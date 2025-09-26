УКР
Новини Дрони над Данією
Данія знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга

В Данії через появу невідомих дронів у повітряному просторі закрили аеропорт

Повітряний простір над аеропортом міста Ольборг у Данії знову закрили в ніч на п'ятницю на годину через непізнані безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", - сказав черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед телеканалу TV2.

Закриття аеропорту відбилося на розкладі рейсів, повідомляє сервіс відстеження польотів Flightradar24.

"Сьогодні ввечері надійшли нові повідомлення про дрони в Ольборзі. Рейс KL1289 повернувся в Амстердам, а рейс SK1225 з Копенгагена був скасований", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні аеропорт Ольборга, який знаходиться на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликих аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Поульсен про появу дронів поблизу військових об'єктів: "Це гібридна атака. Діє професійний суб'єкт"

аеропорт (1870) Данія (848)
Ну, що? "Донепокоїлися"?!... Скоро не просто "літатимуть" - а й бить будуть...
26.09.2025 07:52 Відповісти
які "невпізнані дрони"пля? і закривати не повітряний простір треба, а пролів, через якій ходить кацапський сірий флот з якого ти срані мопеди над ваші голови вилітають
26.09.2025 08:02 Відповісти
Куколды всё ждут с моря погоды....
26.09.2025 08:12 Відповісти
Хай попросять українських спеціалістів навести лад з "непізнаними безпілотниками". )
26.09.2025 08:16 Відповісти
 
 