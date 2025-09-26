Зеленский и Фредериксен обсудили инциденты с дронами над Данией и оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 сентября, провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который уже на следующей неделе состоится в Дании. Также согласовали встречи с партнерами, будет дипломатическая работа.

"Конечно, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Поделился деталями от нашей разведки. Все равно понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством", - рассказал Зеленский.

Напомним, вечером и ночью 24-25 сентября над Данией заметили группу неизвестных беспилотников, которые летали в районах расположения военных объектов.

Власти Дании заявили, что за полетами дронов над несколькими аэропортами на этой неделе стоял "профессиональный субъект", который устроил "гибридную атаку", направленную на создание паники.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что дроны были запущены "локально". По его словам, доказательств участия России пока нет.

Накануне аэропорт Ольборга на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

