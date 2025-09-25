Над аэропортом Олборг в Дании несколько часов летали неизвестные дроны

Поздно вечером 24 сентября аэропорт в городе Ольборг на севере Дании временно приостановил работу после фиксации беспилотников в его воздушном пространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Аэропорт, который также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании, временно приостановил работу из соображений безопасности. Правоохранители заявили, что обнаружили несколько дронов, однако отметили, что угрозы для пассажиров или жителей города нет.

Отмечается, что из-за инцидента три пассажирских рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Полиция подчеркнула, что пока нет подтверждения, что обнаруженные беспилотники являются теми же, которые ранее видели в Копенгагене, однако они "действуют по аналогичной схеме".

