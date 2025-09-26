Прем’єрка Данії Фредеріксен про дрони над країною: Україна розуміється на боротьбі з БпЛА, ми контактуємо

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що з Україною ведуть діалог щодо боротьби із ворожими дронами, які фіксували над країною.

Про це вона повідомила у зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останньої доби Данія зазнала гібридних атак. Дрони були помічені в кількох місцях. Біля об'єктів критичної інфраструктури. Військової та цивільної. Ми повинні очікувати, що таких атак може стати більше. Це атаки, які виявили вразливі місця. І це атаки, які мають на меті посіяти неспокій і розкол. Це атаки, які мають нас похитнути. Як людей і як суспільство", - зазначила вона.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Фредеріксен наголосила, що влада підвищила рівень готовності. І готується до різних сценаріїв.

"Це, зокрема, означає, що як збройні сили, так і поліція найближчим часом будуть більш присутні з антидроновими засобами навколо критичної інфраструктури. Водночас, влада підтримує тісний контакт з нашими союзниками для швидкого посилення нашої спроможності виявляти та знешкоджувати дрони.

По-друге, наші органи влади мають дозвіл на знешкодження ворожих дронів. Звісно, оперативну оцінку в конкретній ситуації, включно з оцінкою конкретних ризиків безпеки, повинні проводити відповідальні органи", - сказала прем'єрка.

Вона нагадала про "гібридні атаки" у Польщі, Естонії та Румунії.

"Мета – дестабілізувати наше суспільство та підірвати довіру до влади. І все це підкреслює, що загроза безпеці Європи є серйозною і реальною. Ось чому ми вже кілька років займаємося переозброєнням нашої власної оборони. Ось чому ми продовжуємо підтримувати Україну. Я, до речі, вірю, що це може допомогти нам у цій ситуації. Бо якщо хтось і розуміється на боротьбі з дронами, то це наші друзі в Україні. Тому ми, звісно, також ведемо з ними діалог", - додала Фредеріксен.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Ми, принаймні, можемо констатувати, що в першу чергу є одна країна, яка становить загрозу безпеці Європи – і це Росія. І тому наостанок важлива думка. Жодна європейська країна не може захиститися від Росії самостійно. Навіть Україна, яка хоробро бореться вже понад три роки. Ось чому ми маємо наш альянс НАТО. Ось чому ми розбудовуємо європейську оборонну промисловість. Ось чому ми здійснюємо історичне переозброєння в Данії.

Події останніх днів лише підкреслюють, наскільки це важливо. Що ми діємо. І що ми робимо це разом. У Європі та в НАТО", - підсумувала прем'єрка.

Нагадаємо, напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Ще три невеликі аеропорти на півдні країни — в містах Есбьєрг, Сеннерборг і Войенс — також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Читайте: Данія знову закривала повітряний простір над аеропортом Ольборга