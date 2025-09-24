РУС
Сегодня дроны наносят почти 80% потерь на фронте, нужно искать противодействие, - Залужный

Индустрия дронов

Залужный описал роль дронов в войне РФ против Украины

Бывший главком и посол в Великобритании Валерий Залужный отметил важность поиска надежного инструмента сдерживания дронов врага.

Об этом он пишет в материале для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня именно применение ударных БпЛА вызывает почти 80% потерь среди личного состава и техники. Это свидетельствует о том, что средства защиты предыдущего периода, такие как фортификационное оборудование, бронирование боевых машин, даже индивидуальная бронезащита, нивелированы масштабом применения, летальностью и точностью современных БПЛА. Все это ставит под вопрос и подготовку к боевым действиям, где тренировка человеческих качеств не достигнет скорости реакции и точности роботизированной системы, управляемой искусственным интеллектом", - отметил экс-глава.

Также читайте: Украина может компенсировать нехватку ресурсов и нанести непропорциональные потери РФ только внедряя военные инновации, - Залужный

По его словам, РФ использует технологии и забрасывает позиции людьми. Такую тактику она пытается навязать и Украине.

"Нам нужен другой путь - поиск надежного инструмента сдерживания убийственной силы нового оружия", - добавил Залужный.

Экс-глава подчеркнул, что следует искать пути противодействия БпЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь и здоровье именно тех военнослужащих, которые выполняют задачи как на линии боевого соприкосновения, так и за ее пределами.

Читайте: Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех

Автор: 

