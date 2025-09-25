Над аэропортом Олборг в Дании несколько часов летали неизвестные дроны
Поздно вечером 24 сентября аэропорт в городе Ольборг на севере Дании временно приостановил работу после фиксации беспилотников в его воздушном пространстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Аэропорт, который также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании, временно приостановил работу из соображений безопасности. Правоохранители заявили, что обнаружили несколько дронов, однако отметили, что угрозы для пассажиров или жителей города нет.
Отмечается, что из-за инцидента три пассажирских рейса были перенаправлены в другие аэропорты.
Полиция подчеркнула, что пока нет подтверждения, что обнаруженные беспилотники являются теми же, которые ранее видели в Копенгагене, однако они "действуют по аналогичной схеме".
Чекали, поки буде загроза для жителів міста і тільки тоді би збили?
Данія, якщо взяти її ВВП і допомогу Україні, то данці в процентному відношенню до свого ВВП надають Україні найбільшу допомогу в світі.
Земля болотом мразоті!
В прилеглих районах розпочали евакуацію сотень жителів.
Що стало причиною вибуху наразі не повідомляється.
От тоді і перестануть ті дрони літати над скандинавськими країнами та не будуть "з невідомих причин" ушкоджуватись підводні енерго- та комунікаційні кабелі на Балтії.
А про ці загрози вже повідомлялось вчора.
