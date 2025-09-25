РУС
Российский истребитель пролетел над германским фрегатом, - Писториус сообщил о новой провокации РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус

В Балтийском море произошел новый инцидент с российским самолетом. На этот раз российский истребитель пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Welt, информирует Цензор.НЕТ.

Он сравнил этот инцидент со случаями нарушением Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.

"Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО... Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но одновременно проявил необходимую рассудительность, которая в эти дни имеет особое значение", - сказал Писториус.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, учитывая существующую угрозу, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"Для Бундесвера это означает, что его численность должна вырасти до примерно 460 000 солдат. Это должно быть достигнуто с помощью новой военной службы на добровольной основе. Если потребность не будет удовлетворена, с согласия Бундестага возможен также обязательный призыв",- сказал немецкий министр.

Читайте также: Самолеты НАТО поднимались в небо из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: Страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство, - Трамп

+29
Збийте хоча б один - і на цьому понти кацапів закінчаться.
+16
Может стоит вообще засекретить информацию про подобные случаи? Смотрелось бы не так ничтожно и позорно. Можно было бы хотя бы сделать вид что НАТО ещё существует и на что-то способно.
+12
Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО... Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, але водночас проявив необхідну розважливість. Нас трахатимуть, а ми міцнішатимо !!! НАТО не здолати!!!
