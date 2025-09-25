Дефіцит у понад $160 мільярдів змушує Кремль підвищувати податки

Мінфін РФ підготував законопроєкти, які передбачають підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% з 1 січня 2026 року. У відомстві зазначили, що мета підвищення — "фінансування оборони і безпеки", тобто додаткові кошти з бюджету направлять на війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Величезні витрати на війну, санкції та падіння нафтогазових доходів продовжують з’їдати російський бюджет. Цьогоріч зафіксовано рекордний дефіцит у понад $160 мільярдів, який продовжує зростати. Попри заяви Путіна про готовність до переговорів, насправді Кремль планує продовжувати війну, а недостачу коштів на це буде компенсувати за рахунок простих росіян. Раніше для цього уряд РФ уже підвищив податок на прибуток та ПДФО", - заявили у ЦПД.

Такі дії російської влади вкотре засвідчили — Путін буде воювати доти, доки знаходитиме гроші на війну, нехай і ціною падіння рівня життя росіян. Єдиний шлях зупинити війну — позбавити Путіна усіх можливостей фінансувати її, - пишуть у Центрі протидії дезінформації.