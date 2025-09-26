РУС
Новости Дроны над Данией
990 5

Дания снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга

В Дании из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве закрыли аэропорт

Воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании снова закрыли в ночь на пятницу на час из-за неопознанных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на местные СМИ.

"Мы тщательно обследовали территорию и ничего не нашли", - сказал дежурный офицер полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед телеканалу TV2.

Закрытие аэропорта отразилось на расписании рейсов, сообщает сервис отслеживания полетов Flightradar24.

"Сегодня вечером поступили новые сообщения о дронах в Ольборге. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена был отменен", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне аэропорт Ольборга, который находится на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поульсен о появлении дронов вблизи военных объектов: "Это гибридная атака. Действует профессиональный субъект"

аэропорт (1522) Дания (647)
Ну, що? "Донепокоїлися"?!... Скоро не просто "літатимуть" - а й бить будуть...
26.09.2025 07:52 Ответить
які "невпізнані дрони"пля? і закривати не повітряний простір треба, а пролів, через якій ходить кацапський сірий флот з якого ти срані мопеди над ваші голови вилітають
26.09.2025 08:02 Ответить
Куколды всё ждут с моря погоды....
26.09.2025 08:12 Ответить
Хай попросять українських спеціалістів навести лад з "непізнаними безпілотниками". )
26.09.2025 08:16 Ответить
 
 