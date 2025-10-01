УКР
Данія має право збивати дрони РФ, які порушують повітряний простір ЄС, - Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна має право збивати безпілотники Росії, які порушують повітряний простір ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фредеріксен зазначила, що Європа нині стикається з найнапруженішою безпековою ситуацією з часів Другої світової війни, а дії РФ із застосуванням дронів є частиною гібридної війни.

"Безперечно, я хочу, щоб ми переозброювалися, закупляли більше зброї, але треба бути прозорими і відвертими: у гібридній війні неможливо захиститися повністю від усіх типів загроз, з якими ми стикаємося одночасно", - пояснила вона.

За її словами, важливо, щоб країни-члени ЄС діяли єдиним фронтом: "Сьогодні це може бути Польща, завтра Данія, а за тиждень - хтось іще".

Крім того, Фредеріксен підтримала ідею більш активного використання заморожених активів РФ для підтримки України, однак зазначила, що залишаються невирішені юридичні питання.

Топ коментарі
+2
Ще б сказала, що 2+2=4.
Це вони так питають рашу чи можна?
01.10.2025 14:26 Відповісти
+1
Рішення з розряду "якщо нігті відросли, то їх треба зрізати".
01.10.2025 14:25 Відповісти
Так збивайте, а не базікайте!
01.10.2025 14:14 Відповісти
Давно пора збивати , а не боязко попереджувати.
01.10.2025 14:14 Відповісти
Бл...! Ви ще з рф полеміку розпочніть -- можна чи не можна збивати ворожі розвідувальні дрони на території своєї держави.
Смішно.
01.10.2025 14:14 Відповісти
але ж сцикотно!
01.10.2025 14:15 Відповісти
скабеева по телеку сказала что всё идёт по плану
01.10.2025 14:17 Відповісти
Рішення з розряду "якщо нігті відросли, то їх треба зрізати".
01.10.2025 14:25 Відповісти
Ще б сказала, що 2+2=4.
Це вони так питають рашу чи можна?
01.10.2025 14:26 Відповісти
Із ворогами на своїй території треба розбиратися так -- https://www.youtube.com/watch?v=*********** МАДЯР. Шиковна соната No.14 пана Бетховена у виконанні Птахів Мадяра, 225 років тому вперед. (2:56)
01.10.2025 14:27 Відповісти
Коли баби при владі то ось такі заяви,
01.10.2025 14:58 Відповісти
- Маєм право дрони збити
Данія сказала
- А чи є для цього яйця?
І ... тиша настала
01.10.2025 15:10 Відповісти
 
 