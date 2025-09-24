Сегодня дроны наносят почти 80% потерь на фронте, нужно искать противодействие, - Залужный

Индустрия дронов

Бывший главком и посол в Великобритании Валерий Залужный отметил важность поиска надежного инструмента сдерживания дронов врага.

Об этом он пишет в материале для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня именно применение ударных БпЛА вызывает почти 80% потерь среди личного состава и техники. Это свидетельствует о том, что средства защиты предыдущего периода, такие как фортификационное оборудование, бронирование боевых машин, даже индивидуальная бронезащита, нивелированы масштабом применения, летальностью и точностью современных БПЛА. Все это ставит под вопрос и подготовку к боевым действиям, где тренировка человеческих качеств не достигнет скорости реакции и точности роботизированной системы, управляемой искусственным интеллектом", - отметил экс-глава.

По его словам, РФ использует технологии и забрасывает позиции людьми. Такую тактику она пытается навязать и Украине.

"Нам нужен другой путь - поиск надежного инструмента сдерживания убийственной силы нового оружия", - добавил Залужный.

Экс-глава подчеркнул, что следует искать пути противодействия БпЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь и здоровье именно тех военнослужащих, которые выполняют задачи как на линии боевого соприкосновения, так и за ее пределами.

