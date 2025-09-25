Поульсен про появу дронів поблизу військових об’єктів: "Це гібридна атака. Діє професійний суб’єкт"

Уряд Данії вважає повторну появу невідомих безпілотників над країною, зокрема поблизу військових об’єктів, гібридною атакою.

Про це на терміновому брифінгу заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

Він підкреслив, що використання різних типів дронів становить загрозу національній безпеці. "Усе вказує на те, що діє професійний суб’єкт", - зазначив Поульсен, додавши, що данська розвідка ретельно стежить за подіями.

Міністр також прогнозує, що країну очікують нові гібридні інциденти, і Данія має бути готовою протидіяти їм у майбутньому.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор підкреслив, що подіям у Данії передували аналогічні тривожні інциденти в інших європейських країнах. "Мета таких гібридних атак - посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

