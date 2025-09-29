РУС
Россия в сентябре осуществила 18 провокаций в небе над США и Европой, - ЦПД. ИНФОГРАФИКА

На фоне усиления российских гибридных провокаций Центр противодействия дезинформации продолжает отслеживать сообщения о нарушении Россией воздушного пространства и другие инциденты в небе над США и европейскими странами.

С 1 по 29 сентября 2025 года в целом было зафиксировано 18 инцидентов. Среди них как целенаправленные провокации и нарушения воздушного пространства дронами и самолетами, так и гибридные атаки неидентифицированных дронов, которые, вероятно, были использованы Россией.

Для сравнения, в августе этого года было всего 5 таких провокаций, что свидетельствует о тенденции к их росту.

"Эти факты доказывают, что Кремль не стремится к прекращению войны, а наоборот - продолжает ее эскалацию. Именно поэтому усиление международного давления на РФ и военной поддержки Украины - ключевые задачи для сохранения мира и безопасности в Европе", - пишут в ЦПД.

