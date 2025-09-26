Данія знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга

Повітряний простір над аеропортом міста Ольборг у Данії знову закрили в ніч на п'ятницю на годину через непізнані безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", - сказав черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед телеканалу TV2.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Закриття аеропорту відбилося на розкладі рейсів, повідомляє сервіс відстеження польотів Flightradar24.

"Сьогодні ввечері надійшли нові повідомлення про дрони в Ольборзі. Рейс KL1289 повернувся в Амстердам, а рейс SK1225 з Копенгагена був скасований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні аеропорт Ольборга, який знаходиться на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликих аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поульсен про появу дронів поблизу військових об’єктів: "Це гібридна атака. Діє професійний суб’єкт"