Данія має право збивати дрони РФ, які порушують повітряний простір ЄС, - Фредеріксен

Глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна має право збивати безпілотники Росії, які порушують повітряний простір ЄС.

Фредеріксен зазначила, що Європа нині стикається з найнапруженішою безпековою ситуацією з часів Другої світової війни, а дії РФ із застосуванням дронів є частиною гібридної війни.

"Безперечно, я хочу, щоб ми переозброювалися, закупляли більше зброї, але треба бути прозорими і відвертими: у гібридній війні неможливо захиститися повністю від усіх типів загроз, з якими ми стикаємося одночасно", - пояснила вона.

За її словами, важливо, щоб країни-члени ЄС діяли єдиним фронтом: "Сьогодні це може бути Польща, завтра Данія, а за тиждень - хтось іще".

Крім того, Фредеріксен підтримала ідею більш активного використання заморожених активів РФ для підтримки України, однак зазначила, що залишаються невирішені юридичні питання.

