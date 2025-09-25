УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9604 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ
758 13

Поульсен про появу дронів поблизу військових об’єктів: "Це гібридна атака. Діє професійний суб’єкт"

Поульсен

Уряд Данії вважає повторну появу невідомих безпілотників над країною, зокрема поблизу військових об’єктів, гібридною атакою.

Про це на терміновому брифінгу заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV2.

Він підкреслив, що використання різних типів дронів становить загрозу національній безпеці. "Усе вказує на те, що діє професійний суб’єкт", - зазначив Поульсен, додавши, що данська розвідка ретельно стежить за подіями.

Міністр також прогнозує, що країну очікують нові гібридні інциденти, і Данія має бути готовою протидіяти їм у майбутньому.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор підкреслив, що подіям у Данії передували аналогічні тривожні інциденти в інших європейських країнах. "Мета таких гібридних атак - посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові частини вже можуть замовляти дрони літакового типу через DOT-Chain Defence, - Шмигаль

Автор: 

Данія (843) дрони (5696)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
кацапи своїми дронами в європі спровокують дефіцит памперсів
показати весь коментар
25.09.2025 12:07 Відповісти
+2
збивати не пробували? помічне
показати весь коментар
25.09.2025 12:10 Відповісти
+1
Перевірка на вшивість. Подивимось як вони її пройдуть.
показати весь коментар
25.09.2025 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перевірка на вшивість. Подивимось як вони її пройдуть.
показати весь коментар
25.09.2025 12:05 Відповісти
кацапи своїми дронами в європі спровокують дефіцит памперсів
показати весь коментар
25.09.2025 12:07 Відповісти
збивати не пробували? помічне
показати весь коментар
25.09.2025 12:10 Відповісти
така вср* та відповідь ...діє профі.. а ви там когось маєте як професіїного снайпера по дронам ,чи ви у Данії тільки по секс клубах , вештатися вмієте професійно ?!!!...
показати весь коментар
25.09.2025 12:16 Відповісти
у Бундесі "невідомі" дрони навколо військових об'єктів, у т.ч. навчальних центрів із нашими в/с, постійно вештаються з 23-го
за їхнє збиття щось не чутно
показати весь коментар
25.09.2025 12:20 Відповісти
Ви повинні їх знешкоджувати, а не кричати як педики мама памаги.
показати весь коментар
25.09.2025 12:17 Відповісти
Російські чиновники повинні закінчити війну або знайти бомбосховища - Зеленський

Він додав, що Трамп дозволив бити у відповідь по рф, якщо вони атакуватимуть нашу енергетику.
показати весь коментар
25.09.2025 12:19 Відповісти
Томагавками
показати весь коментар
25.09.2025 12:20 Відповісти
де можна почитати за дозвіл рудого донні бити американською зброєю по **********?
показати весь коментар
25.09.2025 12:24 Відповісти
military secret
показати весь коментар
25.09.2025 12:30 Відповісти
Данія "ретельно стежить за подіями"... Це все, що треба знати про "яйця" європейців. Стежуни
показати весь коментар
25.09.2025 12:19 Відповісти
Якщо ескалація занепокоєнь та стурбованості" так лякає, то мабуть нашим партнерам доцільно таємно знищувати всю невідому (яка не ідентифікована) чортівню в небі над ЄС, не ставлячи путлєра чи будь-кого з його латентних прихильників до відома.
Знищувати без непотрібного розголосу у ЗМІ та пояснень чи виправдань, на який підставі, і як саме саме ті дрони та інша рашистська чортівня невідомо чому і куди безслідно зникає з неба над країнами НАТО.
показати весь коментар
25.09.2025 13:16 Відповісти
 
 