Дефицит в более чем $160 миллиардов заставляет Кремль повышать налоги

Минфин РФ подготовил законопроекты, которые предусматривают повышение ставки НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года. В ведомстве отметили, что цель повышения - "финансирование обороны и безопасности", то есть дополнительные средства из бюджета направят на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Огромные расходы на войну, санкции и падение нефтегазовых доходов продолжают съедать российский бюджет. В этом году зафиксирован рекордный дефицит в более чем $160 миллиардов, который продолжает расти. Несмотря на заявления Путина о готовности к переговорам, на самом деле Кремль планирует продолжать войну, а недостаток средств на это будет компенсировать за счет простых россиян. Ранее для этого правительство РФ уже повысило налог на прибыль и НДФЛ", - заявили в ЦПД.

Такие действия российских властей в очередной раз показали - Путин будет воевать до тех пор, пока будет находить деньги на войну, пусть и ценой падения уровня жизни россиян. Единственный путь остановить войну - лишить Путина всех возможностей финансировать ее, - пишут в Центре противодействия дезинформации.