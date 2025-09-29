Росія у вересні здійснила 18 провокацій у небі над США та Європою, - ЦПД. ІНФОГРАФІКА
На фоні посилення російських гібридних провокацій Центр протидії дезінформації продовжує відстежувати повідомлення про порушення Росією повітряного простору та інші інциденти у небі над США та європейськими країнами.
З 1 по 29 вересня 2025 року загалом було зафіксовано 18 інцидентів. Серед них як цілеспрямовані провокації та порушення повітряного простору дронами й літаками, так і гібридні атаки неідентифікованих дронів, які, ймовірно, були використані Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Для порівняння, у серпні цього року було лише 5 таких провокацій, що свідчить про тенденцію до їх зростання.
"Ці факти доводять, що Кремль не прагне припинення війни, а навпаки — продовжує її ескалацію. Саме тому посилення міжнародного тиску на РФ та військової підтримки України — ключові завдання для збереження миру і безпеки в Європі", - пишуть у ЦПД.
