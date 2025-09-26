Дания снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга
Воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании снова закрыли в ночь на пятницу на час из-за неопознанных беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на местные СМИ.
"Мы тщательно обследовали территорию и ничего не нашли", - сказал дежурный офицер полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед телеканалу TV2.
Закрытие аэропорта отразилось на расписании рейсов, сообщает сервис отслеживания полетов Flightradar24.
"Сегодня вечером поступили новые сообщения о дронах в Ольборге. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена был отменен", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне аэропорт Ольборга, который находится на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.
Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль