Российский истребитель пролетел над германским фрегатом, - Писториус сообщил о новой провокации РФ
В Балтийском море произошел новый инцидент с российским самолетом. На этот раз российский истребитель пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Welt, информирует Цензор.НЕТ.
Он сравнил этот инцидент со случаями нарушением Россией воздушного пространства Польши и Эстонии.
"Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, раскрыть и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО... Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но одновременно проявил необходимую рассудительность, которая в эти дни имеет особое значение", - сказал Писториус.
По словам главы оборонного ведомства ФРГ, учитывая существующую угрозу, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
"Для Бундесвера это означает, что его численность должна вырасти до примерно 460 000 солдат. Это должно быть достигнуто с помощью новой военной службы на добровольной основе. Если потребность не будет удовлетворена, с согласия Бундестага возможен также обязательный призыв",- сказал немецкий министр.
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.
В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
Радянський союз увесь час робив подібні речі. Поки немає реального нападу, ніхто нічого збивати не буде. І це, за великим рахунком в інтересах України.
Бюргери швидше протверезіють
Вдовиці орків, можуть підтвердити!
Напередодні медведев (колишній пр.рф) вже заявив після атаки бпла на Польшу та Румунію, що якщо будуть збити російські літаки то це і буде розцінено об'явою війни..
Не по території НАТО, что потенційно може нанести ядерний удар у відповідь, а саме по Україні. І тут НАТО точно заткнеця. Все.
От і всі дзвіночки.
Збивайте цих підарасів, вони просто залякують.
Німецькі військові джерела повідомили журналу Der Spiegel, що російські розвідувальні літаки пролітали над фрегатом на малій висоті менше 100 метрів у п'ятницю та суботу. Російські пілоти не відповідали на радіоповідомлення, надіслані їм командуванням корабля. ВМС Німеччини назвали маневри «недружніми та провокаційними», хоча й заперечували будь-яку небезпеку для корабля.