беспилотник (4301) Залужный Валерий (673) дроны (4774)
Топ комментарии
+6
Треба владу міняти. На таку, яка Війною займеться, а не прикриється.
24.09.2025 11:24 Ответить
24.09.2025 11:24 Ответить
+4
В першу чергу нам потрібен інший президент і верховний командир .
24.09.2025 11:59 Ответить
24.09.2025 11:59 Ответить
+3
Сонце сходить на сході ..а вода мокра
24.09.2025 11:23 Ответить
24.09.2025 11:23 Ответить
Сонце сходить на сході ..а вода мокра
24.09.2025 11:23 Ответить
24.09.2025 11:23 Ответить
ОПА - ти?
24.09.2025 11:41 Ответить
24.09.2025 11:41 Ответить
Вот и приходится Залужному это объяснять нашим зеленорылым. Бо они такие тупые, что даже этого не могут понять
24.09.2025 12:08 Ответить
24.09.2025 12:08 Ответить
Треба владу міняти. На таку, яка Війною займеться, а не прикриється.
24.09.2025 11:24 Ответить
24.09.2025 11:24 Ответить
Немає кандидатів. Пороха, який би міг принаймні стопорнути хла, вже ніхто не обере, та й хло вже не розведеться, як лох. Був би варіант - Уряд порятунку, зібрати усіх, і розрулювати ситуацію, так Гундоса мерзота на таке не піде ніколи.
24.09.2025 12:07 Ответить
24.09.2025 12:07 Ответить
А Залужний посол, чи вже кандидат? Якщо кандидат, то об'єднання з владою йому принесе більше ніж проти них. Прем'єром буде.
24.09.2025 11:26 Ответить
24.09.2025 11:26 Ответить
він вже такі зелені пропозиції відшив
24.09.2025 11:43 Ответить
24.09.2025 11:43 Ответить
Хлопці з передка кажуть шо поки тільки рушниця гарно помагає - якби ше била далі
24.09.2025 11:29 Ответить
24.09.2025 11:29 Ответить
Ну тогда уже и на кокаиновую зависимость всех кандидатов проверять надо
24.09.2025 12:11 Ответить
24.09.2025 12:11 Ответить
І багато вам платять за такі пости?
24.09.2025 12:00 Ответить
24.09.2025 12:00 Ответить
Не звертайте увагу. Це кацапи, або боти.
24.09.2025 12:04 Ответить
24.09.2025 12:04 Ответить
Для кого шукаты протидию? Для орков?
24.09.2025 11:43 Ответить
24.09.2025 11:43 Ответить
В першу чергу нам потрібен інший президент і верховний командир .
24.09.2025 11:59 Ответить
24.09.2025 11:59 Ответить
людей на фронте не должно быть. Должны воевать дроны и робототехника против дронов и робототехники. У кого больше дронов и робототехники, и у кого лучше технологии, тот будет двигаться вперед. Даже Илон Маск говорит, что с появлением дронов и ИИ - люди на поле боя - это мгновенные трупы. Потому Украине нужно разрабатывать больше дронов и робототехники с ИИ мозгами, которые будут управлять и вождением и пилотированием и орудиями и будет понимать задачи, которые перед ним поставят. Автономные технологии - это теперь действительность войны. Даже на производствах людей уже не нужно. Автоматизированные технологии и ИИ уже выполняют любую работу - заменяя людей. Украина должна ясно видеть, что работы для людей скоро не останется. Потому что любую работу могут выполнять автоматизированные технологии и ИИ - это начиная с работ, которые простых повторяющихся циклов. Нет того, на что люди могут выучится и на что не может выучиться автоматизированные технологии и ИИ и они превосходят людей в точности, и скорости и продуктивности, им не нужен отдых. Украине нужно это все быстрее внедрять. Украина развивает эти технологии для войны, а эти технологии робототехники и ИИ - можно использовать и в гражданских направлениях: начиная с Баров, где роботы бармены могут работать и при помощи ИИ даже разговор поддержать, или продавцов заменять или сферы услуг на почте, гос услуги: пенсионные фонды, социальное обеспечение, и т.д. Даже для Судов разрабатываются ИИ специально обученные. В США и Китае доставка уже производится дронами. Украине нужно вкладываться в компании и лаборатории, которые будут делать дронов и робототехнику и ИИ - для каждой работы. Робототехника может и ресурсы добывать, и автоматизация может их обрабатывать, производства могут работать автоматизировано - настроить кодом управление станками и сборки проводить роботизированными манипуляторами руками робота. 3D принтеры могут печатать все и даже дома и не те даже, что маленькие, а в Китае самый большой небоскреб напечатан 3D принтером. Все абсолютно заменяться будет. Людям не нужно будет работать, машины будут работать, а людям будет предоставляться все необходимые услуги. И если Украина в производстве этих технологий преуспеет, конечно с помощью Запада и других союзников - делать кооперации и т.п. То Украина сможет экспортировать на весь мир эти технологии, а государство богатеет только с приливом денег с экспорта - технологий или услуг. Запад вообще экономику умно выстраивает и сферу услуг развил, и даже не физические товары продает, а зарабатывает с подписок или игр или приложений или продаж цифровых услуг всяких и туда текут моря денег, на которые можно позволить себе развитие с опережением другого мира и кто догоняет, тот платит и догнать не может. Украине тоже нужно строить то, что впереди идет по технологиям. Строить датацентров больше для мощностей для ИИ и даже просто продавать мощности передовым компаниям - это уже миллиарды доходов будут идти и ты становишься, как частью компаний передовых. И получаешь вместе с ними доходы. Строить больше АЭС ибо для ИИ нужно много энергии. Энергетику развивать и продавать ее и для стран Европы и других. Кварцевого песка море в Украине и из него делают кремний и солнечные панели. Не понимаю, власть ничего не делает. Их задача зарабатывать деньги для страны, а ничего не делается. Как государство будет жить? Власти просто обворовывают страну и не планируют тут жить и просто бросят страну в разрухе...
24.09.2025 12:05 Ответить
24.09.2025 12:05 Ответить
Илон Маск наркоман, который не смыслит ни в чем кроме пиара и инвестиций. В технология он точно ничего не смыслит, он не ученый и не инженер.
24.09.2025 12:20 Ответить
24.09.2025 12:20 Ответить
ну главное, что ты дофига всего смыслишь.
24.09.2025 12:43 Ответить
24.09.2025 12:43 Ответить
Имхо, самое эффективное это ЭМИ. Компактные эми-бомбы, специально для зениток. Которые эми-ударом просто выжигают всю электронику.
24.09.2025 12:21 Ответить
24.09.2025 12:21 Ответить
в Китае действительно есть программы по разработке и испытаниям источников электромагнитного импульса (ЭМИ). Но здесь важно различать несколько направлений:
1. Военные исследования
ЭМИ-оружие (иногда называют «микроволновым» или «HPM» - high-power microwave) - это не фантастика.
Китайские военные университеты и институты публикуют научные статьи по генераторам сверхмощных микроволн, направленным антеннам и импульсным источникам.
Основные цели - выведение из строя электроники дронов, радаров, средств связи, но не массовое «отключение страны».
2. Гражданские технологии
Высокоэнергетические микроволновые установки применяются для стерилизации, плазменных исследований, ускорителей частиц, испытаний на электромагнитную совместимость.
Есть центры, где тестируют спутники и военную технику на устойчивость к ЭМИ, что делают и в США, и в Европе.
3. Реальность угрозы
Создать компактное, переносное и дальнобойное ЭМИ-оружие сложно: нужны гигантские источники энергии, точная фокусировка.
Для поражения электроники на больших территориях проще использовать кибератаки или высокоточное оружие, чем «магнитную бомбу».
Ключевые факты:
Китай вкладывается в исследования, как и США, РФ, Индия.
Официально говорится о «защите от ЭМИ» и «испытаниях устойчивости», что нормальная практика для военной и космической техники.
Массового оружия «выжечь мегаполис одним импульсом» пока не существует в боеспособном виде.
24.09.2025 12:46 Ответить
24.09.2025 12:46 Ответить
УП: ...Так, до нас заходять штурмові підрозділи. Ідея класна, але ніхто нічого не робить з "Рубіконом". Піхота йде пішки, бо на техніці не заїхати, але потім вона не має нормальної підтримки з дронів, бо дронщики не можуть достатньо близько під'їхати, не можуть підвезти паливо. Хлопці з 79-тки, які до нас зайшли, говорять, що тут гірше, ніж на Курщині", - пояснює УП офіцер в одній з бригад морської піхоти, що діє на Покровському та Добропільському напрямках.

"Нам треба підрозділи Сил безпілотних систем, які будуть не йо*ликів щьолкать на передній лінії (докір у бік "Птахів Мадяра" - УП), а займатися пі*арськими пілотами. Нам треба підрозділи на рівні корпусу, які окремо будуть працювати по крилах, по логістичних шляхах, по передньому краю. Це різні ешелони роботи, ціла тактика.

Але ніхто цього не робить, бо це важко, бо РЕБи і так далі. Простіше піаритися і набирати Є-бали. Ми не вирішуємо ключову проблему, розумієте? Ми розуміли, що Покровськ і Мирноград будуть в оточенні, але не знали, що в дроновому", - крізь злість і обурення додає він.
24.09.2025 12:52 Ответить
24.09.2025 12:52 Ответить
СБС заробляють е-бали, а ми втрачаємо кілометри своєї території, тому що небо над ними вже не наше...
24.09.2025 12:54 Ответить
24.09.2025 12:54 Ответить
Усім рекомендую зайти за посиланням на Дзеркало Тижня - і прочитати велику системну статтю особисто Залужного - дуже цікаво.
24.09.2025 12:55 Ответить
24.09.2025 12:55 Ответить
 
 