Військові частини вже можуть замовляти дрони літакового типу через DOT-Chain Defence, - Шмигаль
Індустрія дронів
Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці.
За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.
В асортименті 12 моделей від восьми українських виробників. Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як з наявного складу, так і за передзамовленням.
На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками.
У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди, зазначив Шмигаль.
DOT-Chain Defence – це маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати.
Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники. Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів, підкреслив очільник Міноборони.
