Військові частини вже можуть замовляти дрони літакового типу через DOT-Chain Defence, - Шмигаль

Індустрія дронів

DOT-Chain Defense

Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці.

За його словами, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.

В асортименті 12 моделей від восьми українських виробників. Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як з наявного складу, так і за передзамовленням.

На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками.

У найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди, зазначив Шмигаль.

DOT-Chain Defence – це маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати.

Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники. Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів, підкреслив очільник Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence: Вже поставлено понад 11 800 БпЛА на 416 млн грн. ІНФОГРАФІКА

закупівлі (3571) дрони (5696) Шмигаль Денис (4823)
А чому не відразу через "95 квартал"?
25.09.2025 12:03 Відповісти
А можна це робити військовим адміністраціям, аби зоч щось робити для захисту неба довірених їм міст і областей???
Не пі...дити гроші, чи начеб то перераховувати їх на вч, а самостійно купувати безпілотники на замовлення вч і передавати їх для захисту неба?
25.09.2025 12:10 Відповісти
Це як дія? Теж з доступом фсб до всієї бази
25.09.2025 13:19 Відповісти
 
 