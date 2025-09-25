УКР
Європа попередила Кремль, що НАТО готове дійсно збивати російські літаки-порушники, - Bloomberg

НАТО готове збивати літаки РФ у разі нового порушення - Bloomberg

Європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на "напруженій зустрічі" у Москві, що відбулась цього тижня, дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини висловили свої занепокоєння стосовно вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 до Естонії 19 вересня

Після цієї зустрічі європейські посланці дійшли висновку, що порушення естонського повітряного простору було навмисною тактикою, яку наказали здійснити російські командири.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн не виключає можливості збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО

Посадовці зазначили, що на переговорах у Москві російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення у повітряний простір нібито були відповіддю нібито на "українські атаки по тимчасово окупованому Криму".

Кремль заявив, що ці операції України були б неможливими без підтримки НАТО – і, як результат, Росія вважає, що вона вже вступила у конфронтацію, в якій беруть участь європейські країни, передає Bloomberg.

У Кремлі також стверджують, що Росія виправдовує порушення повітряного простору тим, що вже "перебуває у конфлікті, до якого залучені європейські країни".

Під час цих переговорів у Москві, за даними агентства, російська сторона робила обширні нотатки, що змусило представників Європи припустити, що росіянам було доручено надати вище по ланцюжку командування детальний звіт про позицію НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Росії у Франції заявив про можливий початок війни з НАТО, якщо її війська зіб’ють літак РФ

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Європа (2034) НАТО (6824) росія (67998) літак (3032) винищувач (37)
Топ коментарі
+5
пригласите турецких пилотов!!)))
25.09.2025 21:48 Відповісти
25.09.2025 21:48 Відповісти
+3
для цього потрібно мати яйця.
25.09.2025 21:44 Відповісти
25.09.2025 21:44 Відповісти
+3
2-3 никогда. не пізніше!
25.09.2025 21:52 Відповісти
25.09.2025 21:52 Відповісти
Як той - так зразу
25.09.2025 21:42 Відповісти
25.09.2025 21:42 Відповісти
Примерно - никогда...
25.09.2025 21:45 Відповісти
25.09.2025 21:45 Відповісти
2-3 никогда. не пізніше!
25.09.2025 21:52 Відповісти
25.09.2025 21:52 Відповісти
У пригожина, жодних «загепокоїнь натівських» не виникало, коли назбивав купу літаків ******, аж під московію!!!?!
25.09.2025 22:19 Відповісти
25.09.2025 22:19 Відповісти
для цього потрібно мати яйця.
25.09.2025 21:44 Відповісти
25.09.2025 21:44 Відповісти
а з того часу, як рєзніков віїхав з країни і всі європейські яйця знаходяться в його руках!
25.09.2025 21:55 Відповісти
25.09.2025 21:55 Відповісти
Чим далі відтягувати цю резинку на трусах, тим болючіше вона вдарить.
Так що НАТО, бий не жалій, москалів пихатих й їх господарів, - кадирців волохатих!
Покажіть, на що ви здатні. У вас армія значно більше, ніж в росії, і ядерної зброї також більше. В них, якщо третина її працює, то це для них свято.
25.09.2025 21:45 Відповісти
25.09.2025 21:45 Відповісти
У НАТО нема армії, є армії країн НАТО.
25.09.2025 22:13 Відповісти
25.09.2025 22:13 Відповісти
пригласите турецких пилотов!!)))
25.09.2025 21:48 Відповісти
25.09.2025 21:48 Відповісти
І вагнерівців пригожина запросити, бо вони назбивали літаків ****** більше ніж усі армії країн НАТО!
25.09.2025 22:21 Відповісти
25.09.2025 22:21 Відповісти
дарма...не цінують сюрпризи...
25.09.2025 21:48 Відповісти
25.09.2025 21:48 Відповісти
НАТО ПОПЕРЕДТЛО!
Скільки не кажи ХАЛВА в роті солодше не стане.
25.09.2025 21:51 Відповісти
25.09.2025 21:51 Відповісти
Пуйлу конче потрібно збитий літак з загиблим пілотом. Тоді створить таку ситуацію, що з ним сядуть на перемовини не тільки Трамп, а і НАТО, і ЄС.
25.09.2025 21:57 Відповісти
25.09.2025 21:57 Відповісти
Вагнерівці Іл-20 з усім гамузом, завалили навпроти Мацква, і все тихо, у ****** лише діарея!!
25.09.2025 22:23 Відповісти
25.09.2025 22:23 Відповісти
25.09.2025 21:58 Відповісти
25.09.2025 21:58 Відповісти
Рекомендація керівникам країн НАТО: годуйте власних діток за рецептами Клопотенка - 💯 відсотково кацапські літаки дрони та ракети самі попадають,навіть без участі сил ППО та ПРО ! Перевірено в Україні!
25.09.2025 22:09 Відповісти
25.09.2025 22:09 Відповісти
 
 