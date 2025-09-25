РУС
Над аэропортом Олборг в Дании несколько часов летали неизвестные дроны

В Дании из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве закрыли аэропорт

Поздно вечером 24 сентября аэропорт в городе Ольборг на севере Дании временно приостановил работу после фиксации беспилотников в его воздушном пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Аэропорт, который также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании, временно приостановил работу из соображений безопасности. Правоохранители заявили, что обнаружили несколько дронов, однако отметили, что угрозы для пассажиров или жителей города нет.

Отмечается, что из-за инцидента три пассажирских рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Полиция подчеркнула, что пока нет подтверждения, что обнаруженные беспилотники являются теми же, которые ранее видели в Копенгагене, однако они "действуют по аналогичной схеме".

Автор:

Топ комментарии
+7
Для кого ті дрони "не відомі"?
показать весь комментарий
25.09.2025 07:00 Ответить
+7
Щось все більше і більше проявляється суть цієї НАТи - таке собі "велике крадівництво", тільки в величезних масштабах.
Мані-мані-мані!!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:05 Ответить
+6
I куди подiлася та смiливiсть Европи, мовляв, НАТО - панацiя вiд всих лих.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:00 Ответить
Для кого ті дрони "не відомі"?
показать весь комментарий
25.09.2025 07:00 Ответить
Невже це, Пригожин-кухар ******, все це робить🤣🤣😂???
Зазвичай, він збивав ероплани ******!!!?
показать весь комментарий
25.09.2025 07:14 Ответить
I куди подiлася та смiливiсть Европи, мовляв, НАТО - панацiя вiд всих лих.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:00 Ответить
Hата вже беруть приклад з америкосiв. Як тi в 2СВ, лишень коли побачили, що 4 Украiнськi фронти почали в зашийок гнати гiтлерiвцiв, тодi й зробили жест доброi волi (лендлiз).
показать весь комментарий
25.09.2025 07:06 Ответить
Цікаво як америкоси в 1942 році побачили гнання гітлерівців в зашийок?
показать весь комментарий
25.09.2025 07:12 Ответить
Пiд Сталiнградом, пiд Москвою зупинили нiмцiв, що стало предтечею гнання фрiцiв у зашийок( в 1943 р). Ви ж не будеш заперечувати американнське жидiвство, як побачили перелом у вiйнi не на користь Гiтлера, тодi й почали допомагати, а до того - зась.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:49 Ответить
Тобі вже все написали по датам. Все інше -порожні балачки.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:55 Ответить
Цiкаво знати вашу думку,: ось, якщо пiдiйти до питання амердопомоги з другого боку. Амери мали навар вiд "сделок" (вiйськових) як у першiй, та к i в 2-й СВ. Отже, амери вкладаються(у допомогу) коли стае очевидною повна вигода? Я вас умоляю, тiльки не плетiть сюди совок, з його обiдрати як липку, без "сделок".
показать весь комментарий
25.09.2025 08:26 Ответить
Раджу прочитати мозок від залишків радянської пропаганди. Ленд-ліз почався 7 листопада 1941, без нього совок впав би за півроку.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:58 Ответить
викинь срср-кі наративи на свалку.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:37 Ответить
Лендліз для сирисри розпочався восени 1941року,а гнати гітлерівців почали на початку 1943року,а чотири українські фронти були створені восени 1943року.Вчи матчасть❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.09.2025 07:27 Ответить
Доречi, антигiтлерiвську коалiцiю почали створювати в 41-ому роцi, а закiнчили все в тому ж 42-му (переломному у вiйнi) роцi.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:02 Ответить
Утворена 1січня 1942року.1942 рік не був переломним,німці були ще під москвою,на Волзі і на Кавказі.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.09.2025 08:26 Ответить
Але ж бо, пан не стане заперечувати, що амери побачили вже , що блiц крiг провалився, то й почали допомагати бiльш завзятiше.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:32 Ответить
Бліцкриг провалився під москвою,в грудні 1941року.Лендліз розпочався за пару місяців до цього.Як про провал бліцкригу могли знати американці?Якої мірою вимірюється "більш завзятіше" і "менш завзятіше"?❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
25.09.2025 08:44 Ответить
Ти наводиш справжню совкову пропоганду. Пошукай в інеті, тут є всі інфа, тільки не читай совкодрочерів, вони брешуть, а інфу з любої країни антигітлеровської каоліції Американці нададуть найточніші цифри, і вони не брешуть, тому що на Заході журналюги, спираючись на свободу інформації, провуть брехунів, як бобік грілку.
А ще і ***** кукурікав, шо кацапня перемогла німців сама, без всякої допомоги. Тільки вірять ***** одні ватники
показать весь комментарий
25.09.2025 07:51 Ответить
Добавлю, штати постачали Сраліну абсолютно все, від металевих пувичок на форму до літаків, кораблів і паровозів.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:53 Ответить
Нафiга нам муйло , з його победобесiем. Тiльки й хитрозробленим амерам нефиг спiвати дифирамби. Допомога амерiв у нашiй вiйнi зараз, з рашистами, - калька амердопомоги у вiйнi з фашистами. Спочатку амери вициганюють, мовляв, чи наша сторона перемагае, тодi й починають допомагати. А скiльки наших життiв покладено без належноi допомоги Заходу. Чмотрампiвське -сделкi, якби я був презом, не було б вiйни, вже визивають блювотний рефлеус; як i вiд пинiних ******** "кукринiксiв".
показать весь комментарий
25.09.2025 08:15 Ответить
Щось все більше і більше проявляється суть цієї НАТи - таке собі "велике крадівництво", тільки в величезних масштабах.
Мані-мані-мані!!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:05 Ответить
У вас помилка: Мані-мані-мані!!!! https://youtu.be/ETxmCCsMoD0 Мані-мані-мані-i-i !!!!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:09 Ответить
no money - no funny
показать весь комментарий
25.09.2025 07:11 Ответить
https://youtu.be/jFbKhFv5ID8 No money - no https://www.youtube.com/shorts/hCuQH_lzA8Y?feature=share fanny

