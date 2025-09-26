Премьер Дании Фредериксен о дронах над страной: Украина разбирается в борьбе с БПЛА, мы контактируем

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что с Украиной ведут диалог по борьбе с вражескими дронами, которые фиксировали над страной.

"В течение последних суток Дания подверглась гибридным атакам. Дроны были замечены в нескольких местах. Возле объектов критической инфраструктуры. Военной и гражданской. Мы должны ожидать, что таких атак может стать больше. Это атаки, которые выявили уязвимые места. И это атаки, которые имеют целью посеять беспокойство и раскол. Это атаки, которые должны нас пошатнуть. Как людей и как общество", - отметила она.

Фредериксен подчеркнула, что власть повысила уровень готовности. И готовится к различным сценариям.

"Это, в частности, означает, что как вооруженные силы, так и полиция в ближайшее время будут более присутствовать с антидроновими средствами вокруг критической инфраструктуры. В то же время, власть поддерживает тесный контакт с нашими союзниками для быстрого усиления нашей способности выявлять и обезвреживать дроны.

Во-вторых, наши органы власти имеют разрешение на обезвреживание вражеских дронов. Конечно, оперативную оценку в конкретной ситуации, включая оценку конкретных рисков безопасности, должны проводить ответственные органы". - сказала премьер-министр.

Она напомнила о "гибридных атаках" в Польше, Эстонии и Румынии.

"Цель - дестабилизировать наше общество и подорвать доверие к власти. И все это подчеркивает, что угроза безопасности Европы является серьезной и реальной. Вот почему мы уже несколько лет занимаемся перевооружением нашей собственной обороны. Вот почему мы продолжаем поддерживать Украину. Я, кстати, верю, что это может помочь нам в этой ситуации. Потому что если кто-то и разбирается в борьбе с дронами. То это наши друзья в Украине. Поэтому мы, конечно, также ведем с ними диалог", - добавила Фредериксен.

"Мы, по крайней мере, можем констатировать, что в первую очередь есть одна страна, которая представляет угрозу безопасности Европы - и это Россия. И поэтому напоследок важная мысль. Ни одна европейская страна не может защититься от России самостоятельно. Даже Украина, которая храбро борется уже более трех лет. Вот почему мы имеем наш альянс НАТО. Вот почему мы развиваем европейскую оборонную промышленность. Вот почему мы осуществляем историческое перевооружение в Дании.

События последних дней лишь подчеркивают, насколько это важно. Что мы действуем. И что мы делаем это вместе. В Европе и в НАТО", - подытожила премьер.

Напомним, накануне аэропорт Ольборга, который находится на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

