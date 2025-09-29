РФ активизирует информационные атаки против Украины, Европы и США: Кремль готовит новую волну дезинформации, - ЦПД

Кремль активизирует попытки дискредитировать партнерство Украины и США после переговоров в Нью-Йорке. Российская пропаганда будет распространять тезисы о якобы "сдержанности Вашингтона" и "нежелании участвовать в урегулировании войны". Одновременно Россия будет пытаться обвинять Европу в "агрессии" и убеждать, что именно Киев и союзники несут ответственность за эскалацию.

Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Среди других направлений информационных атак: манипуляции вокруг нарушений воздушного пространства европейских государств с отрицанием провокаций, дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, пропагандистская кампания на временно оккупированных территориях к так называемому "дню воссоединения", нагнетание паники перед отопительным сезоном в рамках кампании "черная зима", распространение месседжей о "нелегитимности" украинской власти на фоне военного положения.

Россияне также попытаются оправдать атаки по энергетической инфраструктуре, с перекладыванием ответственности на Украину, будут продвигать нарративы о "неэффективности" санкций Запада и "устойчивости" российской экономики.