https://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA No https://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA mohttps://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA nehttps://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA y - nhttps://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA o fhttps://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA anhttps://youtu.be/McburPuH9lg?list=OLAK5uy_lSrIDZRsmFhHqgJ_ARhjQgrF3lBnV_wqA ny.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:41 Ответить
нема грошей - нема кохання
показать весь комментарий
25.09.2025 07:43 Ответить
Правоохоронці заявили, що виявили декілька дронів, однак зазначили, що загрози для пасажирів або жителів міста немає.

Чекали, поки буде загроза для жителів міста і тільки тоді би збили?
показать весь комментарий
25.09.2025 07:08 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 07:38 Ответить
Ждут МН17.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:40 Ответить
Не розумію цієї проблеми. Данія меє гелікоптери, підняли одного і від цих дронів і сліду не буде, одні уламки.
Данія, якщо взяти її ВВП і допомогу Україні, то данці в процентному відношенню до свого ВВП надають Україні найбільшу допомогу в світі.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:43 Ответить
тут треба сіткою ловить , уламки можуть пошкодити літаки на землі
показать весь комментарий
25.09.2025 07:51 Ответить
🇩🇰 Знову в момент появи дронів в небі Данії, близько узбережжя країни проходило судно пов'язане з тіньовим флотом рф - минулий раз ситуація була ідентична
показать весь комментарий
25.09.2025 07:49 Ответить
Данія достатньо потужна морська держава, вони-би змогли при бажанні повністю заблокувати Балтійське море своїми суднами, але нема бажання здається, як і у всього НАТО.
показать весь комментарий
25.09.2025 07:59 Ответить
❗️ Збито російський СУ-34 сьогодні близько 4 ранку - літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням КАБів, повідомляють ПС.

Земля болотом мразоті!
показать весь комментарий
25.09.2025 07:53 Ответить
В британському Свіндоні, а саме на складах у промзоні стався потужний вибух - https://news.sky.com/story/massive-explosion-at-warehouse-on-groundwell-industrial-estate-in-swindon-13437543?utm_source=chatgpt.com Sky News

В прилеглих районах розпочали евакуацію сотень жителів.

Що стало причиною вибуху наразі не повідомляється.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:01 Ответить
Як хто вважає - чому водний простір, між островами, які належать на Балтиці, Данії, іменується "Датськими протоками"? Данія що, не має відповідних РЛС, щоб установить їх на островах, і контролювать повітряний простір, над своїми територіальними водами? Особливо, під час проходу суден "тіньового флоту"? Ждуть, поки, замість розвідувально-провокаційних БПЛА, полетять бойові?
показать весь комментарий
25.09.2025 08:16 Ответить
Схоже, всі фінансові та людські ресурси скандинавських країн були перенаправлені з оборонної сфери на боротьбу за права тридварасів і розповсюдження фемінізму
показать весь комментарий
25.09.2025 08:48 Ответить
Що за сцикливе формулювання: невідомі БПЛА? Де розвідка Данії? Спецслужби не можуть встановити точку запуску БПЛА, що ввірвались у їх повітряний простір? Це ж не авіамоделіст-любитель на пенсії сидить у фйорді з пляшкою рому і зі свого будиночку на березі запускає безпілотники.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:30 Ответить
Чи скандинавським спецслужбам заборонив називати речі своїми іменами вашингтонський обком партії, щоб #небулоескалації, і не довелося задіювати 5 статтю страшної НАТи. Хоча навіть офіційна заява скандинавів з визнанням факту належності БПЛА рашці може бути на зразок: ми їх бачили, але не збивали, бо вони не становили небезпеки
показать весь комментарий
25.09.2025 08:33 Ответить
Вірно пишуть вище: потрібно данцям оголосити надзвичайний стан та запровадити в своїх протоках режим затримки і суцільної перевірки усіх танкерів і торговельних суден, що прямують до/з портів пітьми.
От тоді і перестануть ті дрони літати над скандинавськими країнами та не будуть "з невідомих причин" ушкоджуватись підводні енерго- та комунікаційні кабелі на Балтії.
А про ці загрози вже повідомлялось вчора.

https://pbs.twimg.com/media/G1i850PWoAAnbSe?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
25.09.2025 08:41 Ответить
 
 