Дефицит в более чем $160 миллиардов заставляет Кремль повышать налоги

росія

Минфин РФ подготовил законопроекты, которые предусматривают повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. В ведомстве отметили, что цель повышения - "финансирование обороны и безопасности", то есть дополнительные средства из бюджета направят на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Огромные расходы на войну, санкции и падение нефтегазовых доходов продолжают съедать российский бюджет. В этом году зафиксирован рекордный дефицит в более чем $160 миллиардов, который продолжает расти. Несмотря на заявления Путина о готовности к переговорам, на самом деле Кремль планирует продолжать войну, а недостаток средств на это будет компенсировать за счет простых россиян. Ранее для этого правительство РФ уже повысило налог на прибыль и НДФЛ", - заявили в ЦПД.

Такие действия российских властей в очередной раз показали - Путин будет воевать до тех пор, пока будет находить деньги на войну, пусть и ценой падения уровня жизни россиян. Единственный путь остановить войну - лишить Путина всех возможностей финансировать ее, - пишут в Центре противодействия дезинформации.

россия (97378) Минфин рф (54) Центр противодействия дезинформации (154)
Про Гетьманцева згадайте.
25.09.2025 13:33 Ответить
Гетьманцев примітний тим, що є кінчене мурло як людина - корупціонер і брехливий скот. А так-то, був би там не конкретно Гетьманцев, а будь-який інший посадовець - податки в Україні все рівно зростали б. Бо війна - це дуже дорого. А не вести її ми не можемо.
25.09.2025 14:10 Ответить
московія все одно приречена на зникнення , руйнацію і викриття всього піздіжа якого вона наплодила за весь час свого нікчемного колонізаторства
25.09.2025 13:39 Ответить
Не переживайте. Як завжди на самому крайу прірви, Сосію врятує сша і Європа. А то ж якщо Сосія здохне і розпадеться це ж буде скукотіща. Тому ось чекайте пару-тройку місяців і почнуть пропихувати перемир'я і зняття санкцій з Сосії і тд.
25.09.2025 13:43 Ответить
На пітьмі - паливні криза:

25.09.2025 14:10 Ответить
Дуже сподіватимемось, що "двіжуха" серпня-верерсня 2025 організована СБС/СБУ/ГУР не в результаті "накопичення запасів", а виключно з "поточних надходжень" дронів. І інтенсивність "двіжухи" буде тільки наростати.
25.09.2025 14:12 Ответить
 
 