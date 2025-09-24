Російський винищувач пролетів над німецьким фрегатом, - Пісторіус повідомив про нову провокацію РФ

У Балтійському морі стався новий інцидент з російським літаком. Цього разу російський винищувач пролетів над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Він порівняв цей інцидент з випадками порушенням Росією повітряного простору Польщі та Естонії.

"Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО... Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, але водночас проявив необхідну розважливість, яка в ці дні має особливе значення", - сказав Пісторіус.

За словами очільника оборонного відомства ФРН, з огляду на існуючу загрозу, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"Для Бундесверу це означає, що його чисельність повинна зрости до приблизно 460 000 солдатів. Це має бути досягнуто за допомогою нової військової служби на добровільній основі. Якщо потреба не буде задоволена, за згодою Бундестагу можливий також обов'язковий призов",- сказав німецький міністр.

Читайте також: Літаки НАТО піднімалися в небо через російський літак-розвідник над Балтійським морем

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, - Трамп