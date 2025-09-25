УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини
713 6

Дефіцит у понад $160 мільярдів змушує Кремль підвищувати податки

росія

Мінфін РФ підготував законопроєкти, які передбачають підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% з 1 січня 2026 року. У відомстві зазначили, що мета підвищення — "фінансування оборони і безпеки", тобто додаткові кошти з бюджету направлять на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Величезні витрати на війну, санкції та падіння нафтогазових доходів продовжують з’їдати російський бюджет. Цьогоріч зафіксовано рекордний дефіцит у понад $160 мільярдів, який продовжує зростати. Попри заяви Путіна про готовність до переговорів, насправді Кремль планує продовжувати війну, а недостачу коштів на це буде компенсувати за рахунок простих росіян. Раніше для цього уряд РФ уже підвищив податок на прибуток та ПДФО", - заявили у ЦПД.

Такі дії російської влади вкотре засвідчили — Путін буде воювати доти, доки знаходитиме гроші на війну, нехай і ціною падіння рівня життя росіян. Єдиний шлях зупинити війну — позбавити Путіна усіх можливостей фінансувати її, - пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Автор: 

росія (67998) Мінфін рф (143) ЦПД (183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про Гетьманцева згадайте.
показати весь коментар
25.09.2025 13:33 Відповісти
Гетьманцев примітний тим, що є кінчене мурло як людина - корупціонер і брехливий скот. А так-то, був би там не конкретно Гетьманцев, а будь-який інший посадовець - податки в Україні все рівно зростали б. Бо війна - це дуже дорого. А не вести її ми не можемо.
показати весь коментар
25.09.2025 14:10 Відповісти
московія все одно приречена на зникнення , руйнацію і викриття всього піздіжа якого вона наплодила за весь час свого нікчемного колонізаторства
показати весь коментар
25.09.2025 13:39 Відповісти
Не переживайте. Як завжди на самому крайу прірви, Сосію врятує сша і Європа. А то ж якщо Сосія здохне і розпадеться це ж буде скукотіща. Тому ось чекайте пару-тройку місяців і почнуть пропихувати перемир'я і зняття санкцій з Сосії і тд.
показати весь коментар
25.09.2025 13:43 Відповісти
На пітьмі - паливні криза:

показати весь коментар
25.09.2025 14:10 Відповісти
Дуже сподіватимемось, що "двіжуха" серпня-верерсня 2025 організована СБС/СБУ/ГУР не в результаті "накопичення запасів", а виключно з "поточних надходжень" дронів. І інтенсивність "двіжухи" буде тільки наростати.
показати весь коментар
25.09.2025 14:12 Відповісти
 
 