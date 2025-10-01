Каждый, кто нарушает воздушное пространство стран ЕС, может подвергнуться ответным ударам, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что любой нарушитель воздушного пространства Европы должен быть готов к ответным ударам.

Об этом он заявил журналистам перед началом неформального саммита глав государств ЕС в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любой, кто нарушает европейское воздушное пространство, может подвергнуться ответным ударам, потому что это наше право, и мы обеспечим уважение к европейскому пространству", - подчеркнул Макрон.

По его мнению, все "воздушные инциденты", которые произошли за последние недели в Польше, Румынии, Эстонии, Дании, свидетельствуют о том, что европейцам нужны эффективные системы предупреждения об угрозе и тесное сотрудничество.

"На самом деле, нам нужно иметь системы предварительного оповещения, чтобы предвидеть угрозу. Они технически существуют... Надо отпугивать противника благодаря возможностям дальнобойного поражения, благодаря европейским баллистическим возможностям. Нам нужно иметь больше систем противоракетной и противодронной обороны. Таким образом, здесь речь идет одновременно об инновациях, но и о производственной способности Европы", - сказал Макрон.

Французский лидер также упомянул о европейском ядерном сдерживании, которое является эффективным в "конфронтации с Россией, которая уже несколько лет является очень агрессивным актором в нашем пространстве".

Глава Франции добавил, что европейцы уже движутся ускоренным темпом, "чтобы прежде всего помочь Украине, а также разрабатывать все более эффективные антидронные системы для себя".

