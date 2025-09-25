УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6986 відвідувачів онлайн
Новини Порушення літаків РФ
762 10

Над аеропортом Олборг у Данії кілька годин літали невідомі дрони

В Данії через появу невідомих дронів у повітряному просторі закрили аеропорт

Пізно ввечері 24 вересня аеропорт у місті Ольборг на півночі Данії тимчасово призупинив роботу після фіксації безпілотників у його повітряному просторі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Аеропорт, який також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії, тимчасово призупинив роботу з міркувань безпеки. Правоохоронці заявили, що виявили декілька дронів, однак зазначили, що загрози для пасажирів або жителів міста немає.

Зазначається, що через інцидент три пасажирські рейси були перенаправлені в інші аеропорти.

Поліція підкреслила, що наразі немає підтвердження, що виявлені безпілотники є тими ж, які раніше бачили в Копенгагені, однак вони "діють за аналогічною схемою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач пролетів над німецьким фрегатом, - Пісторіус повідомив про нову провокацію РФ

Автор: 

безпілотник (4930) Данія (843)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
I куди подiлася та смiливiсть Европи, мовляв, НАТО - панацiя вiд всих лих.
показати весь коментар
25.09.2025 07:00 Відповісти
+3
Для кого ті дрони "не відомі"?
показати весь коментар
25.09.2025 07:00 Відповісти
+3
Щось все більше і більше проявляється суть цієї НАТи - таке собі "велике крадівництво", тільки в величезних масштабах.
Мані-мані-мані!!!!
показати весь коментар
25.09.2025 07:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для кого ті дрони "не відомі"?
показати весь коментар
25.09.2025 07:00 Відповісти
Невже це, Пригожин-кухар ******, все це робить🤣🤣😂???
Зазвичай, він збивав ероплани ******!!!?
показати весь коментар
25.09.2025 07:14 Відповісти
I куди подiлася та смiливiсть Европи, мовляв, НАТО - панацiя вiд всих лих.
показати весь коментар
25.09.2025 07:00 Відповісти
Hата вже беруть приклад з америкосiв. Як тi в 2СВ, лишень коли побачили, що 4 Украiнськi фронти почали в зашийок гнати гiтлерiвцiв, тодi й зробили жест доброi волi (лендлiз).
показати весь коментар
25.09.2025 07:06 Відповісти
Цікаво як америкоси в 1942 році побачили гнання гітлерівців в зашийок?
показати весь коментар
25.09.2025 07:12 Відповісти
Лендліз для сирисри розпочався восени 1941року,а гнати гітлерівців почали на початку 1943року,а чотири українські фронти були створені восени 1943року.Вчи матчасть❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
25.09.2025 07:27 Відповісти
Щось все більше і більше проявляється суть цієї НАТи - таке собі "велике крадівництво", тільки в величезних масштабах.
Мані-мані-мані!!!!
показати весь коментар
25.09.2025 07:05 Відповісти
У вас помилка: Мані-мані-мані!!!! https://youtu.be/ETxmCCsMoD0 Мані-мані-мані-i-i !!!!
показати весь коментар
25.09.2025 07:09 Відповісти
no money - no funny
показати весь коментар
25.09.2025 07:11 Відповісти
Правоохоронці заявили, що виявили декілька дронів, однак зазначили, що загрози для пасажирів або жителів міста немає.

Чекали, поки буде загроза для жителів міста і тільки тоді би збили?
показати весь коментар
25.09.2025 07:08 Відповісти
 
 