Дания снова закрывала воздушное пространство над аэропортом Ольборга

Воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании снова закрыли в ночь на пятницу на час из-за неопознанных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на местные СМИ.

"Мы тщательно обследовали территорию и ничего не нашли", - сказал дежурный офицер полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед телеканалу TV2.

Закрытие аэропорта отразилось на расписании рейсов, сообщает сервис отслеживания полетов Flightradar24.

"Сегодня вечером поступили новые сообщения о дронах в Ольборге. Рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а рейс SK1225 из Копенгагена был отменен", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне аэропорт Ольборга, который находится на севере Дании недалеко от военной базы, приостановил полеты на всю ночь после обнаружения дронов.

Еще три небольших аэропорта на юге страны - в городах Эсбьерг, Сеннерборг и Войенс - также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

