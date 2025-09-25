Над аеропортом Олборг у Данії кілька годин літали невідомі дрони
Пізно ввечері 24 вересня аеропорт у місті Ольборг на півночі Данії тимчасово призупинив роботу після фіксації безпілотників у його повітряному просторі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Аеропорт, який також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії, тимчасово призупинив роботу з міркувань безпеки. Правоохоронці заявили, що виявили декілька дронів, однак зазначили, що загрози для пасажирів або жителів міста немає.
Зазначається, що через інцидент три пасажирські рейси були перенаправлені в інші аеропорти.
Поліція підкреслила, що наразі немає підтвердження, що виявлені безпілотники є тими ж, які раніше бачили в Копенгагені, однак вони "діють за аналогічною схемою".
Зазвичай, він збивав ероплани ******!!!?
Мані-мані-мані!!!!
Мані-мані-мані!!!!https://youtu.be/ETxmCCsMoD0 Мані-мані-мані-i-i !!!!
Чекали, поки буде загроза для жителів міста і тільки тоді би збили?