгірше - на нас чекає подальше ускладнення ситуації. Це можливо через розвиток технологій штучного інтелекту, що призведе до появи спочатку напів-, а згодом повністю автономних ударних систем, які принесуть вищий, якісно новий рівень загрози для людини на полі бою."
показать весь комментарий
24.09.2025 09:59 Ответить
Переклад фільмів і музика з допомогою ШІ багато про що говорить .Безтолкова розпіарена шляпа.Яка в жопу автономність?Щось змінилось,чи появилось невідоме на полі бою і ШІ завис наглухо до наступного патча
показать весь комментарий
24.09.2025 11:21 Ответить
Питання до знавців: Чому наш Генштаб не шукає інший шлях ,а діє як Росія?
показать весь комментарий
24.09.2025 09:47 Ответить
Генерал Залужний: "Отже, єдиний вихід сьогодні полягає у якнайшвидшому винайденні засобів чи систем, які підвищать виживання особового складу. Все це, звісно, напряму пов'язане з питаннями мобілізації та підготовки. Це непросте завдання, бо вимагає не тільки розроблення й масштабування необхідних технологічних рішень, а й фундаментального перегляду форм і способів застосування та, як наслідок, структури Збройних сил у частині, що стосуватиметься протидронової оборони. Наприклад, раніше функція захисту фокусувалася на загрозах із боку артилерії, авіації, навіть стрілецької зброї, зброї масового ураження, які постійно створювали ризик фізичного знищення або поранення. Нині ж потрібно створити систему протидії новій загрозі у війні нового типу - дронам. Адже саме вони стали основним чинником, що призводить до втрат особового складу та, відповідно, впливає на результат бойових дій."
показать весь комментарий
24.09.2025 10:02 Ответить
І який ваш висновок?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:11 Ответить
троха вище зазначив, що потрібно для виживання Украіни
показать весь комментарий
24.09.2025 10:19 Ответить
Генерал Залужний: "Таким чином, склалися умови неминучого виявлення будь-якої концентрації ударних груп як у районі лінії бойового зіткнення, так і в тилу. Усе це доповнювалося атакою далекобійною високоточною та касетною зброєю, а виявлене розташування резервів дозволяло легко визначити напрямки ударів. Тож домогтися фактора раптовості удару при прориві оборонних ліній стало практично неможливо.

Хоча, звісно, мені можна заперечити, https://zn.ua/ukr/war/zsu-za-den-vdalosja-prosunulisja-na-ponad-dva-kilometri-v-kurskij-oblasti-zelenskij.html згадавши той самий Курський наступ. Звісно, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування - також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою."
показать весь комментарий
24.09.2025 09:54 Ответить
із "зеленими" міндічами.агрохіміями єрмаками .та іншими квартальними виробника дронів і знищення українського бюджету(без дронів "паляниць " фламінго" і т.д і т.п це не реально....
показать весь комментарий
24.09.2025 09:56 Ответить
У МО достатньо технічних інновацій для розкрадання коштів
показать весь комментарий
24.09.2025 10:00 Ответить
Ти тупий?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
Мабуть уривок з дісертації, захищеной у ,,підрах.я"....
показать весь комментарий
24.09.2025 10:15 Ответить
Да, орки уже не так тупо лезут в лоб, они учатся в основном нащупывают те решения, которые, пока над ними многие ржали, уменьшили их потери примерно в полтора раза, по сравнению с предыдущими годами, а ведь как говорили многие, тот же Мадяр, нам надо было наоборот, увеличить количество уничтожаемого врага, и с этим надо что то делать.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:07 Ответить
Для того , щоб застосовувати штучний інтелект - потрібно ,що на ключових державних посадах був людський інтелект. А там замість нього лише хапальні та смоктальні рефлекси
показать весь комментарий
24.09.2025 10:18 Ответить
2+2=4
показать весь комментарий
24.09.2025 10:26 Ответить
Там велика стаття, краще читати її повністю щоб зрозуміти хід думки фахівця.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:31 Ответить
 
 