Сегодня дроны наносят почти 80% потерь на фронте, нужно искать противодействие, - Залужный
Индустрия дронов
Бывший главком и посол в Великобритании Валерий Залужный отметил важность поиска надежного инструмента сдерживания дронов врага.
Об этом он пишет в материале для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня именно применение ударных БпЛА вызывает почти 80% потерь среди личного состава и техники. Это свидетельствует о том, что средства защиты предыдущего периода, такие как фортификационное оборудование, бронирование боевых машин, даже индивидуальная бронезащита, нивелированы масштабом применения, летальностью и точностью современных БПЛА. Все это ставит под вопрос и подготовку к боевым действиям, где тренировка человеческих качеств не достигнет скорости реакции и точности роботизированной системы, управляемой искусственным интеллектом", - отметил экс-глава.
По его словам, РФ использует технологии и забрасывает позиции людьми. Такую тактику она пытается навязать и Украине.
"Нам нужен другой путь - поиск надежного инструмента сдерживания убийственной силы нового оружия", - добавил Залужный.
Экс-глава подчеркнул, что следует искать пути противодействия БпЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь и здоровье именно тех военнослужащих, которые выполняют задачи как на линии боевого соприкосновения, так и за ее пределами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Военные исследования
ЭМИ-оружие (иногда называют «микроволновым» или «HPM» - high-power microwave) - это не фантастика.
Китайские военные университеты и институты публикуют научные статьи по генераторам сверхмощных микроволн, направленным антеннам и импульсным источникам.
Основные цели - выведение из строя электроники дронов, радаров, средств связи, но не массовое «отключение страны».
2. Гражданские технологии
Высокоэнергетические микроволновые установки применяются для стерилизации, плазменных исследований, ускорителей частиц, испытаний на электромагнитную совместимость.
Есть центры, где тестируют спутники и военную технику на устойчивость к ЭМИ, что делают и в США, и в Европе.
3. Реальность угрозы
Создать компактное, переносное и дальнобойное ЭМИ-оружие сложно: нужны гигантские источники энергии, точная фокусировка.
Для поражения электроники на больших территориях проще использовать кибератаки или высокоточное оружие, чем «магнитную бомбу».
Ключевые факты:
Китай вкладывается в исследования, как и США, РФ, Индия.
Официально говорится о «защите от ЭМИ» и «испытаниях устойчивости», что нормальная практика для военной и космической техники.
Массового оружия «выжечь мегаполис одним импульсом» пока не существует в боеспособном виде.
"Нам треба підрозділи Сил безпілотних систем, які будуть не йо*ликів щьолкать на передній лінії (докір у бік "Птахів Мадяра" - УП), а займатися пі*арськими пілотами. Нам треба підрозділи на рівні корпусу, які окремо будуть працювати по крилах, по логістичних шляхах, по передньому краю. Це різні ешелони роботи, ціла тактика.
Але ніхто цього не робить, бо це важко, бо РЕБи і так далі. Простіше піаритися і набирати Є-бали. Ми не вирішуємо ключову проблему, розумієте? Ми розуміли, що Покровськ і Мирноград будуть в оточенні, але не знали, що в дроновому", - крізь злість і обурення додає він.