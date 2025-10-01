РУС
Каждый, кто нарушает воздушное пространство стран ЕС, может подвергнуться ответным ударам, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что любой нарушитель воздушного пространства Европы должен быть готов к ответным ударам.

Об этом он заявил журналистам перед началом неформального саммита глав государств ЕС в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любой, кто нарушает европейское воздушное пространство, может подвергнуться ответным ударам, потому что это наше право, и мы обеспечим уважение к европейскому пространству", - подчеркнул Макрон.

По его мнению, все "воздушные инциденты", которые произошли за последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, Дании, свидетельствуют о том, что европейцам нужны эффективные системы предупреждения об угрозе и тесное сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан говорит, что страны ЕС должны сбивать дроны, которые незаконно залетают на их территорию

"На самом деле, нам нужно иметь системы предварительного оповещения, чтобы предвидеть угрозу. Они технически существуют... Надо отпугивать противника благодаря возможностям дальнобойного поражения, благодаря европейским баллистическим возможностям. Нам нужно иметь больше систем противоракетной и противодронной обороны. Таким образом, здесь речь идет одновременно об инновациях, но и о производственной способности Европы", - сказал Макрон.

Французский лидер также упомянул о европейском ядерном сдерживании, которое является эффективным в "конфронтации с Россией, которая уже несколько лет является очень агрессивным актором в нашем пространстве".

Глава Франции добавил, что европейцы уже движутся ускоренным темпом, "чтобы прежде всего помочь Украине, а также разрабатывать все более эффективные антидронные системы для себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в сентябре совершила 18 провокаций в небе над США и Европой, - ЦПД. ИНФОГРАФИКА

Европа (2066) самолет (3705) Евросоюз (17645) Макрон Эмманюэль (1458) дроны (4905)
Топ комментарии
+3
оно то вот ведь как. можуть зазнати. а можуть і не зазнати.
ниочём
01.10.2025 18:26 Ответить
01.10.2025 18:26 Ответить
+1
шахеди не язиком ,а кулеметом збивають
01.10.2025 18:26 Ответить
01.10.2025 18:26 Ответить
це той макрон, що 4 дні тому називав в інтерв'ю російські дрони - провокацією, на яку ЄС не поведеться і нічого не збиватиме (та ще й над власною територією)?

ну потужнік
01.10.2025 18:25 Ответить
01.10.2025 18:25 Ответить
оно то вот ведь как. можуть зазнати. а можуть і не зазнати.
ниочём
01.10.2025 18:26 Ответить
01.10.2025 18:26 Ответить
шахеди не язиком ,а кулеметом збивають
01.10.2025 18:26 Ответить
01.10.2025 18:26 Ответить
у нас показали мобільну групу , так там кулемет Максим рулить
01.10.2025 18:28 Ответить
01.10.2025 18:28 Ответить
это как лиса волк медведь в карты хотят поиграть,а медведь говорит :кто будет мухлевать,тот получит по наглой ,рыжей морде.
01.10.2025 18:26 Ответить
01.10.2025 18:26 Ответить
Але це не точно.
01.10.2025 18:30 Ответить
01.10.2025 18:30 Ответить
Може зазнати, але ж не зазнає.
01.10.2025 18:31 Ответить
01.10.2025 18:31 Ответить
А можуть і не зазнати...
01.10.2025 18:32 Ответить
01.10.2025 18:32 Ответить
Языком по жопе?
01.10.2025 18:35 Ответить
01.10.2025 18:35 Ответить
Два Шахеди рухаються в напрямку Польщі через Волинь - яке там прикордонне воєводство, врубайте тривогу, піднімайте літаки
01.10.2025 18:36 Ответить
01.10.2025 18:36 Ответить
не літаки ,а гелікоптери
01.10.2025 18:38 Ответить
01.10.2025 18:38 Ответить
Від може зазнати до зазнає ударів велиика "відстань" у збірах, консультація, розмовах та висказуваннях стурбованої озабоченості чи озабоченої стурбованість з розповідями по півроку що це неприпустимо, не треба ескалації й провокації..... такоє.
01.10.2025 18:37 Ответить
01.10.2025 18:37 Ответить
 
 