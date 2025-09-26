Остаточне рішення щодо збиття літаків РФ ухвалюватимуть військові, - Рютте

Рішення про збиття російських літаків, що порушують повітряний простір країн-членів НАТО, ухвалюватимуть військові після оцінки рівня загрози, і якщо треба буде - зроблять "остаточний крок"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в інтерв’ю CNN сказав Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зауваживши, що саме це відповідає принципу "захищати кожен дюйм" території Альянсу.

"Ми це робимо вже понад 50 років. Якщо є вторгнення, наші військові можуть ухвалити найжорсткіше рішення, якщо люди під загрозою. Якщо прямої загрози немає - літаки супроводжують і виводять. Якщо є - можуть збити. Туреччина це вже робила, і Третя світова не почалася. Але потрібна зважена реакція НАТО. У нас найсильніший Альянс у світі, ми вміємо діяти професійно", - наголосив Рютте.

За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуться військовими.

"Вони оцінюють рівень загрози. У випадку з Естонією союзники відпрацювали чітко: супроводили літаки. Якщо треба буде - зроблять "остаточний крок". Так було і за радянських часів", - додав генсек.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.