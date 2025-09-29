ЦПД: Кремль дискредитуватиме партнерство України з США, вибори в Молдові й буде виправдовувати атаки по енергетиці

Кремль активізує спроби дискредитувати партнерство України та США після переговорів у Нью-Йорку. Російська пропаганда поширюватиме тези про нібито "стриманість Вашингтона" та "небажання брати участь у врегулюванні війни". Одночасно Росія намагатиметься звинувачувати Європу в "агресії" й переконувати, що саме Київ та союзники несуть відповідальність за ескалацію.

Центр протидії дезінформації оприлюднив прогноз ключових інформаційних загроз на першу половину жовтня 2025 року, інформує Цензор.НЕТ.

Серед інших напрямів інформаційних атак: маніпуляції навколо порушень повітряного простору європейських держав із запереченням провокацій, дискредитація парламентських виборів у Молдові та спроби дестабілізувати ситуацію в країні, пропагандистська кампанія на тимчасово окупованих територіях до так званого "дня возз’єднання", нагнітання паніки перед опалювальним сезоном у межах кампанії "чорна зима", поширення меседжів про "нелегітимність" української влади на тлі воєнного стану.

Росіяни також спробують виправдати атаки по енергетичній інфраструктурі, з перекладанням відповідальності на Україну, просуватимуть наративи про "неефективність" санкцій Заходу та "стійкість" російської економіки.

