Європа попередила Кремль, що НАТО готове дійсно збивати російські літаки-порушники, - Bloomberg

Європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з перебігом переговорів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на "напруженій зустрічі" у Москві, що відбулась цього тижня, дипломати Великої Британії, Франції та Німеччини висловили свої занепокоєння стосовно вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 до Естонії 19 вересня.

Після цієї зустрічі європейські посланці дійшли висновку, що порушення естонського повітряного простору було навмисною тактикою, яку наказали здійснити російські командири.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн не виключає можливості збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО

Посадовці зазначили, що на переговорах у Москві російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення у повітряний простір нібито були відповіддю нібито на "українські атаки по тимчасово окупованому Криму".

Кремль заявив, що ці операції України були б неможливими без підтримки НАТО – і, як результат, Росія вважає, що вона вже вступила у конфронтацію, в якій беруть участь європейські країни, передає Bloomberg.

У Кремлі також стверджують, що Росія виправдовує порушення повітряного простору тим, що вже "перебуває у конфлікті, до якого залучені європейські країни".

Під час цих переговорів у Москві, за даними агентства, російська сторона робила обширні нотатки, що змусило представників Європи припустити, що росіянам було доручено надати вище по ланцюжку командування детальний звіт про позицію НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Росії у Франції заявив про можливий початок війни з НАТО, якщо її війська зіб’ють літак РФ

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!