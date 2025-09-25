Над аеропортом Олборг у Данії кілька годин літали невідомі дрони

Пізно ввечері 24 вересня аеропорт у місті Ольборг на півночі Данії тимчасово призупинив роботу після фіксації безпілотників у його повітряному просторі.

Аеропорт, який також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії, тимчасово призупинив роботу з міркувань безпеки. Правоохоронці заявили, що виявили декілька дронів, однак зазначили, що загрози для пасажирів або жителів міста немає.

Зазначається, що через інцидент три пасажирські рейси були перенаправлені в інші аеропорти.

Поліція підкреслила, що наразі немає підтвердження, що виявлені безпілотники є тими ж, які раніше бачили в Копенгагені, однак вони "діють за аналогічною схемою".

