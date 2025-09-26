Дания не планирует просить НАТО активировать статью 4 из-за дронов РФ, - Расмуссен

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген пока не намерен обращаться к НАТО по активации статьи 4, которая предусматривает консультации союзников в случае угрозы территориальной целостности государства-члена.

Об этом сообщает Danmarks Radio, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Дании отметил, что страна поддерживает "хороший контакт" с союзниками по НАТО на всех уровнях, поэтому пока не видит необходимости в официальном обращении.

Накануне министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен говорил о возможности активации статьи 4 Североатлантического альянса. Она предусматривает созыв консультаций Североатлантического совета, когда территориальная целостность или безопасность государства-члена находится под угрозой.

Напомним, в сентябре Эстония уже обращалась с запросом на активацию статьи 4 после нарушения ее воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31.

